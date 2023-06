Ranking Das sind 2023 die reichsten Familien der Welt

Ob Lebensmittel, Öl oder Mode – Familienunternehmen dominieren viele Branchen. Ihre Vermögen sind milliardenschwer. Ein Überblick.

Platz 10 im Ranking der reichsten Familien der Welt geht an Familie Hoffmann. (Foto: REUTERS) Roche

Düsseldorf Weltweit erfolgreiche Konzerne sind auch Jahrzehnte nach ihrer Gründung noch in Familienhand. Private Konflikte, Übernahmen und sogar Weltkriege zeichnen ihre Geschichte. Doch der Erfolg wurde von Generation zu Generation weitergereicht und damit auch das Vermögen.

Gemeinsam besitzen die zehn reichsten Familien der Welt ein Vermögen in Höhe von mehr als eine Billion US-Dollar, wie der Finanzdienst Bloomberg Ende 2022 errechnet hat. Die Vermögenswerte speisen sich in erster Linie aus den gehaltenen Anteilen am eigenen Familienunternehmen.

Dabei ignoriert die Rangliste Vermögen der ersten Generation sowie Vermögen, die von einem einzigen Erben kontrolliert werden. Familien-Clans, deren Vermögensquellen zu undurchsichtig sind, sind ebenfalls ausgeschlossen – wie etwa die Rockefellers.

Das sind aktuell die zehn reichsten Familien der Welt.

Platz 10 – Hoffmann, Oeri: Roche

Geführt wird das Unternehmen von David Thomson. Familie Thomson war 2022 die neuntreichste Familie der Welt. (Foto: Reuters) Das Thomson Reuters-Logo des Unternehmensgebäude am New Yorker Times Square

Der Pharmakonzern Roche erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen aus der Schweiz wurde 1896 von Fritz Hoffmann in Basel gegründet. Inzwischen beschäftigt der Konzern mehr als 100.000 Angestellte in über 100 Ländern. Laut Bloomberg Billionaires Index kommen die Familien Hoffmann und Oeri auf Vermögenswerte in Höhe von 45,1 Milliarden US-Dollar.

Platz 9 – Thomson: Thomson Reuters

Familie Wertheimer, Besitzer des Luxus-Imperiums Chanel, steigerte im Pandemiejahr ihren Umsatz. 2022 belegen sie Platz 7 der reichsten Familien der Welt. (Foto: Reuters) Das ikonische Logo des französischen Luxus-Unternehmens Chanel

Familie Thomson besitzt durch ihre Investmentfirma The Woodbridge Company zwei Drittel des Medienkonzerns Thomson Reuters. 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 6,6 Milliarden US-Dollar. Bloomberg zufolge beläuft sich das Vermögen der Familie Thomson auf rund 53,9 Milliarden Dollar.

Platz 8 – Cargill, MacMillan: Cargill

Der US-Agrarkonzern Cargill ist einer der größten Getreidekäufer der Welt. Das Unternehmen gehört zu rund 90 Prozent den Familien Cargill und MacMillan. Dem Wirtschaftsmagazin „Forbes“ zufolge besitzt der Cargill-McMillan-Clan mehr Milliardäre – insgesamt 14 – als irgendeine andere Familie auf der Welt. Laut Bloomberg Billionaires Index kommt die Familie auf ein Gesamtvermögen von 65,2 Milliarden US-Dollar.

Platz 7 – Wertheimer: Chanel

Mukesh Ambani ist Leiter von Ölriese Reliance Industries. Seine Familie belegt Platz 6 der reichsten Familien weltweit. (Foto: Reuters) Mukesh (links) und Ehefrau Nita Ambani

Die Brüder Alain and Gerard Wertheimer ernten, was ihr Großvater und die Designerin Coco Chanel in den frühen 1920er-Jahren gesät haben: Ihnen gehört mit Chanel die legendäre Luxusmodemarke, die Klassiker wie das „kleine Schwarze“ oder das Parfum Chanel No. 5 hervorgebracht hat. Ein Umsatz von mehr als 17 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr, Rennpferde und Weinberge führen zu einem Familienvermögen von rund 79 Milliarden US-Dollar.

Platz 6 – Ambani: Öl

Die Besitzer des Luxus-Imperiums sind die viertreichste Familie der Welt. (Foto: Reuters) Einkaufstüten der Luxusmarke Hermes

1957 gründete Dhirubhai Ambani den Vorläufer des heutigen Ölriesen Reliance Industries. Als er 2002 ohne letztwillige Verfügung starb, arrangierte seine Witwe die Vermögensverwaltung zwischen den zwei Söhnen. Mukesh Ambani wacht fortan von Mumbai aus über ein weltweit agierendes Ölimperium. Dank des Familienvermögens von rund 84,6 Milliarden US-Dollar lebt er in einer Villa, die als teuerster Privatwohnsitz der Welt gilt.

