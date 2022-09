Robert Lacher, Sebastian Pollok Im Club der digitalen Investoren: Visionaries Club sammelt 400 Millionen Euro für neue Fonds ein

Berlin Das Kapital für die neuen Fonds der Berliner Wagniskapitalgesellschaft Visionaries Club kommt von einigen der bekanntesten Familienunternehmer Europas: den Oetkers, Haniels, Swarovskis und etlichen mehr. Dass sich dieses „alte“ Geld mit neuem Investitionskapital mischt, dafür sorgen einige der erfolgreichsten Gründer der Republik mit ihrem privaten Vermögen. Dabei sind beispielsweise Christian Reber von Pitch, Hanno Renner von Personio, Jenny Podewils von Leapsome und Jochen Engert von Flixbus.

Insgesamt 400 Millionen Euro haben die Visionaries-Gründungspartner Robert Lacher und Sebastian Pollok derart für ihre zweite Fondsgeneration im Laufe des Sommers einsammeln können. 150 Millionen Euro fließen davon in ganz neue, noch zu entwickelnde Geschäftsmodelle im B2B-Bereich. Dieser Seed-Fonds wird vom künftigen VC-Partner Marton Sarkadi-Nagy mitgeleitet, einem MIT-Absolventen und früheren Mitarbeiter des E-Roller-Anbieters Tier.

200 Millionen Euro gehen in den neuen Wachstumsfonds, der bereits bestehende, junge B2B-Unternehmen ausstattet. Dieser Fonds wird von Sahar Meghani mitgesteuert, einer Harvard-Absolventin und früheren Mitarbeiterin von LinkedIn, die ebenfalls jüngst zur Partnerin bei Visionaries Club ernannt wurde.

Und 50 Millionen Euro sind für den sogenannten Visionaries Club Tomorrow Fonds vorgesehen. Damit sollen junge Gründerteams unterstützt werden, die an radikal neuen Technologien und Geschäftsmodellen mit hoher globaler Relevanz arbeiten, die aber oft durch das Raster traditioneller Wagniskapitalgeber fallen.

Der Fonds konzentriert sich auf neue Geschäftsideen, „die häufig direkt aus der Welt der Wissenschaft kommen und sich in besonderer Weise der Lösung von komplexen und umfassenden Herausforderungen der Welt von morgen wie etwa dem Klimawandel verschrieben haben“, erläutert Pollok, der diesen Fonds aufbauen wird, während Lacher die Gesamtverantwortung für die neuen B2B-Fonds trägt.

Dass sich unter den Geldgebern wieder nahezu alle Namen finden, die auch schon in die erste, 140 Millionen Euro umfassende Fondsgeneration des Visionaries Club aus dem Jahr 2019 investierten, dürfte zwei Gründe haben. Erstens: das betriebswirtschaftliche Zwischenergebnis nach drei Jahren, wonach die jährliche Kapitalrendite nach eigenen Angaben zwischen 70 und 150 Prozent lag.

Was bedeutet, dass die Fonds hinsichtlich ihrer Performance nach (nicht vollständig transparenten) Informationen des US-Daten- und Research-Anbieters Pitchbook zu den Top-fünf-Prozent der VCs weltweit gehören würden. Dabei suchten Lacher und Pollok vor allem nach jungen Unternehmen, die mit ihren Technologien die Digitalisierung der klassischen Industrie vorantreiben, indem sie vordringlich Prozesse entlang der Wertschöpfungs- und Lieferketten transformieren.

Club-Gedanke soll Investoren und Gründer vernetzen

Und zweitens: Das Visionaries-Konzept, daher auch der Zusatz „Club“, versteht sich als Gemeinschaft, die in ihren loftähnlichen Büros in Berlin-Mitte mit Themen- und Diskussionsabenden regelmäßig zusammenkommt. Die aber auch über eine eigens personalisierte Digitalplattform dauerhaft miteinander vernetzt ist, um Erfahrungen und Lösungsansätze zwischen Investoren und Gründern auszutauschen.

Auf diese Weise sollen sich auch leichter erste Umsätze generieren lassen, wenn die neuen digitalen Ideen etwa in den genannten Familienunternehmen einem ersten Realitäts- und Praxischeck unterzogen werden.

