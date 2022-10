Rainer Schaller McFit-Gründer war an Bord des Unglücksjets – Wer ist der Mann hinter dem Fitness-Imperium?

Der Fitness-Unternehmer Rainer Schaller wird seit dem Absturz vor Costa Rica vermisst. Bisher bestätigen Firma und Behörden seinen Tod nicht.

Der Fitnessunternehmer war an Bord des abgestürzten Flugzeugs. (Foto: Holger Talinski / McFIT GLOBAL GROUP GmbH ) Rainer Schaller

Düsseldorf Der Fitness-Unternehmer Rainer Schaller war an Bord des abgestürzten Privatflugzeugs in Südamerika. Das bestätigte eine Sprecherin der McFit-Holding RSG-Group am Montag dem Handelsblatt. Am Freitagabend war ein Business-Jet auf dem Weg von Mexiko nach Costa Rica ins Meer gestürzt. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Mit an Bord waren die Lebensgefährtin des 53-jährigen Unternehmers sowie deren Kinder aus einer früheren Beziehung. Zudem waren zwei weitere Personen in dem Flugzeug, heißt es von der RSG-Group.

Damit muss befürchtet werden, dass der Familienunternehmer bei dem Absturz ums Leben gekommen ist. Die Küstenwache fand rund 28 Kilometer vom Flughafen Limón entfernt zunächst Teile des Rumpfes, Sitze und mehrere Gepäckstücke. Später entdeckten Einsatzkräfte zwei Tote. In einem vom Sicherheitsministerium zur Verfügung gestellten Video waren außerdem mehrere Rucksäcke und Reisetaschen zu sehen.