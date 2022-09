Serie: Die ältesten deutschen Familienunternehmen Warum die älteste familiengeführte Druckerei der Welt keine Angst vor der Digitalisierung hat

„Die 15. Generation steht schon in den Startlöchern“, sagt der Chef der ältesten durchgehend familiengeführten Druckerei der Welt.

Lüneburg „Geschichte zum Erleben und Anfassen!“, freut sich ein Nutzer der Wanderrouten-App Komoot über den Sightseeing-Tipp. Von einem „interessanten Highlight“ schreibt ein anderer. Gemeint ist ein vierstöckiges Haus in der Altstadt von Lüneburg. Anschrift: Am Sande 31. Es beherbergt ein Maklerbüro, liegt zwischen Steakhäusern und türkischen Restaurants.

Was das unscheinbare Bauwerk zur Sehenswürdigkeit macht, zeigt sich erst auf dem zweiten Blick – und auch das nur dann, wenn dieser Blick Richtung Boden geht: „v. Sternsche Buchdruckerei, 1614“, verkündet dort, direkt vor der Eingangstür, ein Mosaik.

Genau hier nämlich druckten Johann und Heinrich Stern vor mehr als 400 Jahren Bibeln, die so kunstvoll daherkamen, dass die Familie in den Adelsstand erhoben wurde. An diesem Ort entwickelte sich nicht nur ein Stück norddeutscher Kulturgeschichte, sondern mehrere Jahrhunderte einer familienunternehmerischen Erfolgsgeschichte – die bis heute anhält.

Die von Sternsche Buchdruckerei wird noch immer von einem von Stern geführt, inzwischen in 14. Generation. Sie ist damit die älteste Druckerei der Welt, die durchgehend in Familienbesitz war – und rangiert auf Platz neun der ältesten Familienunternehmen Deutschlands.

Dreißigjähriger Krieg, Weltwirtschaftskrise, Erster und Zweiter Weltkrieg, der Wandel zum Digitalen: All das hat das Unternehmen bislang überlebt. Heute beschäftigt es 60 Mitarbeiter, zählt damit zu den größten sieben Prozent der deutschen Druckereien und ist „wirtschaftlich noch immer erstaunlich stabil“, sagt Co-Geschäftsführer Andreas Jörß. Um das Geheimnis der Resilienz zu ergründen, hilft ein Blick in die Unternehmenschronik.

„Gespür für den Bedarf der Zeit“

Rückblende, 1624: Der Dreißigjährige Krieg erreicht Norddeutschland – und mit ihm die Pest. Sechstausend Lüneburger fallen der Seuche innerhalb kurzer Zeit zum Opfer. Die Salzgewinnung, die sonst einem Gros der Lüneburger ein Einkommen sichert, ist wegen verdreckten Wassers ausgesetzt. Keine guten Voraussetzungen für ein Unternehmen, das bislang vor allem für opulente Bibeldrucke bekannt ist.

Doch die von Sterns werden kreativ: Neben großen, sogenannten Foliobibeln im Altarformat drucken sie fortan auch Gebetssammlungen im Kleinformat. Sie spenden Trost in einer Zeit, in der viele Menschen aus ihrem Zuhause fliehen müssen und helfen dem Familienunternehmen durch diese schwere Zeit.

„Die von Sterns waren damit ein wichtiger Vorreiter in unserer Branche, sie haben das Taschenbuch miterfunden“, sagt Bettina Knape vom Bundesverband Druck und Medien. „Wir hatten eben schon immer ein Gespür für den Bedarf der Zeit, für Trends, die sich entwickeln könnten“, meint dazu Christian von Stern, der heutige Unternehmenschef. Ein wichtiger Teil des Erfolgsrezepts seiner Familie sei von jeher „die Bereitschaft, sich zu verändern, sich immer wieder neu zu erfinden“.

Nach mehr als 350 Jahren zog die Druckerei Anfang der 80er-Jahre ins Lüneburger Gewerbegebiet um. Mosaik in der Lüneburger Altstadt

Der 58-Jährige ist seit 1994 geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, hat selbst schon mehr als einen einschneidenden Wandel in der Druckerei miterlebt. Der erste zeigt sich bereits an dem Gebäude, das ihn in diesem Moment umgibt. Vier Kilometer östlich der Lüneburger Altstadt zog das Familienunternehmen noch unter der Führung seines Vaters 1982 ins Gewerbegebiet – „schon wegen der Größe der modernen Druckmaschinen“, sagt der heutige Unternehmenschef. „Aller Verbundenheit mit dem alten Haus zum Trotz.“

Christian von Stern führt vorbei an einem Gemälde, das den alten Sitz der Firma in bunten Farben zeigt – ein Geschenk zum 400-jährigen Unternehmensjubiläum vor acht Jahren –, und an einer Ahnengalerie. Halt macht er in einem Büro, das eine Barockdecke und antike Möbel zieren. „So hat sich mein Vater damals hier eingerichtet“, sagt er. Heute sei das „nur noch eine Kulisse, eine Art Showroom, wenn Gäste kommen“.

