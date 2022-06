Personalberatung i-potentials „Autonomie und Flexibilität sind die neuen Statussymbole“

Düsseldorf Ob Start-ups und Digitalkonzerne wie Mister Spex, Delivery Hero und Celonis, Dax-Konzerne wie Adidas und Daimler oder Traditionsunternehmen wie der Schuhhändler Deichmann oder der Gipshersteller Knauf: Die Liste ihrer Referenzkunden ist lang und prominent besetzt. Constanze Buchheim und Martina van Hettinga, die Gründerinnen und Geschäftsführerinnen der Personalberatung i-potentials, haben die deutsche Wirtschaft aus ihrem Büro in Berlin-Mitte in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Fach- und Führungskräften für die Transformation versorgt.

„Wir sind Teil der deutschen Gründerszene und kennen von daher die Bedürfnisse der Unternehmer sehr genau. Wir suchen keine Managerprofile, die alles so lassen, wie es schon immer war. Wir finden Führungspersönlichkeiten mit unternehmerischem Mindset, die Zukunft für Wirtschaft, Gesellschaft und Menschen gestalten“, erklärt Constanze Buchheim den Ansatz ihrer Personalberatung.

Wie das gelingt? „Es ist meist ein rund dreimonatiger Prozess, in dem wir in ständigem Austausch mit dem Auftraggeber stehen. Das ist viel Aufklärung und Marktspiegelung“, sagt Martina van Hettinga. „Wir erstellen zunächst gemeinsam ein Positions- und dann ein Anforderungsprofil. Und dann suchen und finden wir geeignete Kandidaten und überlegen, wie wir diese für die Aufgabe gewinnen können“, ergänzt van Hettinga, die die Beratungsboutique seit 2014 gemeinsam mit Buchheim führt.

Die Headhunterinnen bewegen sich dabei, wie andere Vertreter ihrer Zunft auch, in einem Kandidatenmarkt. „Es gibt mehr Topjobs als Spitzenpersonal“, erklärt van Hettinga. Entsprechend müsse das Paket sehr attraktiv und sie als Beraterinnen auch sehr überzeugend sein.

Topleute suchen Inhalt, Sinn und Gestaltungsmöglichkeiten

Geld in Form eines hohen Gehaltes sei nur ein Hygienefaktor, also eine Grundvoraussetzung. Topleute ließen sich nur zu einem Wechsel motivieren, wenn der neue Job inhaltlich passe, Sinn mache und Gestaltungsmöglichkeiten biete. Zudem verlangten auch immer mehr Führungskräfte, Männer wie Frauen, Familie und Beruf vereinbaren zu können. „Autonomie und Flexibilität sind die neuen Statussymbole“, ergänzt Buchheim.

Mit ihrer „Executive Search Boutique“ haben die beiden Headhunterinnen in den vergangenen Jahren im hart umkämpften Personalberatungsmarkt eine Nische besetzt. Sie suchen ausschließlich Topmanagement-Positionen der Digitalwirtschaft oder vermitteln Digitalexperten an etablierte Konzerne oder finden für Finanzinvestoren unternehmerisch agierende Generalisten. So brachten sie dem Schuhhändler Deichmann einen Chief Digital Officer, begleiteten Digitalkonzerne wie Celonis und Delivery Hero beim Wachstum, und besetzten beim Online-Brillenhändler Mister Spex neue Vorstände und Aufsichtsräte.

Für Bastian Nominacher, Mitgründer und Co-CEO des Softwareunternehmens Celonis, sind „die Beraterinnen von i-potentials sehr innovativ und kundenorientiert“. Und weiter berichtet er: „Wir arbeiten seit beinahe zehn Jahren sehr gerne und eng mit ihnen zusammen. Sie haben für uns schon diverse spezialisierte IT-Experten sowie auch Generalisten als Führungskräfte gesucht und gefunden. Zudem haben sie uns in einer rasanten Wachstumsphase auch mit einem Recruiting-Team unterstützt.“ Das Pricing sei anders als bei vielen der klassischen Headhunter leistungsorientiert und erfolgsabhängig.

Dirk Graber, Gründer und Vorstand des jüngst an die Börse gegangenen Online-Brillenhändlers Mister Spex mit inzwischen rund 1400 Mitarbeitern, sagt: „Wir schätzen Constanze Buchheim und Martina van Hettinga seit vielen Jahren als Sparringspartner in puncto Führung.“ Jeder Suche gehe eine intensive Beratung voraus. „Sie laufen nicht einfach los und suchen, was man sich wünscht, sondern fragen nach, schätzen ein und erstellen daraus ein Profil. Schließlich überlegen sie, welche Kandidaten sie wie für die Position gewinnen können. Schließlich repräsentieren sie bei der Suche unsere Firma.“

Quantitativ nicht das größte Geschäft, qualitativ eine Benchmark

Von der Konkurrenz werden Buchheim, van Hettinga, ihre 25 Berater und Analysten inzwischen sehr ernst genommen: „Sie machen quantitativ nicht das größte Geschäft, sie sind aber qualitativ eine Benchmark geworden“, sagt der Partner einer großen Personalberatung in Berlin.

Gegründet wurde i-potentials von Constanze Buchheim schon 2009 zusammen mit Lukasz Gadowski, dem Gründer der Beteiligungsfirma Team Europe. Mit i-potentials suchte und fand sie anfangs neue Köpfe für die Gründerszene in Berlin. Und so wie sich diese Szene in diesen Jahren entwickelte, so wuchs und professionalisierte sich auch i-potentials. 2013 übernahm Constanze Buchheim durch einen Aktientausch die Anteile von Gadowski beziehungsweise Team Europe, und Martina van Hettinga, die damals noch Weiner hieß, stieg mit einem Anteilskauf in die Partnerschaft ein.

Ihre Karrieren machten Buchheim wie van Hettinga von Beginn an in der Gründerszene und New Economy von Berlin. Es war jedoch ein Kommunikationsmittel der alten Welt, das sie zusammenführte: ein Buch. Gemeinsam schrieben die Betriebswirtinnen das Buch „HR Basics für StartUps“. Das 180-Seiten-starke Werk wurde nicht nur zu einer Art Grundlagenwerk für Personalverantwortliche. Sie legten damit auch die theoretische Grundlage für ihre Personalberatung i-potentials.

Neue Kunden finden sie bis heute zu „99 Prozent“, wie sie selbst sagen, durch persönliche Weiterempfehlung. Für Doreen Huber, seit 2021 Partnerin des Finanzinvestors EQT Ventures und zuvor jahrelang COO beim Essenslieferanten Delivery Hero, ist „i-potentials die erste Wahl als Headhunter im Digitalbereich“. Die Berlinerinnen seien seit Jahren ein Teil der Szene und super vernetzt. Sie seien in diesem Bereich die Ansprechpartner, nicht etwa die großen Personalberatungen.

