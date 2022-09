Serie: Die ältesten deutschen Familienunternehmen Mit diesen drei Überzeugungen wächst Harry Brot seit mehr als 300 Jahren

Düsseldorf Leere Backstuben, kalte Öfen: Das ist das Schreckensszenario, vor dem immer mehr Bäckereien warnen. Energiekrise und Inflation setzen vor allem Handwerksbetriebe unter Druck. Doch auch Großbäckereien sind alarmiert. Die Versorgung sei nicht mehr gesichert. 2023 werde ein Großteil der Filial- und Lieferbäckereien so belastet, dass „Insolvenz, Betriebsschließungen und schlimmstenfalls Versorgungsengpässe beim Grundnahrungsmittel Brot“ drohen, sagt Ulrike Detmers, Präsidentin des Verbands der deutschen Großbäckereien.

Bei Harry Brot im norddeutschen Schenefeld wird die Lage aufmerksam beobachtet. Aber noch produziert das Familienunternehmen an all seinen Standorten wie gewohnt weiter. Die Großbäckerei hat ihre gesamte Produktionen vor Jahren von Öl auf Gas umgestellt, eine schnelle Alternative ist nicht möglich. Einen Produktionsstopp wegen Gasmangel hält Harry-Geschäftsführer Frank Kleiner jedoch für unwahrscheinlich. „Wir sind versorgungsrelevant“, sagt er.

Zwar seien die Gaspreise im Einkauf in den vergangenen Monaten massiv gestiegen, aber noch sei Gas keine Mangelware. „Wir befinden uns in enger Abstimmung mit den Handelspartnern, um die Kosten für alle Seiten händelbar zu machen.“

Harry hat schon einige Krisen in seinen 334 Jahren Firmengeschichte erlebt. Ob Dinkel-, Weizen- oder Roggenmehl, mit oder ohne Kerne, ob Proteinbrot, Aufbackbrötchen oder Sandwich – die Produktpalette von Harry Brot ist groß. Die Bäckerei aus dem norddeutschen Schenefeld backt bereits seit 1688. Erst für Hamburg und den Norden, seit der Nachkriegszeit auch für den Westen und nach der Wende in den 90er-Jahren auch für den Osten des Landes.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In zehnter Generation wird das Unternehmen von den zwei Eigentümerfamilien geführt – und liegt damit auf Platz 20 der ältesten Familienunternehmen Deutschlands. Zwei Weltkriege, Digitalisierung und Pandemie: Bislang hat der Großbäcker alles überstanden.

Die Fabrik in Schenefeld bei Hamburg galt damals als besonders modern. Zum ersten Mal wurden Brötchen und Brote komplett linear hintereinander produziert und nicht wie vorher auf verschiedenen Etagen. (Foto: Harry Brot) Produktion bei Harry Brot um 1960

Harry Brot ist die größte deutsche Lieferbäckerei. Knapp 4800 Mitarbeiter stellen an zehn Standorten Schnittbrote, Toast, Fertigback-Brötchen und Tiefkühl-Baguettes für Backstationen her. Harry exportiert Backwaren nach Österreich, Italien, Frankreich, Dänemark und in die Schweiz.

Die Großbäckerei dominiert die Supermarktregale: 2021 hatte Harry einen Marktanteil von 37,8 Prozent bei den Selbstbedienungs-Broten, zeigen Daten des Marktforschungsunternehmen Nielsen. Die Eigenmarken der Supermarktketten kommen auf 35 Prozent, die direkten Konkurrenten Lieken Urkorn und Golden Toast hingegen nur auf 4,7 und 4,3 Prozent.

„Die Tendenz geht zu verpacktem Brot“

Die große Dominanz spiegelt sich auch im Umsatz wider. Seit Jahren steigt er und überschritt 2018 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro – und ist seitdem auch nicht mehr darunter gefallen. Harry Brot profitiert von Größenvorteilen, während viele Bäckereien derzeit schließen.

Die Energiekrise setzt besonders kleinen Handwerksbetrieben zu. 2021 gab es mit 9965 Bäckereien erstmals weniger als 10.000 Backbetriebe in Deutschland, zeigen Zahlen des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks. „Die Tendenz geht zu verpacktem Brot“, sagt Armin Juncker, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Großbäckereien.

