 S.Oliver: Automanager wird neuer Chef von Modekette

In der Coronapandemie sanken die Umsätze des Modehändlers.

Düsseldorf S.Oliver hat einen neuen Chef: Die Modekette leitet künftig Jürgen Otto, zuletzt Vorstandsvorsitzender des insolventen Autozulieferers Borgers. Zuerst hatte das Branchenmagazin „Textilwirtschaft“ darüber berichtet.

Otto ist erfahren als Manager von Familienunternehmen: Er war zuvor mehr als ein Vierteljahrhundert für den Autozulieferer Brose tätig und führte das Unternehmen der Familie Stoschek davon zwölf Jahre lang als CEO. Danach war Jürgen Otto 15 Monate lang Chef von Dräxlmaier, einem Elektronik-Zulieferer in Familienhand.

Mode dagegen ist bislang nicht seine Profession. Wie das Handelsblatt aus unternehmensnahen und Branchenkreisen erfuhr, bekommt Otto deshalb offenbar zwei erfahrene Mode-Manager an die Seite gestellt. Eine davon wird Sonja Balodis sein, die zur S.Oliver-Gruppe zurückkehrt. Sie war von 2007 an bereits für das Unternehmen tätig und führte ab 2016 das Tochter-Label Comma, bevor sie 2020 zum Modeunternehmen Marc Cain wechselte, wo sie später in den Vorstand aufstieg. Das Führungstrio komplettieren wird Johannes Ehling. Er kam zuletzt von Hirmer und war früher Chef von Gerry Weber. S.Oliver wollte sich zunächst nicht dazu äußern und verwies auf eine zeitnahe Mitteilung.

S.Oliver wird bald von einem Branchenfremden geleitet

Mit Jürgen Otto engagiert S.Oliver-Eigentümer Bernd Freier einen vollständig Branchenfremden. Ottos Vorgänger Claus-Dietrich Lahrs kam zumindest aus der Modebranche, wenn auch aus dem Luxussegment. Ein Branchenbegleiter sagt: „Es war schon mutig, jemanden mit der Transformation des Unternehmens zu betrauen, der seine Meriten im Segment der Luxusmode verdient hat.“

Nun geht S.Oliver-Gründer Freier noch einen Schritt weiter. Zumindest regional steht Jürgen Otto dem Unternehmen und seinem Gründer als Franke nah.

Bernd Freier eröffnete 1969 die kleine Herrenboutique „Sir Oliver“ in Würzburg und baute daraus ein großes Modeunternehmen auf. 2016 machte S.Oliver knapp 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Neben der Kernmarke gehören heute auch die Marken Comma und Liebeskind zum Familienunternehmen.

Der erfahrene Manager aus der Autozuliefererindustrie wechselt zum Mode-Unternehmen S.Oliver. (Foto: Borgers) Jürgen Otto

Der 76-jährige Freier sucht seit Jahren nach einem dauerhaften Nachfolger als Chef des Unternehmens. Lahrs war der vierte Kandidat. Bislang hielt sich keiner sehr lang, stets übernahm Freier irgendwann selbst wieder die Führung.

Wunschkandidat Claus-Dietrich Lahrs bringt nicht den erhofften Erfolg

Dabei war Lahrs 2019 der Wunschkandidat des Firmengründers. Er holte ihn, der in Paris, Mailand und New York gearbeitet hatte, vom italienischen Luxuslabel Bottega Veneta ins fränkische Rottendorf. Lahrs, der von 2008 bis 2016 auch Chef von Hugo Boss war, hatte eigentlich einen Fünfjahresvertrag mit dem Gründer ausgehandelt.

In der kurzen Mitteilung zu Lahrs Demission heißt es nur: „In seine Verantwortung fiel unter anderem der Bau des neuen Zentrallagers in Dettelbach, mit dem die Voraussetzungen für die Optimierung der Logistikprozesse geschaffen wurden.“ Worte des Dankes oder gute Wünsche für die Zukunft des 59-Jährigen fehlen.

Lahrs wollte bei seinem Amtsantritt freie Hand bekommen, wie aus dem Unternehmensumfeld zu hören ist. Freier schied auch aus dem Beirat des Unternehmens aus.

Der Eigentümer von s.Oliver hat sich nach drei Jahren von CEO Claus-Dietrich Lahrs getrennt. (Foto: ullstein bild - Frank Ossenbrink) Bernd Freier

Viele Jahre stagnierten die Umsätze, ab 2016 sanken sie langsam. In der Coronapandemie ging es dann deutlicher nach unten, um 20 Prozent sanken die Erlöse 2020 und damit erstmals wieder unter eine Milliarde Euro. Statt eines Betriebsgewinns von 51 Millionen Euro wie im Vorjahr machte S.Oliver 60 Millionen Euro Verlust.

Die Zahlen für 2021 sind noch nicht bekannt, S.Oliver veröffentlicht sie meist kurz nach Weihnachten des Folgejahres. Unternehmensnahe Kreise gehen aber davon aus, dass die Zahlen sich weiterhin schlecht entwickelten. Die Pandemie, der Ukrainekrieg und Inflationssorgen der Bürger belasteten zwar auch andere Modeunternehmen weiterhin. Doch ein Branchenexperte sagt, dass acht von zehn Unternehmen damit besser umgingen als S.Oliver.

Seit November 2019 führte der Manager die Geschäfte bei s.Oliver, nun verlässt er nach drei Jahren das von Bernd Freier gegründete Unternehmen. (Foto: s.Oliver) Claus-Dietrich Lahrs

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass bereits beim Amtsantritt von Lahrs „einiges im Argen“ gewesen sei, heißt es aus dem Umfeld des Unternehmens. Das mittlere Preissegment gilt als besonders schwierig, genauso ein Unternehmensgründer, der sich um sein Lebenswerk sorgt.

Zugleich habe sich nach drei Jahren gezeigt, dass Lahrs' unbestrittene Fähigkeiten nicht zum Unternehmen passten – einem sehr deutschen Modeanbieter aus der Provinz im Mittelpreissegment, der vor allem mit kleinen und mittleren Modehändlern aus der Provinz sein Geld verdient. Lahrs wollte mehr auf eigene Läden setzen und das Unternehmen internationalisieren. Sein Ziel für die fünf Jahre sei sogar eine Verdoppelung des Umsatzes auf deutlich über zwei Milliarden Euro gewesen. Zudem wollte Lahrs expandieren – ausgerechnet nach Russland.

„Die Weltgewandtheit ist ihm auf die Füße gefallen“, sagt einer, der ihn gut kennt. Dass Lahrs, der Luxusmanager, dann auch noch einen Deal mit dem Discounter Lidl schloss, verwunderte die Branche umso mehr.

Lahrs' Nachfolger Jürgen Otto soll es nun besser machen. Er wird bei seiner neuen Aufgabe auf einen Bekannten treffen: Frank Kebekus, vorläufiger Insolvenzverwalter bei Ottos altem Unternehmen Borgers und Sachwalter bei der Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof. Galeria verkauft die Kleidung von S.Oliver im eigenen Onlineshop aktuell mit einem Preisnachlass von 20 bis 40 Prozent.

