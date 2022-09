Pandemie Abstände, Masken, Selbsttests: Diese Coronaregeln gelten bei Deutschlands Firmen ab Oktober

Düsseldorf Viele Unternehmen in Deutschland wollen ihr Homeoffice-Angebot in diesem Winter nicht pauschal ausweiten, um Corona einzudämmen. Allerdings bieten viele Konzerne ihren Beschäftigten weiterhin freiwillig Corona-Selbsttests an. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Handelsblatt-Umfrage unter den 40 Dax-Konzernen und zehn großen Familienunternehmen.

Zum 1. Oktober tritt eine neue Corona-Arbeitsschutzverordnung in Kraft, weil die Regierung im Herbst und Winter mit steigenden Infektionszahlen rechnet. Tatsächlich sind die Fallzahlen zuletzt wieder deutlich gestiegen: Die Inzidenz lag am Freitag bei 466, vor einer Woche waren es noch 294, vor einem Monat 240 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche.

Die neue Verordnung, die bis Anfang April 2023 gilt, sieht vor, dass Unternehmen „betriebliche Hygienekonzepte erstellen“ und eine Gefährdungsbeurteilung machen müssen. Firmen sollen wieder prüfen, ob Mitarbeiter Masken tragen sollen, Tests machen müssen oder weniger Plätze belegt werden. Zu Maßnahmen verpflichtet sind die Unternehmen nicht.

In diesem Sommer mussten die Unternehmen nicht einmal Sicherheitsmaßnahmen prüfen. Im vergangenen Winter noch durften Mitarbeiter, die weder geimpft noch getestet waren, die Unternehmen nicht betreten, Betriebe mussten ihren Beschäftigten auch zwei Tests auf Firmenkosten anbieten.

Zudem gab es eine Homeoffice-Pflicht. Diese hatte das Arbeitsministerium zunächst auch für die kommenden Monate vorgesehen. Sie ließ das Vorhaben aber wieder fallen, worauf die Wirtschaft mit Erleichterung reagierte.

Allianz ist besonders vorsichtig

Nun bleibt es den einzelnen Unternehmen also selbst überlassen, wie sie das Infektionsgeschehen am Arbeitsplatz eindämmen wollen. Besonders streng ist die Allianz. Bei dem Versicherer gibt es die „ausdrückliche Empfehlung“, das Büro nur getestet, geimpft oder genesen (3G) zu betreten. Großveranstaltungen mit über 100 Leuten müssen genehmigt werden.

Der Versicherer ist in diesem Corona-Winter besonders vorsichtig. (Foto: dpa) Allianz-Logo

Die Maßnahmen sind allerorts unterschiedlich: Bei der Telekom müssen Mitarbeiter wieder einen Mindestabstand von 1,5 Metern halten, beim Chemiehändler Brenntag dürfen Büros nur einzeln belegt werden. Die Gesundheitskonzerne Fresenius und Fresenius Medical Care empfehlen ihren Mitarbeitern dringend, „in frequentierten Bereichen Masken zu tragen“. Auch das Pharmaunternehmen Merck setzt auf eine Maskenpflicht, wenn Abstände nicht eingehalten werden können.

In vielen großen Firmen gibt es weiterhin oder wieder Corona-Testmöglichkeiten. So will der Autobauer BMW seinen Mitarbeitern zwei Selbsttests pro Woche anbieten. So verfahren auch der Chemiekonzern Covestro, der Chiphersteller Infineon oder der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura.

Die Deutsche Bank bietet gar täglich kostenlose Tests an, beim Biotech-Unternehmen Qiagen können die Mitarbeiter sogar jeden Tag den genaueren PCR-Test machen. Gesetzlich verpflichtet sind die Unternehmen dazu nicht. So evaluiert der Autozulieferer Continental, ob er kostenlose Tests anbieten will. Der Industriekonzern Siemens will „anlassbezogen“ testen, ähnliches plant der Haushaltsgerätehersteller Miele.

Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, impfen Betriebsärzte etwa beim Autobauer Volkswagen oder beim Energieriesen RWE die Beschäftigten mit den neuen Covid-Impfstoffen.

Oft kein vermehrtes Homeoffice zum Infektionsschutz

Die meisten Unternehmen wollen das bestehende Homeoffice-Angebot für ihre Mitarbeitenden in diesem Winter nicht ausweiten. So antwortet etwa Bayer: „Eine verstärkte Nutzung des mobilen Arbeitens sehen wir zurzeit nicht.“ Bei dem Pharma- und Chemiekonzern sollen die Mitarbeiter in der Produktion bei steigenden Fallzahlen mit Abstands- und Maskenregelungen geschützt werden.

Der Dax-Konzern plant nicht, Homeoffice wegen steigender Inzidenzen auszuweiten. (Foto: IMAGO/Panama Pictures) Telekom-Fahnen

Auch die Telekom plant derzeit nicht, eine explizite Homeoffice-Regelung auszusprechen. Auch Infineon will Homeoffice nicht verstärken, allerdings darf in den Büros nur jeder zweite Platz besetzt werden. Und Nivea-Hersteller Beiersdorf, der seinen Beschäftigten zwei Tage pro Woche Homeoffice ermöglicht, sagt, dass diese Regelung genügend Flexibilität biete, um die Beschäftigten „auch bei steigenden Infektionszahlen zu schützen“. Ähnlich argumentiert das Medienunternehmen Bertelsmann.

Einige Konzerne sind skeptischer: Daimler Truck teilt mit, man setze auf einen „umsichtigen Umgang mit Anwesenheiten im Büro“. Mobile Arbeit sei ein wichtiges Instrument im Infektionsschutz. Auch der Rückversicherer Munich Re empfiehlt seinen Mitarbeitern, zu Hause zu arbeiten. Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (bislang Heidelberg Cement) behält sich „abhängig von der Entwicklung der Covid-Zahlen“ eine Änderung seiner Homeoffice-Regelungen vor.

Energie sparen durch Homeoffice

Viele Unternehmen ermöglichen ihren Mitarbeitern seit dem Ausbruch der Pandemie mehr Heimarbeit. Noch mehr Homeoffice wollen viele Betriebe vermeiden, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sich der persönliche Austausch am Arbeitsplatz gerade bei kreativen Aufgaben nur schwerlich virtuell ersetzen lässt.

In diesem Winter sehen einige Unternehmen in vermehrter Heimarbeit allerdings die Möglichkeit, Energie einzusparen. So hatte Persil-Hersteller Henkel überlegt, mehr Mitarbeiter von zu Hause arbeiten zu lassen, um Heizkosten im Büro zu sparen.

Der Intralogistikspezialist Jungheinrich will seinen Büro-Beschäftigten zwischen Ende Oktober und Ende März zu 100 Prozent Heimarbeit ermöglichen. Der im M-Dax notierte Konzern plant sogar, eines seiner beiden Bürogebäude in diesem Winter zu schließen, um die Kosten für Gas und Strom zu senken.

Mitarbeit: Florian Kolf

