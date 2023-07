Sabine Busse Elektronikhersteller Hager wird erstmals von einer Frau geführt

Daniel Hager hat in seinen 15 Jahren an der Spitze den Umsatz fast verdreifacht. Nun übergibt der Gründersohn den Posten an eine familienfremde Managerin.

Die frühere Hitachi-Managerin wird neue Chefin des Familienunternehmens Hager (Foto: Hager) Sabine Busse Düsseldorf Daniel Hager wird die Führung des saarländischen Elektronikherstellers Hager Ende des Jahres aufgeben. Der Chef des 1955 gegründeten Unternehmens mit rund 12.900 Mitarbeitenden wechselt zum 1. Dezember als Vorsitzender in den Aufsichtsrat. Mit seinen 51 Jahren ist das sehr früh für einen Familienunternehmer. Viele Patriarchen kommen schließlich auch mit 70 oder 80 noch täglich ins Büro. 15 Jahre in der unternehmerischen Führung schaffen allerdings nur wenige Dax-Konzernchefs. Seine Nachfolgerin wird Sabine Busse. Die 46-Jährige war zuletzt beim japanischen Elektronikkonzern Hitachi in Tokio für die weltweite Marketing- und Vertriebstransformation zuständig. Hager wird von Ende August mit ihr das Unternehmen gemeinsam führen und sich ab Dezember aus dem operativen Tagesgeschäft zurückziehen. Als Aufsichtsratschef folgt er auf Günther Fleig. Der Firmenchef wechselt zum 1. Dezember in den Aufsichtsrat. (Foto: Hager Group) Daniel Hager Hager mit Sitz in Blieskastel im Saarland vertreibt Elektroinstallationen und Schaltschränke und ist im Bereich der Gebäudeautomation tätig. Unter Daniel Hager stieg der Umsatz seit 2008 von rund einer Milliarde auf 2,8 Milliarden Euro. Sabine Busse war vor ihrer Zeit bei Hitachi von 2015 bis 2021 beim Technologiekonzern ABB in führenden Positionen, davor mehr als neun Jahre beim Bahntechnikkonzern Alstom. Ihre berufliche Karriere startete sie bei Siemens. Sie ist die erste Frau an der Firmenspitze und die zweite familienfremde Managerin nach Alfred Bricka, der das Unternehmen vor Daniel Hager führte. >> Lesen Sie hier: „Wir haben nicht gezahlt": Wie eine Familienunternehmerin einen Hackerangriff bewältigt hat Die Unternehmensgruppe wurde 1955 von Daniels Vater Oswald, seinem Onkel Hermann und seinem Großvater Peter im saarländischen Ensheim gegründet. Das Saarland war nach dem Krieg wirtschaftlich an Frankreich angegliedert, der deutsche Markt deshalb nicht zugänglich. Doch die Gründer wollten auf beiden Märkten Fuß fassen. 1959 eröffnete Hager die Dependance im französischen Obernai in der Nähe von Straßburg, kurz vor der wirtschaftlichen Eingliederung des „Saargebiets" als neues Bundesland. Bis heute sind Unternehmen und Familie in Deutschland und Frankreich verwurzelt. Zur Gruppe gehören 20 Produktionsstandorte. Die Produkte für Energiemanagement und Gebäudeautomation werden in 100 Ländern vertrieben. Neben Hager gehören noch die Marken Berker, Bocchiotti/Iboco, Elcom und E3/DC dazu.