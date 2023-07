Die Managerin bei der Outdoor-Bekleidungsfirma stellt Klimaschutz über Wachstum. Dennoch verschiebt Patagonia sein Ziel, klimaneutral zu werden.

Die Managerin ist die Europachefin von Patagonia. Nina Hajikhanian

Düsseldorf Bei der Outdoor-Bekleidungsfirma Patagonia geht es anders zu als in den meisten Firmen. Fragt man die neue Europachefin Nina Hajikhanian nach ihren Zielen, will sie nicht etwa den Absatz neuer Jacken nach oben treiben. Die 43-Jährige will erreichen, dass Kunden ihre alte Kleidung länger tragen. Man habe in den vergangenen anderthalb Jahren die Reparaturkapazitäten in Europa verfünffacht, „an diesem Ausbau wollen wir festhalten“.

Kurzfristig mag das die Profite bremsen, doch es gehe darum, langfristig den Planeten zu schützen, um bald überhaupt noch Geschäfte machen zu können, so die Managerin. Es sei Teil des Firmenethos, Produkte in hoher Qualität anzubieten, damit sie lange genutzt werden könnten. „Wir glauben, dass wir durch mehr Reparaturangebote die größte Verhaltensänderung bei Kunden erzielen können“, sagt Hajikhanian. „Wer braucht schon einen ganzen Kleiderschrank voller Jacken, die ähnlich aussehen?“