Die eigentliche Arbeit findet nebenan statt – auf ganz normalen Bürostühlen. Dort sitzt auch Co-Geschäftsführer Andreas Jörß, seit 31 Jahren in der Firma und zuständig für die operative Führung der Druckerei.

Auch das sei Teil seines persönlichen Erfolgsrezepts, sagt Christian von Stern: „Die operative Führung sollte immer in einer Hand liegen. Und damit es keinen Streit gibt, stammt diese Hand nicht aus der originären Familie.“

Er selbst arbeite meist im Büro der Lüneburger Landeszeitung, nur wenige Schritte vom Gründungsgebäude der Druckerei entfernt. Denn der anhaltende Erfolg des Druckbetriebs liegt auch darin begründet, dass sich der Chef Teile seiner Aufträge selbst verschafft: Christian von Stern ist auch Geschäftsführer der Lüneburger Landeszeitung und Verleger des Winsener Anzeigers sowie eines kleinen Anzeigenblattverlags. „Die Geschichte unserer Familie ist zwar primär an die Druckerei gekoppelt. Aber seit dem Aufkommen der ersten Pressemedien haben wir uns immer auch mit der Herausgabe von Tageszeitungen beschäftigt“, erläutert er.

Im 19. Jahrhundert wagte Dorette von Stern die Disruption

Rückblende, 1835: Die von Stern’sche Buchdruckerei durchlebt ihre wirtschaftlich schwerste Zeit. Das Geschäftsmodell des Druckens geistlicher Bücher hat sich überlebt. Zeitweise stehen sieben von acht Druckerpressen monatelang still. Dann übernimmt Dorette von Stern die Führung – und krempelt den Betrieb gehörig um. Sie schafft Schnellpressen an, sorgt dafür, dass der Familienbetrieb statt Bibeln fortan vor allem Zeitungen produziert. Innerhalb weniger Jahre vervierfachen sich die Umsatzzahlen. Später erwirbt Familie von Stern neben dem Druck- auch das Verlagsrecht an den „Lüneburgschen Anzeigen“, der örtlichen Tageszeitung.

„Ohne Dorette würde es diese Firma heute wohl nicht mehr geben“, meint Christian von Stern. Bis heute sei es „ein wüstes Unternehmenskonglomerat, das uns über Wasser hält“. Wenn eine Zeitung, die zum Kundenstamm zähle, vor einem Inhaberwechsel stehe, übernehme man sie schon einmal – so geschehen im vergangenen Jahr beim Winsener Anzeiger. „So erhalten wir uns hier die Aufträge und schöpfen gleichzeitig verlegerischen Wert.“

Der Familienbetrieb hat sich im Lauf der vergangenen 400 Jahre immer wieder neu erfunden. Co-Geschäftsführer Andreas Jörß vor Rotationsdruckpresse

Der „reine Druckumsatz“ des Unternehmens liege derzeit bei einem mittleren einstelligen Millionenbetrag pro Jahr, sagt Co-Geschäftsführer Jörß. Neben der Lüneburger Landeszeitung und dem Winsener Anzeiger druckt das Unternehmen auch die Hamburger Morgenpost, ein Obdachlosenmagazin sowie „diverse Wochenblätter für Fremdkunden von Lüneburg bis Sylt“.

Bücher produziert es auch noch – aber vor allem aus Verbundenheit mit den „Wurzeln des Hauses“. Die dafür verwendete Bogendruckmaschine teilt sich das Unternehmen inzwischen mit einer anderen Druckerei. Dadurch rechne sich dieser Geschäftsbereich ebenfalls, sagt Jörß. „Aber der Schwerpunkt, das Fundament unseres Geschäfts ist ganz klar der Zeitungsdruck.“

Es sei „schon bemerkenswert, wenn ein Unternehmen, das 200 Jahre lang Bibeln druckt, plötzlich auf den Zeitungsdruck setzt, sich also völlig neu erfindet“, sagt Bettina Knape. Christian von Stern ist entsprechend stolz auf seine Vorfahrin Dorette, die vor rund 200 Jahren den Weg der Familie in ihr heutiges Hauptgeschäftsfeld ebnete. Sie habe das Unternehmen „wieder auf die richtige Bahn gelenkt“, nachdem ihre Vorfahren die Geschäfte jahrzehntelang hätten schleifen lassen. Zudem sei ihre Geschichte „auch aus emanzipatorischer Sicht bemerkenswert“. Die Stadt sieht das offenbar ähnlich: Eine Straße im Norden Lüneburgs ist nach Dorette von Stern benannt.

Ein Kapitel der Unternehmensgeschichte, auf das Christian von Stern dagegen so gar nicht stolz ist: die Zeit während des Zweiten Weltkriegs. Vieles davon sei nur fragmentarisch überliefert. Fest stehe aber: „Im Widerstand war unsere Familie nicht.“ Zwar sei „angeblich niemand von uns Mitglied der NSDAP“ gewesen, doch es hätten nachweislich nationalsozialistische Chefredakteure für Zeitungen gearbeitet, die die Familie druckte. Auch Zwangsarbeiter hätten seine Vorfahren in der Druckerei eingesetzt.

Einmal sei zudem eine „beschämende Eigenanzeige“ im Lüneburger Anzeiger erschienen – 1933, direkt nach der Bücherverbrennung in Berlin. ‚Andere Bücher werden verbrannt, unsere werden gelesen‘, habe dort gestanden. „Wir werden unsere Familiengeschichte während der NS-Zeit noch einmal ganz genau aufarbeiten“, gelobt Christian von Stern, den die Anzeige schockierte, als er sie kürzlich entdeckte, wie er sagt. Eine Kunsthistorikerin soll diese Aufgabe noch in diesem Jahr übernehmen.

Die nächste Generation will zweigleisig fahren

Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist wichtig, die Weichen für die Zukunft zu stellen, ebenso. Entschieden ist Christian von Sterns Nachfolge noch nicht, die Übergabe an die nächste Generation sei aber kaum mehr fünf Jahre entfernt.

„Als Vater wünscht man sich natürlich, dass alle Kinder mit ihren spezifischen Eigenschaften ihren ganz persönlichen Beitrag zum Fortbestand der Firma leisten können“, sagt der Unternehmenschef, der an diesem Tag von Tochter Philippa, 25, und Sohn Laurenz, 21, begleitet wird. Die Dritte im Bunde, die 26-jährige Luisa, ist gerade unterwegs – auf einer Konferenz in Berlin zum Thema Unternehmensführung, gemeinsam mit von Sterns 30-jährigem Neffen Trond, der aktuell bereits ein Start-up in der Medienbranche leitet.

„Wir möchten natürlich auf keinen Fall die Generation sein, die dafür verantwortlich ist, dass dieses Familienimperium nicht mehr existiert“, sagt Philippa von Stern. „Deshalb führen wir vier einen regen Austausch darüber, wie es hier weitergeht.“ Immerhin sei fraglich, ob das Geschäft mit dem Zeitungsdruck in naher Zukunft überhaupt noch existiert.

Die 2013 hinzugekommene Falz- und Verpackungsmaschine ist der jüngste Zuwachs für den Maschinenpark der Druckerei. Maschine von Ferag

Deshalb denkt die Familie derzeit geschlossen über neue Geschäftsfelder nach. Nachdrucke von Raritäten aus Familienbesitz gehören dazu, Bücher, die sich über QR-Codes mit dem Internet zusammenführen lassen, „alles, was aufwendig, individuell und beratungsintensiv ist“, sagt Christian von Stern. „Print wird sich mehr und mehr zu einer Kulturform entwickeln und an Dimension verlieren“, prognostiziert er. Aber auch dieser Markt wolle weiterhin bedient werden. „Und wir sehen uns in der Lage, das zu tun.“

Bettina Knape vom Bundesverband Druck und Medien sieht das ähnlich: Gerade bei besonders schönen Büchern, bei denen es um die Haptik gehe, sei die von Sternsche Druckerei gut aufgestellt. „Qualitätsdruck statt Massendruck“ sei „eine gute Überlebensstrategie“, sagt sie.

Irgendwie habe die Druckerei in der Vergangenheit immer „rechtzeitig die richtigen Entscheidungen getroffen, Entwicklungen vorausgesehen und angenommen“, gibt sich Christian von Stern optimistisch. Und solange seine Familie „offen für Chancen und Perspektiven“ bleibe, könne das auch in den nächsten Jahrhunderten so weitergehen.

