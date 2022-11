Papa Oscar Ventures Rückabwickeln oder US-Sanktionsliste: Ein deutscher Unternehmer muss die Folgen eines Deals ausbaden

Papa Oscar Ventures landet in den USA auf dem Index, weil sein Mehrheitseigner für einen russischen Oligarchen gearbeitet haben soll. Jetzt bleibt nur noch eine Option.

Der Investor aus der Schweiz steht auf der Sanktionsliste der USA. (Foto: Alexander Studhalter ) Alexander Studhalter

Zürich Christian Ogait, der CEO und Gründer der Risikokapitalfirma Papa Oscar Ventures, hält immer Ausschau nach neuen, aufstrebenden Modefirmen zwischen Barcelona und Berlin. In Russland war seine Firma nicht aktiv. Umso überraschter war Ogait, dass sich sein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main nun auf der Sanktionsliste des US-Finanzministeriums wiederfindet.

Ein Deal mit einem Schweizer Unternehmer brachte Papa Oscar Ventures den Eintrag auf der Bannliste der US-Regierung ein. Im Juli 2021 hatte Ogait die Mehrheit seiner Firma an den Schweizer Alexander Studhalter und dessen Swiss International Investment Portfolio AG verkauft. Studhalter steht seit vergangener Woche als mutmaßlicher Treuhänder des Oligarchen Suleiman Kerimow auf der US-Sanktionsliste.