Platz 5 – Hermes: Mode und Luxus

Der Herrscher steht an der Spitze der Familie al Saud. Vor allem wegen der Erträge aus Öl ist sie die fünftreichste der Welt. (Foto: Reuters) Salman bin Abdulaziz Al Sau, König von Saudi-Arabien

Dem 2010 gestorbenen Jean-Louis Dumas wird zugeschrieben, Hermès zu einem globalen Riesen gemacht zu haben. Dank des Umsatzes des Luxusmodelabels kann die Familie Hermes heute ein Vermögen von 94,6 Milliarden US-Dollar ihr Eigen nennen.

Platz 4 – Al Saud: Öl

Zu den zehn reichsten Familien der Welt gehört die Herrscherfamilie von Saudi-Arabien. Die Vermögensschätzung von 105 Milliarden Dollar basiert auf kumulativen Auszahlungen, die königliche Familienmitglieder in den letzten 50 Jahren vom Royal Diwan, dem Exekutivbüro des Königs, erhalten haben. Schätzungen zufolge dürfte das Vermögen der rund 15.000 Familienmitglieder jedoch noch höher sein.

Platz 3 – Koch: Koch Industries

1967 beerbten die Brüder Frederick, Charles, David und William ihren Vater Fred, der 1925 zusammen mit einem Klassenkameraden in Kansas eine Ölraffinerie gegründet hat. Nach Verwerfungen verließen mehrere Mitglieder 1980 das Familienunternehmen.

Die Familie Mars ist die zweitreichste der Welt. (Foto: mauritius images / Felix Choo / Alamy) M&M's gehören zum Portfolio der Firma Mars

Die Brüder Charles und David, der 2019 gestorben ist, reformierten damals die Unternehmenskultur und schufen Koch Industries, einem Mischunternehmen für Kunststoff, Erdöl und Gas, Chemie und Kunstdünger. Mit einem Gesamtvermögen von 128,8 Milliarden Dollar schafft es die Familie auf das Treppchen. Die beiden Koch-Brüder zählten über Jahrzehnte zu den größten Unterstützern konservativer Bewegungen in den USA.

Platz 2 – Mars: Süßigkeitenhersteller

Den Waltons gehört Walmart – das macht sie zur reichsten Familie der Welt. (Foto: Reuters) Jim (links) und Rob Walton

Bereits im Kindesalter lernte Gründer Frank Mars das Patisserie-Handwerk. 1911 gründete er die Firma Mars, die heute für Schokoriegel, „M&Ms“ und „Milky Way“ bekannt ist. Aber auch Kaugummi der Marke „Wrigley’s Extra“ oder Katzenfutter „Whiskas“ stellt der Konzern mit 115.000 Mitarbeitern weltweit her.

Damit erwirtschaftete das Unternehmen, das vollständig in Familienbesitz ist, einen Umsatz in Höhe von 22 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Ein Vermögen von 160 Milliarden US-Dollar macht die Nachfahren von Frank Mars zur zweitreichsten Familie weltweit.

Platz 1 – Walton: Handelskette Walmart

(Foto: AFP) Alice Walton

Sie ist die reichste Familie der Welt. (Foto: Reuters) Der Familie Walton gehört die US-Kette Walmart

Als Eigentümer der weltgrößten Handelskette Walmart können sich die Waltons als die reichste Familie der Welt bezeichnen. Mehr als 570 Milliarden Dollar Umsatz in rund 12.000 Filialen weltweit zeichnen die Bilanz des Familienunternehmens im Jahr 2022. Das Vermögen liegt bei 224,5 Milliarden Dollar. Damit ist der Abstand zu der zweitreichsten Familie Mars sehr deutlich.

Die reichsten Familien der Welt in der Tabelle

Platz Familie Vermögen 1. Walton 224,5 Mrd. Dollar 2. Mars 160 Mrd. Dollar 3. Koch 128,8 Mrd. Dollar 4. Al Saud 105 Mrd. Dollar 5. Hermes 94,6 Mrd. Dollar 6. Ambani 84,6 Mrd. Dollar 7. Wertheimer 79 Mrd. Dollar 8. Cargill 65,2 Mrd. Dollar 9. Thomson 53,9 Mrd. Dollar 10. Hoffmann, Oeri 45,1 Mrd. Dollar

Quelle: Bloomberg

Erstpublikation: 29. Juni 2018, 09:57 Uhr (zuletzt aktualisiert am 05.06.2023, 15:15 Uhr).