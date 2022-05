Prothesenhersteller Ottobock hält trotz Krisen an Börsenplänen fest

Das Familienunternehmen hat das Coronajahr 2021 mit einem Gewinn abgeschlossen, sagt die Finanzchefin. Noch in diesem Herbst könnte der Börsengang folgen.

Die Managerin ist seit September Finanzchefin des Prothesenherstellers. (Foto: Ottobock) Kathrin Dahnke

Berlin Der Prothesenhersteller Ottobock steuert für dieses Jahr den Gang an den Kapitalmarkt an. „Bei den Planungen für diesen Schritt sind wir auf Kurs“, sagte Finanzvorständin Kathrin Dahnke dem Handelsblatt. Das Unternehmen sei nun kapitalmarktfähig. Die Entscheidung liege aber letztlich bei den Eigentümern – der Familie Näder und dem Finanzinvestor EQT. Aus Sicht von Finanzmarktexperten könnten Aktien der Gesellschaft erstmals im Herbst an der Börse gehandelt werden.

Das familiengeführte Unternehmen bereitet sich bereits seit einigen Jahren darauf vor und hatte dazu vorab EQT in den Aktionärskreis geholt. Die Pläne mussten die Eigentümer um Hans Georg Näder aber immer wieder zurückstellen, weil in den avisierten Zeiträumen die Börse schwächelte. Zuletzt hatte die Coronakrise die Pläne verzögert.