„Brote aus dem Supermarkt haben eine hohe Qualität – egal, ob verpackt in Regal und Truhe, unverpackt in der SB-Station oder an der Theke“, sagt Juncker. „Verbraucher bevorzugen inzwischen kleinere Packungen. Eine Tendenz, die sich während der Coronapandemie verstärkt hat.“

Chronik Harry Brot 1688 Johann Hinrich Harry eröffnet seine Bäckerei in Altona bei Hamburg. Sie ist der Grundstein für die heutige Großbäckerei Harry Brot. Um 1900 Harry-Zwieback geht als Verpflegung der großen Hamburger Schiffslinien in alle Häfen der Welt. Erste Anzeichnen einer Großbäckerei werden erkennbar. 1929 Harry expandiert nach Hannover: Franz Harry übernimmt die Hannoversche Brotfabrik (Habag) und führt sie als Harry-Habag weiter. Mit Kutschwagen und später mit Autos wird das Brot überregional verkauft. 1939-1945 Harry Brot backt das „Einheitsbrot“ und beschäftigt in seinem Werk in Hannover Zwangsarbeiter. 1956 Marlis Blohm übernimmt das Geschäft. Sie baut Harry zur Marke aus und modernisiert die Produktion. 1963 Harry errichtet zieht von Hamburg außerhalb nach Schenefeld. Die Großbäckerei ist bis heute die Firmenzentrale. Währenddessen werden fertig verpackte Brote immer populärer in den Supermärkten. 1980 Seit sieben Jahren beliefert Harry auch Verkaufsstellen in Nordrhein-Westfalen. Eine Produktion in Ratingen wird gebaut. 1990 Harry übernimmt die Großbäckerei in Berlin von der Treuhand und beliefert nun auch die ostdeutschen Bundesländer. 1993 Harry bringt das Sandwich in die deutschen Regale. Bis heute ist Sammy's Super Sandwich ein Bestseller der Großbäckerei. 1997 Harry startet das Prebake-Konzept und führt die Backstationen in Supermärkten ein. 2018 Der Umsatz der Lieferbäckerei steigt erstmals über die Eine-Milliarde-Euro-Marke. Seitdem ist er auch nicht mehr darunter gefallen. 2021 Harry feiert sein 333-jähriges Jubiläum.

Dass aus seiner Bäckerei mal die größte Lieferbäckerei Deutschlands werden würde, hatte Johan Hinrich Harry sicher nicht gedacht, als er sein Geschäft 1688 bei der Hamburger Bäckerinnung eintrug. Zunächst backt er für die eigenen Filialen in Hamburg.

Der erste Schritt in Richtung Großbäckerei erfolgt um 1900 mit Zwieback. Der Hamburger Hafen ist schon damals das Tor in die Welt und Zwieback lange haltbar – besonders gut geeignet also für lange Schiffsreisen. Harry beliefert bald die großen Schiffslinien mit seinen Zwieback-Dosen. Geschäftsführer Kleiner, zuständig für Marketing und Vertrieb, gehört zwar nicht zu den Eigentümerfamilien, er sagt aber: „Die Familie hatte ein gutes Näschen für die Marktsituation“.

Hinter dem langanhaltenden Erfolg von Harry Brot stehen vor allem drei Überzeugungen.

1. Überzeugung: Stabilität

Nicht nur dieses gute Gespür der Harry-Familie hat das Unternehmen weit nach vorne gebracht. Ein entscheidender Faktor ist auch Stabilität. „Es ist erstaunlich, dass ein mehr als 300 Jahre altes Unternehmen nur zehn Generationen hat“, sagt Kleiner. Die zehnte Generation vertritt Thomas Blohm, aktuell geschäftsführender Gesellschafter und zuständig für Personal und Koordination. „Die Familie plant langfristig“, sagt Kleiner. Harry Brot setzt seit jeher auf organisches Wachstum statt Zukäufe. „Wir bauen lieber selbst“, so Geschäftsführer Kleiner.

In den zwei Weltkriegen backt Harry „Einheitsbrote“ für die Bevölkerung. Seit 1929 hat Harry auch eine Niederlassung in Hannover und liefert Brote aus – erst per Kutsche, dann per Auto. Während des Nationalsozialismus setzt die Bäckerei in Hannover Zwangsarbeiter ein. „Wir hatten versucht, mit externer Unterstützung mehr herauszufinden, aber wissen bis heute nichts Genaues“, sagt Kleiner.

