 Schott-Pharma: Börsengang noch im Jahr 2023 möglich

Mainz Als Schott-Chef Frank Heinricht an diesem Mittwochvormittag in der Zentrale des Mainzer Glasspezialisten Schott über das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 berichtet, weiß er, dass vor allem eine Frage interessiert: Wird das Stiftungsunternehmen seine Sparte mit den Pharmaverpackungen doch noch an die Börse bringen? Nachdem United Internet zu Wochenbeginn erklärt hatte, für die Tochter Ionos noch im ersten Quartal einen Börsengang zu planen, gilt die Schott-Tochter als ein weiterer Börsenkandidat.

Dabei soll es auch bleiben, wenngleich Heinricht das Thema lieber seinem Finanzchef Jens Schulte überlässt. „Da ist dieses Jahr absolut noch was vorstellbar“, machte Schulte klar. Im Februar und im März seien zwei Gesprächsrunden mit den Banken angesetzt. „Da schauen wir uns die Situation an“, fügte der Manager hinzu. Das wirtschaftliche Umfeld habe sich zuletzt etwas verbessert.

Im vergangenen Sommer hatte das Schott-Management bekannt gegeben, für das Geschäft mit den Pharmaverpackungen einen Börsengang zu erwägen. Nach Informationen aus Finanzkreisen will das Unternehmen bis zu 30 Prozent der Anteile abgeben. Alternativ sei auch der Einstieg eines Investors möglich – etwa eines anderen Unternehmens, sagte Schulte. Zum ersten August 2022 erfolgte die rechtliche Ausgründung der Sparte. Seitdem heißt sie Schott Pharma AG & Co. KGaA.

Doch wegen der mauen Rahmenbedingungen nahm die Schott-Führung zunächst Abstand vom Zeitplan, die Tochter schon Anfang 2023 notieren zu lassen. Die Folgen des Ukrainekriegs und die hohe Inflation hatten noch vor wenigen Monaten die Sorgen vor einer heftigen Rezession geschürt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Schott – das Unternehmen gehört der Carl-Zeiss-Stiftung – fertigt bei der Tochtergesellschaft Glas-, aber auch Kunststoffverpackungen, zum Beispiel Ampullen und Pharmafläschchen. In denen wird zum Beispiel der Covid-Impfstoff verteilt. Das Coronageschäft macht allerdings nur einen Bruchteil des gesamten Umsatzes aus. Weitaus wichtiger sind zum Beispiel Spritzen oder Fläschchen, die vorsterilisiert sind und von den jeweiligen Kunden ohne großen Aufwand mit Wirkstoffen abgefüllt werden können.

>> Lesen Sie dazu: Ionos, Euro Group, Stepstone: Unternehmen prüfen Börsengang für 2023

An den Wachstumsplänen für das Pharmageschäft hat der verschobene Börsengang nichts geändert. Die Sparte sei im abgelaufenen Fiskaljahr (bis September 2022) zweistellig gewachsen, betonte Heinricht. Genaue Zahlen sollen für die nun eigenständige Tochter in Kürze publiziert werden. Auch werde weiter investiert, unter anderem ging kürzlich ein Werk für Polymerspritzen in Müllheim (Baden-Württemberg) in Betrieb.

Solide finanziert 51 Prozent Eigenkapitalquote kann Schott vorweisen. Zeitdruck gibt es beim Börsengang damit nicht, denn der Glasspezialist ist gut durchfinanziert.

Zeitdruck gibt es beim Börsengang nicht, denn der Glasspezialist ist gut durchfinanziert. Die Eigenkapitalquote stieg im letzten Geschäftsjahr von 41 auf 51 Prozent. „Damit liegt der Wert erstmalig über 50 Prozent, da sind wir ein klein bisschen stolz drauf“, sagte Heinricht. Die Nettoliquidität legte von 170 Millionen auf 192 Millionen Euro zu. Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um acht Prozent auf 422 Millionen Euro zu.

Hohe Energie- und Materialkosten belasten

Das Geschäftsjahr sei mit den hohen Energie- und Materialkosten sehr herausfordernd gewesen, sagte Heinricht. Finanzchef Schulte bezifferte die Mehrkosten auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Dennoch will das Unternehmen weiter viel investieren. Die Investitionen sollen im laufenden Geschäftsjahr von 426 Millionen auf rund 500 Millionen Euro steigen. „Wir lassen uns nicht vom Weg abbringen. Es gibt viele Ideen, von denen wir glauben, dass wir damit gutes Wachstum für Schott generieren können“, so Heinricht.

So sei der jüngste Durchbruch bei der Kernfusion in den USA auch mit Spezialglas von Schott gelungen. Die Mainzer lieferten unter anderem Laserglas, technisches Glas und Filterglas. Ein weiteres Beispiel ist poröses Glas, das in den Antrieben von Satelliten eingesetzt wird. Auch arbeitet Schott daran, Glas als Trägermaterial für Halbleiter nutzbar zu machen.

Gerade weil es so viele Ideen gibt, bleibt der Börsengang der Pharmasparte wichtig. Denn damit würden zusätzliche Mittel frei, die das Unternehmen gut nutzen könnte, auch für die Transformation zum klimaneutralen Unternehmen bis 2030. Zudem bleiben die Herausforderungen groß. Die Energiekosten seien trotz der Gaspreisbremse immer noch zu hoch. „So hoch, dass uns Unternehmen etwa aus den USA kräftig Konkurrenz machen können“, sagte Heinricht. Dennoch soll der Umsatz im laufenden Jahr zwischen fünf und acht Prozent wachsen.

Mehr: Schott-Chef Frank Heinricht: Dieser Manager biegt Glas