Schraubenhändler Würth rechnet mit deutlich geringerem Wachstum

Düsseldorf Würth-Chef Robert Friedmann blickt nach einem Rekordjahr trotz der vielen wirtschaftlichen und politischen Unabwägbarkeiten „vorsichtig optimistisch auf 2023“, bremst jedoch die Erwartungen. Er rechne im laufenden Jahr nur noch mit einem mittleren einstelligen prozentualen Umsatzwachstum sowie einem Ergebnis auf Vorjahresniveau, sagte er am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz. 2022 stiegen die Erlöse noch um 16,8 Prozent.

Im ersten Quartal hat der Weltmarktführer für Montage und Befestigungsmaterial den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 Prozent gesteigert, das Betriebsergebnis legte um 2,3 Prozent zu. Absolute Zahlen für den Zeitraum nennt das Familienunternehmen nicht. In Deutschland wuchs Würth in den ersten drei Monaten um 12,8 Prozent.

Im März habe der Umsatz erstmals über zwei Milliarden Euro in einem Monat gelegen, erklärte Friedmann. Im April habe sich das Wachstum aber auf nur noch rund sechs Prozent abgeschwächt. Der Konzernchef warnte, dass sich in diesem Jahr Unterschiede in den Geschäftsbereichen zeigen.

Größter Treiber in den ersten drei Monaten war der Elektrogroßhandel, auf den sich das Unternehmen zunehmend fokussiert, mit einem Plus von 23 Prozent. Verantwortlich dafür sei vor allem der Boom im Bereich erneuerbarer Energien, sagte Friedmann.

Der Manager hofft, mit dem weiteren Fokus auf den Elektronikhandel dem befürchteten Einbruch in der Baubranche entgegenzuwirken: „Wir sehen es schon an den Neuaufträgen aus dem Bau, dass die Nachfrage zurückgeht“, sagte er. Allerdings seien die Industriebauaktivitäten weiterhin hoch, und im ersten Quartal habe man einen Nachfragerückgang auch noch nicht gesehen.

Andere Bereiche wie das US-Geschäft seien dagegen schlechter in das Jahr gestartet. Auch spüre das Unternehmen derzeit eine etwas rückläufige Nachfrage, nachdem sich viele Handwerker, die Hauptzielgruppe des Unternehmens, vor allem im vergangenen Jahr bevorratet haben.

Patriarch Reinhold Würth positioniert sich zum Thema KI

Der 56-jährige Friedmann kennt seine Rolle: Er ist seit 18 Jahren Konzernchef eines der größten Familienunternehmen Deutschlands und überlässt dem Patriarchen die Bühne, wenn es um die ganz großen Themen geht.

Eigentümer Reinhold Würth, inzwischen 88 Jahre alt, betont in einem eingespielten Film die große Wichtigkeit der Logistik für das Unternehmen: Was bestellt werde, werde auch geliefert, sagte Würth. „Die Logistik ist eines der Kernfelder unserer Arbeit.“ Fast 12.000 Menschen arbeiten in diesem Bereich bei Würth. Man habe Programme, in denen die Ware innerhalb von zwei Stunden bei den Kunden ankomme, sagt der Unternehmer.

Würth nutzte die Bilanzpressekonferenz auch dafür, sich klar zu Künstlicher Intelligenz (KI) zu positionieren: Diese habe „eine große Zukunft“. Er beschäftige sich viel mit dem Jahr 2050. „Die positive These ist, dass wir durch die KI eine unglaubliche Erleichterung der menschlichen Arbeit bekommen.“

Der 88-jährige Firmengründer vertraut seit bald 20 Jahren auf den Würth-Chef.

Firmenchef Friedmann erklärte, was das für das Unternehmen bedeutet: Der Automatisierungsgrad in der Logistik soll bis zum Ende des Jahrzehnts bei 75 Prozent liegen, aktuell seien es 34 Prozent. Was aber keineswegs dazu führen werde, betonte Friedmann, dass man Arbeitsplätze abbauen wolle, im Gegenteil. Inzwischen arbeiten mehr als 85.0000 Menschen für das Unternehmen aus Künzelsau.

Bestwerte bei Umsatz und Betriebsergebnis

Und es werden schnell mehr, auch durch Zukäufe wie den des börsennotierten Elektrogroßhandels Tim in Polen, den Würth gern übernehmen will: Dessen Attraktivität liege in dem hohen E-Commerce-Anteil von 70 Prozent. Noch ist die Übernahme nicht vollzogen, zunächst muss Würth die Hälfte der Aktionäre überzeugen.

Das Unternehmen profitierte im vergangenen Jahr davon, mehr Mitarbeitende eingestellt, mehr investiert und mehr eingelagert zu haben. Der Schwerpunkt auf die Lieferfähigkeit sicherte so dem Weltmarktführer bei Montage- und Befestigungsmaterial einen Rekordumsatz von 19,9 Milliarden Euro, wie Würth am Donnerstag mitteilte. Nur sieben Stunden hätten gefehlt, um die 20 Milliarden Euro zu erreichen, hieß es bei der Bilanzpressekonferenz.

Mit 1,6 Milliarden Euro erzielte der Konzern auch beim Betriebsergebnis einen neuen Bestwert. Das Eigenkapital stieg um 16 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro, was einer Eigenkapitalquote von 46 Prozent entspricht.

Würth beschäftige mit 43.000 Mitarbeitenden eine der weltweit größten Vertriebsmannschaften, sagte Friedmann. Hinzu kommen 2500 Niederlassungen. Zugleich erwirtschaftete das Unternehmen 2022 erstmals mehr als 20 Prozent des Umsatzes online. Letzteres sei ein strategisches Wachstumsfeld der Würth-Gruppe, sagte der Firmenchef.

Auf die Frage, ob die große Vertriebsmannschaft nun an Bedeutung verliere, sagte Friedmann: „Der Vertrieb wird nicht weniger wichtig, er wächst noch immer, wenn auch etwas weniger.“ Der Vertrieb bleibe aber das wichtigste Gut des Konzerns.