Kleiner ist seit 2018 Geschäftsführer bei Harry Brot und für das Marketing zuständig. (Foto: Harry Brot) Frank Kleiner

Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Führung weiblich: Es gibt keinen männlichen Nachfolger für die Unternehmensspitze, deshalb übernehmen zwei Schwestern das Geschäft. Durch ihre Heiraten verschwindet der Name Harry aus der Eigentümerfamilie. Inge Holthausen führt ab 1951 die Geschäfte, fünf Jahre später übernimmt ihre Schwester Martha „Marlis“ Blohm. Mehr als 30 Jahre entscheidet Blohm den Kurs der Großbäckerei – und prägt das Unternehmen wie kaum jemand anderes.

2. Überzeugung: Mutig sein und Innovationen fördern

Marlis Blohm scheut sich nicht, Neues zu wagen und steht damit für eine zweite Eigenschaft des Familienunternehmens: mutig und innovativ sein. Anfang der 60er-Jahre trifft Blohm die Entscheidung, ein neues Werk zu bauen. Raus aus Hamburg, auf die „grüne Wiese“ ins nahe gelegene Schenefeld.

Dort entsteht die heutige Firmenzentrale und eine für damalige Verhältnisse revolutionäre Produktion. „Früher wurde auf mehreren Etagen gebacken“, erklärt Kleiner. Damit ist in Schenefeld Schluss. Harry hat die komplette Produktionslinie auf eine Etage verlegt, vom Teig bis zum fertigen Brot läuft der Produktionsprozess nun linear hintereinander ab. Ein Novum, aber nicht das einzige.

„Marlis Blohm hat Harry zur eigenen Marke aufgebaut“, sagt Kleiner. Anstatt nur für fremde Marken zu produzieren, beginnt Blohm unter dem eigenen Firmennamen Supermärkte zu beliefern. Harry gelingt nun endgültig der Sprung zur Großbäckerei. Nach und nach kommen neue Standorte hinzu.

1997 revolutioniert der Lieferbäcker unter Geschäftsführer Hans-Jochen Holthausen erneut den Backwarenmarkt – diesmal mit der ersten Backstation in einem Edeka-Markt im nordrhein-westfälischen Porta Westfalica. Vorgebacken, tiefgekühlt, aufgebacken: Das Prinzip für die Selbstbedienungstheken bringt frische Brötchen in die Märkte. Mittlerweile werden mehr als 10.000 Stationen im Handel beliefert, drei Standorte produzieren in Deutschland die Tiefkühl-Brote und -Brötchen.

Bis heute sind den Familien Neuerungen wichtig. „Durchschnittlich haben wir in den vergangenen zehn Jahren 60 Millionen Euro pro Jahr in alle Standorte investiert“, sagt Kleiner. Die Familien seien sehr „investitionsfreudig“.

So werden seit 25 Jahren Brote unter Reinraumbedingungen verpackt. Höchste Anforderungen an die Hygienebedingungen ermöglichen einen Verzicht auf Konservierungsstoffe bei gleicher oder noch längerer Haltbarkeit. Erst im vergangenen Jahr wurde an allen Standorten die Geschäftssoftware SAP eingeführt. Alle Bestellungen, Rohstoff- und Warenströme können nun in Echtzeit verfolgt werden.

Um Kosten zu sparen, hat Harry auch Teile der Produktion automatisiert. Heute stapeln in den Produktionshallen Roboter vollautomatisch Kartons mit fertigen Brötchen und Broten. „Wegen des hohen Lohnniveaus waren Automatisierungen notwendig“, sagt Kleiner. Allerdings seien deshalb nie Mitarbeiter entlassen worden.

Auch bei Brotrezepten wagt das Unternehmen gerne was Neues. Bis heute werden die Rezepturen immer wieder angepasst, verändert und auch neue Produkte eingeführt. So bringt Harry Anfang der 90er Jahre das Sandwich-Brot nach Deutschland. Bis heute ist „Sammys Super Sandwich“ eines von Harrys erfolgreichsten Produkten. Aber auch das Mehrkorn- und Dinkelbrot und der Klassiker „1688 – unser Mildes“, ein Weizenmischbrot, sind Bestseller.

