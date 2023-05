Reeder-Familie Hamburger Reeder Bertram Rickmers gestorben

Düsseldorf Vor sechs Jahren ging seine Holding in die Insolvenz. Es war die größte Pleite der deutschen Seefahrtsgeschichte, 1,1 Milliarden Euro blieb der Hamburger Reeder Bertram Rickmers seinen Gläubigern schuldig. Zuvor hatte er noch eine der weltweit größten Containerflotten gesteuert. Am Montag erlag der in fünfter Generation tätige Reeder, der am 11. November 71 Jahre geworden wäre, einem Unfall im eigenen Zuhause.

Während der Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag seiner Ehefrau Franziska war Rickmers in seiner Hamburger Villa eine Treppe hinabgestürzt, berichtet die „Bild“-Zeitung. Als Ursache dafür wird inzwischen über einen Herzinfarkt spekuliert.

Der Unfall ist eine tragische Wiederholung: Auch Bertrams Mutter Christa Rickmers, geborene Poppe, war 2003 durch einen Treppensturz ums Leben gekommen. Sie wurde nur fünf Jahre älter als ihr Sohn Bertram.

Bekannt gegeben wurde der Tod von Bertram Rickmers am Montagabend durch Frank Bünte, der an Hamburgs Außenalster die neue Rickmers-Reederei „Asian Spirit Steamship Company“ (ASSC) als Geschäftsführer leitet. „Es ist unsere traurige Pflicht, Sie heute schweren Herzens und voller Trauer über den plötzlichen Tod von Bertram R.C. Rickmers zu informieren“, schrieb er den Mitarbeitern der Reederei. „Wir sind tieftraurig über den Verlust dieses leidenschaftlichen Hanseaten, rastlosen Unternehmers, fürsorglichen Familienvaters und engagierten Bürgers Hamburgs.“

Die ASSC hatte Bertram Rickmers bereits Ende 2015 ins Handelsregister eingetragen lassen – und damit knapp zwei Jahre vor der Insolvenz seiner mächtigen Rickmers Holding. An dem mit elf kleineren Containerschiffen operierenden Seefahrtsunternehmen, das sich auf innerasiatische Verkehre spezialisiert hat, war er seither als größter Kommanditist mit Veto-Vollmachten beteiligt. Kleinere Anteile halten auch seine zwei Töchter Anna Sophie Heilemann-Rickmers, 37, und Lara Marie Rickmers, 36, sowie sein Sohn Rickmer Clasen Rickmers, 34, der auch einer der Geschäftsführer ist.

Regatten mit der Luxusyacht, Partys im Sommerhaus auf Sylt

Bertram Rickmers, der neben seiner Frau und den Kindern auch fünf Enkel hinterlässt, beschäftigte über Jahre die Boulevardpresse. Nicht nur nahm er als Segler auf seiner Luxusjacht „Clan VIII“ an prominenten Regatten teil. Regelmäßig berichteten Blätter wie „Bunte“ auch über seine ausschweifenden Partys auf Sylt, wo er ein Sommerhaus besaß.

Mehr noch aber sorgte Bertram Rickmers, dessen Vater 1971 früh verstorben war, unternehmerisch immer wieder für Schlagzeilen. Nach dem Konkurs des aus Helgoland eingewanderten Familienunternehmens, das 1834 als Werft gegründet worden war, versucht er zunächst gemeinsam mit seinem zwölf Jahre jüngeren Bruder Erck den Neustart. 1986 gründeten die beiden das Emissionshaus Nordcapital, das Geld für Schiffsneubauten einsammelte. Vier Jahre ging das gut, dann stieg Bertram aus. Man sei sich in der Geschäftsführung uneins, hieß es zur Begründung. Am Hamburger Elbufer wechselte der ältere Bruder ins Reedereigeschäft.

Angetrieben von der Rivalität mit seinem Bruder Erck Rickmers

Die beiden Brüder wurden Rivalen und lieferten sich in den Folgejahren einen Wettstreit in der Schifffahrtsbranche. Zeitweise wuchs Bertrams Belegschaft auf über 2000 Mitarbeiter. 1998 zog Erck Rickmers nach. In Hamburgs Innenstadt gründete er die Schifffahrtsgruppe „E.R. Schiffahrt“.

2007 brachte Bertram in Singapur die Tochterfirma „Rickmers Maritime“ an die Börse. Die Zahl der bereederten Schiffe stieg in der Folgezeit auf über 120. Um weiteres Wachstum zu finanzieren, besorgte er sich 2013 am Anleihemarkt 275 Millionen Euro, wofür er Anlegern fast neun Prozent Zinsen versprach.

Sein Unternehmen wächst zu schnell – scheiterte die Sanierung am Kreditgeber?

Doch in der nachfolgenden Seefahrtskrise, die durch massive Überkapazitäten und einbrechende Frachtraten gekennzeichnet war, erwies sich der Kurs als halsbrecherisch. Rickmers‘ Schiffe verloren erheblich an Wert, was 2018 eine Refinanzierung platzen ließ. Einen bereits ausgehandelten Sanierungsplan blies die HSH Nordbank in letzter Minute ab.

Inzwischen prüft ein Sondersachverständiger im Auftrag des Hamburger Insolvenzgerichts, ob das Kreditinstitut damals durch sein Wirken die Pleite am Ende besiegelte. Wäre dem Plan von der HSH 2017 zugestimmt worden, hätte der Containerboom in den Folgejahren seit Corona der Reederei voraussichtlich Milliardenerlöse in die Kasse gespült.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Textes wurde Bertram Rickmers' Alter mit 71 Jahren falsch angegeben. Er verstarb jedoch im Alter von 70 Jahren. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