Franz Markus Haniel, über viele Jahre Clanchef der gleichnamigen, weitverzweigten und breit investierten Ruhrdynastie, lässt sich wie folgt zitieren: „Visionaries Club vereint ein einzigartiges Netzwerk führender Unternehmerinnen und Unternehmer aus Old und New, um damit Europas digitale Transformation voranzutreiben. Ich bin davon überzeugt, dass der Ansatz durch den Austausch zwischen beiden Welten und die Kombination von Netzwerk, Expertise und Kapital mehr Unternehmertum und Momentum in unserer Gesellschaft freisetzt.“

Und Hanno Renner, Gründer des Unicorns Personio, fügt hinzu: „Beim Visionaries Club hat mich vor allem der Netzwerkansatz begeistert. Wir teilen die gleichen Werte, und es begeistert mich zu sehen, wie Visionaries sich immer wieder neu erfindet.“

Das alles hat auch neue Investoren überzeugt: Erstmals investieren jetzt auch die Stiftungen amerikanischer Top-Universitäten in die Fonds von Lacher und Pollok. Und auch einige Partner anderer VC-Gesellschaften sind mit privatem Geld (wieder) dabei.

„Die Beteiligung der Stiftungen stellt für uns als junges Team eine starke zusätzliche Motivation dar. Schließlich können wir dadurch jetzt unmittelbar etwas an die Gesellschaft zurückgeben, da unsere Arbeit nun auch einen direkten Einfluss auf Non-Profit-Organisationen hat“, betonen die beiden Visionaries-Macher.

Mit Amorelie und Amaze selber erfolgreich gegründet

Dass das Konzept bei vielen Investoren auf Interesse stößt, könnte auch mit den Lebensläufen der beiden VC-Gründer zusammenhängen. Sebastian Polloks erste Firma hieß Amorelie. Binnen kürzester Zeit baute der 36-Jährige den führenden Onlineversender für Liebesspielzeug. Und verkaufte, als er damit einen Umsatz von 60 Millionen Euro und eine signifikante Profitabilität erreicht hatte, das Unternehmen 2018 mit einer Bewertung von 100 Millionen Euro an die Pro-Sieben-Sat -1-Gruppe.

Robert Lachers erste Firma hieß Amaze. Es dauerte keine neun Monate, ehe der Onlinemodehändler Zalando sein „Tinder für die Mode“, wie es der 37-Jährige ausdrückt, aufkaufte und in seine digitale Gesamtstrategie integrierte.

Pollok und Lacher: zwei ähnlich tickende Gründer, zwei ähnlich verlaufende Karrieren, zwei auch äußerlich zueinander passende Erscheinungen: sportlich schlanke Typen, Jeans, T-Shirts, eloquent, politisch interessiert, mit Anflügen von Selbstironie.

Pollok stammt aus Bremen und hat Betriebswirtschaft an der WHU, in St. Gallen, Hongkong und an der Kellogg School of Management studiert. Lacher, aufgewachsen in Essen, war als Student an der RWTH in Aachen, in Harvard und im britischen Cambridge. Kennengelernt haben sie sich nach dem Studium, als Lacher Berater bei BCG war, wo er typische Strategieprojekte begleitete, und Pollok im Silicon Valley arbeitete. Schnell war beiden klar: „Wir wollen auch selbst gründen.“ Mit diesem Anspruch entstanden Amorelie und Amaze.

Dass die globale VC- und Gründerszene aktuell so etwas wie eine ernsthafte Krise erlebt, können Lacher und Pollok nicht wirklich bestätigen. „Wir sehen die aktuelle Marktentwicklung in der Start-up-Welt nach zwei sehr starken Jahren nicht so sehr als Crash, sondern vielmehr als gesunde Korrektur, die zu einer Bereinigung dauerhaft nicht profitabler Geschäftsmodelle führt“, erklärt Pollok.

Über 90 Prozent der „Club-Mitglieder“ aus der ersten Fondsgeneration investierten erneut, von Restriktion also keine Spur. Im Gegenteil. Lacher sagt: „In dem aktuellen Marktumfeld sehen wir eine sehr gute Chance, zu günstigeren Bewertungen einzusteigen, da wir der Überzeugung sind, dass sich nachhaltige Technologien und Geschäftsmodelle langfristig immer erfolgreich durchsetzen werden.“