3. Überzeugung: Fokus nicht verlieren

Trotz aller Innovationen kennt Harry Brot seinen Fokus – und sein Alleinstellungsmerkmal. Im großen Stil backen, aber frisch und regional produzieren: Das ist die dritte Überzeugung des Familienunternehmens. Getreide und Mehl kommen überwiegend aus den Mühlen im Umkreis der Werke. Auch danach bleiben die Wege kurz: Nur durchschnittlich 88 Kilometer legt ein Brot vom Werk zur Verkaufsstelle zurück.

„Frisches Brot backen können viele“, sagt Geschäftsführer Kleiner. Aber die Kunst sei es, dieses schnell und frisch an die Verbraucher zu liefern. Täglich beliefern 1.200 Fahrer mehr als 11.000 Geschäfte. Frische Ware, jeden Tag. „Die Distributionswege des Handels sind länger als über unseren Frischedienst“, erklärt Kleiner die Entscheidung, einen eigenen Vertrieb zu unterhalten.

Die ältesten Familienunternehmen Deutschlands Die Idee der Serie Das Handelsblatt stellt zehn der ältesten Familienunternehmen Deutschlands vor, die erklären, wie sie in der Vergangenheit mit Kriegen und Krisen umgegangen sind und was sie daraus gelernt haben. Folge 1: Das Geheimnis der Resilienz Unterbrochene Lieferketten, hohe Inflation, Krieg: Die ältesten Unternehmen haben das alles schon erlebt. Eine Spurensuche nach ihrem Erfolgsrezept. Lesen Sie hier den Beitrag Folge 2: Bergstiefelspezialist Meindl Meindl hat aus der Firmengeschichte gelernt, dass es sich lohnt, Risiken einzugehen. Das Unternehmen agierte stets unabhängig und flexibel durch alle Krisen – auch durch die jüngste. Lesen Sie hier den Beitrag Folge 3: von Stern'sche Buchdruckerei Die älteste familiengeführte Druckerei der Welt hat keine Angst vor der Digitalisierung. Seit über 400 Jahren ist die Bereitschaft zum Wandel das Erfolgsrezept des Unternehmens. Lesen Sie hier den Beitrag Folge 4: Schwarze & Schlichte Von einst 40 Kornbrennereien in Oelde überlebte nur Schwarze & Schlichte. Die früh gelernte Flexibilität hilft dem Familienunternehmen auch in den aktuellen Krisen. Lesen Sie hier den Beitrag

Auch wenn Harry damit nicht nur Bäcker, sondern auch Logistiker ist, liegt das Unternehmensziel vor allem auf dem traditionellen Handwerk. Damit das so bleibt, unternimmt die Unternehmensführung auch drastische Schritte. 2021 verkauft Harry das Tochterunternehmen Backfactory. „Der Selbstbedienungsbäcker hat sich mehr zur Systemgastronomie gewandelt“, sagt Kleiner. Das passe nicht mehr so gut zu Harry.

Eine Rolle dürften aber auch die Auswirkungen der Pandemie gespielt haben. Als die Innenstädte wegen Lockdowns verwaist waren, brach der Umsatz von Backfactory ein. Insgesamt kam Harry aber gut durch die Krise. „Die Corona-Maßnahmen in der Produktion waren teuer und das Ergebnis hat gelitten“, sagt Kleiner. Die zwei unterschiedlichen Geschäftsfelder Backstationen und SB-Brote glichen sich aus.

Langfristiges Handeln zählt für die Eigentümerfamilien auch bei den Mitarbeitenden. „Wir wollen das Wir-Gefühl über alle Standorte verteilen“, sagt Kleiner. Harry will bewusst Familienunternehmen sein. Wie die Führungskultur künftig in einem solchen aussehen sollte, werde gerade intern überarbeitet. Auch hier zeigt sich wieder die langfristige Planung der Familien. Es stehe zwar schon eine neue Generation bereit, aber man dürfe sich nicht darauf verlassen, dass es immer interessierte Familienmitglieder gebe, sagt Kleiner. Noch lebe der „Harry-Geist“ in den Familien und Mitarbeitern weiter.

Mehr: Das Geheimnis der Resilienz: Was man von den ältesten Unternehmen Deutschlands lernen kann