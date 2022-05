Montagetechnik Im Schatten des Patriarchen: Würth-Chef Robert Friedmann ist als Diplomat gefragt

Der Firmenpatriarch sorgt wieder mit Spitzen gegen die Gewerkschaften für Unruhe. Würth-Chef Friedmann hält den Konzern dabei trotz weltweiter Krisen auf Rekordkurs.

Seit 17 Jahren führt der Manager den Würth-Konzern. (Foto: dpa) Robert Friedmann

Stuttgart Seit mehr als 17 Jahren führt Robert Friedmann den Würth-Konzern, Weltmarktführer bei Montagetechnik. Im Schatten des mächtigen Firmenpatriarchen Reinhold Würth schafft man das nur mit viel diplomatischem Geschick.

Denn der inzwischen 87 Jahre alte Unternehmer greift immer wieder mal zur Feder und wendet sich in Rundschreiben direkt an seine Beschäftigten. „Blitze vom Zeus“, nannte seine Tochter Bettina das im vergangenen Jahr im Handelsblatt-Interview.

Andere operative Vorstandschefs würden sich da schnell düpiert fühlen. Der 55-jährige Friedmann bleibt in solchen Situationen gelassen. „Dass der Eigentümer seine Meinung in einem Wahlkampf äußert, ist sein gutes Recht“, sagte Friedmann am Mittwoch zum jüngsten Brief.

Im Vorfeld der Betriebsratswahl an diesem Dienstag hatte Reinhold Würth seine Belegschaft aufgerufen, die Kandidaten der IG-Metall-Liste nicht zu wählen. In dem Schreiben an die rund 7000 Beschäftigten der Muttergesellschaft der weltweit tätigen Gruppe attackierte Würth die Gewerkschaft „als Unternehmen, das sich über Mitgliedsbeiträge finanziert“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen