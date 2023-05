 Peek & Cloppenburg: „Es war alles etwas zu groß gedacht“

Die neue Geschäftsführung baut 350 Jobs in der Zentrale ab. Im Interview wehren sich die Sanierer gegen Vorwürfe, die Familiengesellschafter hätten den Modehändler ausgehöhlt.

Das 1869 gegründete Unternehmen verlor während der Pandemie rund ein Drittel seines Umsatzes. (Foto: Markus Kaiser/ PuC) Peek & Cloppenburg

Düsseldorf Der angeschlagene Modehändler Peek & Cloppenburg Düsseldorf (P&C) macht Ernst mit der Sanierung des Deutschlandgeschäfts: Vergangenen Freitag wurde intern verkündet, dass 350 der 1500 Arbeitsplätze in der Zentrale abgebaut werden. Eine ganze Hierarchieebene direkt unterhalb der Geschäftsführung fällt weg. „Jetzt ist die Geschäftsführung näher am Maschinenraum und damit näher am Kunden“, begründet Geschäftsführer Thomas Freude diese Maßnahme im Interview mit dem Handelsblatt.

Freude betonte, dass die Schieflage entstanden sei, weil das Onlinegeschäft stark defizitär ist. Dieses sei zu groß gedacht gewesen, und das müsse jetzt korrigiert werden. „Das stationäre Geschäft ist heute definitiv profitabel und zukunftsfähig“, sagte der Geschäftsführer, der erst seit Januar im Amt ist. Deshalb sei auch geplant, keines der 67 Häuser in Deutschland zu schließen.

