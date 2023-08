 Schörghuber: So zerschlägt der Firmenerbe die alten Bande seines Imperiums

Die Zentrale seiner Familienfirma hat Florian Schörghuber abgeschafft. Der langjährige Chef Nusmeier unterstützt den Umbau – obwohl seine Pläne ganz anders aussahen.

Erbe Florian Schörghuber (links) und Manager Nico Nusmeier führen das Unternehmen gemeinsam. Foto: Julian Baumann Doppeltes Gespann

München Einen milliardenschweren Konzern in nur einem Jahr umbauen? Das ist selbst für gestandene Manager eine gewaltige Aufgabe. Der erst 29-jährige Florian Schörghuber jedoch war mutig genug, die familieneigene Schörghuber-Gruppe seit seinem Amtsantritt als Co-CEO im Sommer 2022 komplett zu entflechten und die Holding auf einige wenige Mitarbeiter zu schrumpfen.

Richtungsentscheidungen seines Co-CEOs, des familienfremden Managers Nico Nusmeier, 61, hat Schörghuber in kürzester Zeit revidiert. Trotzdem sehen die beiden Unternehmensführer sich als schlagkräftiges und produktives Duo an der Spitze der Firma, zu der neben der Paulaner Brauereigruppe Lachsfarmen in Chile, das Bau- und Immobiliengeschäft der Bayerischen Hausbau sowie zahlreiche Hotels gehören. „Die Entscheidungen sind jetzt qualitativ besser, denn es fließt das Wissen von zwei Generationen ein“, sagte Florian Schörghuber dem Handelsblatt in seinem ersten Gespräch mit der Presse.

Lesen Sie hier das komplette Interview mit Nico Nusmeier und Florian Schörghuber:

