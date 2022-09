Von einst 40 Kornbrennereien in Oelde überlebte nur Schwarze & Schlichte. Die früh gelernte Flexibilität hilft dem Familienunternehmen auch in den aktuellen Krisen.

Die 36-Jährige leitet Schwarze und Schlichte, die älteste familiengeführte Brennerei Deutschlands, seit 2022. Katharina Schwarze

Oelde „Wenn wir heute noch vom Korn leben müssten, dann gäbe es uns nicht mehr“, sagt Katharina Schwarze, als sie das große blaue Tor zur alten Brennerei aufschließt. Der Brennkessel steht noch, ansonsten ist die Halle leer. Korn wird in Oelde seit knapp neun Jahren nicht mehr gebrannt.

Katharina Schwarze stieg 2016 in den Betrieb ein. Seit 2022 leitet sie die Brennerei Schwarze und Schlichte in 13. Generation. Sie will das Stammhaus in Oelde umbauen: Eine neue Fassade anbringen, die Hallen renovieren und einen Veranstaltungsort schaffen – mit dem Charme der alten Brennerei. Nur der Fasskeller soll erhalten bleiben. Dort liegt noch immer der „Alte Schneider“, ein Weizenkorn, im Eichenfass.

