 Serie zu den ältesten Familienunternehmen Deutschlands: Chef des ältesten Familienunternehmens: Ohne Verzinkereien gelingt auch die Energiewende nicht

Düsseldorf Verzinkereien arbeiten oft im Verborgenen. Sie tauchen Stahl in Zink und machen ihn so über Jahrzehnte widerstandsfähig – gegen Wind, Wetter, Rost. Aber: Ohne Verzinkereien würde in der Industrie vieles still stehen: Auf dem Bau, in der Autoindustrie, in den Stahlwerken – und wie der Unternehmenschef von The Coatinc Company zu bedenken gibt auch bei der Energiewende.

Paul Niederstein, der in 17. Generation das älteste Familienunternehmen Deutschlands führt, erklärt. „Dann gibt es keinen Strommast, keine Solaranlage, keinen Windturm, dann ist die Energiewende verloren.“ Niederstein war es auch, der das für viele undenkbare - Was tut eine Verzinkerei, wenn sie kein Gas mehr bekommt? - schon früh öffentlich aussprach.

Er erklärte im Frühsommer, wie sein mit der Bundesnetzagentur diskutierter Notfallplan aussehe. Danach bräuchte sein Unternehmen rund eine Woche Zeit um die 16 Kessel von Ost nach West leer zu pumpen, das wären zwischen 6.000 und 7.000 Tonnen flüssiges Zink, die rausgepumpt und dann erkaltet in Kokillen gelagert werden müssten.

Heute weiß er allerdings: Das Wiederanfahren der Heizkessel würde anderthalb Jahre dauern. Der Sachschaden an den Anlagen läge bei 25 Millionen, schätzt der Unternehmer, weil die Kessel alle erneuert werden müssten, um sie wieder sicher anfahren zu können. Derzeit würde Niederstein gern dem Chef der Bundesnetzagentur eine wichtige Nachricht mit auf den Weg geben. "Wir dürfen nicht komplett ohne Gas sein, aber: Wenn wir mit ganz wenig Gas die Heizkessel warm halten, wird es gehen."

In Lösungen denken, nicht in Problemen, das scheint in den vielen Generationen der Familie Niedersteins irgendwie haften geblieben zu sein. Denn klar ist auch: In 520 Jahren erleben Familienunternehmen Krisen – auch existenzielle.

Heute setzt das Unternehmen mit 1.500 Mitarbeitenden in 22 Werken und acht Ländern 200 Millionen Euro um. Die Unternehmensgruppe verzinkt allein in Deutschland pro Jahr 160.000 Tonnen Stahl, rund 350.000 Tonnen sind es insgesamt.

Das 1502 als Schmiede im Siegerland gegründete Unternehmen beherrschte die Region über Jahrhunderte: als Eisenhändler, Stahlfabrikant, Hütten- und Walzwerkbetreiber. Denn: Vor dem Ruhrgebiet war das Siegerland die Wiege der Stahlproduktion. Und die Familie beherrschte damals „die gesamte Klaviatur des Unternehmertums über die Branchen hinweg“, erklärt der von Niederstein beauftragte Historiker Peter Vitt. Seit 1790 wuchs zum Beispiel zusätzlich die größte Weber-Manufaktur heran, die die Familie 90 Jahre später wieder aufgab.

Dem Historiker mit Schwerpunkt Siegerland ist es wichtig, festzuhalten, dass die Familie Dresler, der Niederstein angehört, die Region so geprägt habe, wie keine andere, „nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch“, sagt Vitt und fügt mit einer Pause hinzu, „mehr als die deutlich berühmteren Flicks“. Die Dreslers seien nicht nur Meister, sondern auch Bürgermeister gewesen. Sie stellten sie 200 Jahre hintereinander. Sie hätten das Netzwerken auch in der Politik in allen Jahrhunderten verstanden.

Im Kern ist das Hauptgeschäft der Familie aber über die Jahrhunderte der Stahl. „Wir sind dem Produkt Stahl immer treu geblieben“, erklärt Niederstein. „Wir haben es gewonnen, produziert, verarbeitet und heute veredeln wir es.“

Dass mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, im Jahr 2022 Krieg in Europa herrschen könnte, damit hat auch Niederstein nicht gerechnet, doch sein Unternehmen hat Erfahrungen in zwei Weltkriegen gesammelt und er hat Schlüsse daraus gezogen – bereits vor zehn Jahren.

Damals entschied Niederstein, Aufträge, die für Kriegs- und Waffentechnik eingesetzt werden, abzugeben. Und siehe da, es fand sich bei der Recherche ein solcher Auftrag in den Niederlanden. Dort veredelte ein Tochterunternehmen eine Antiradar-Oberfläche für Apache Helikopter. „Das war ein hochprofitabler Auftrag“, erinnert er sich. „Und ich habe ganz klar gesagt, wir trennen uns davon.“

Es war eine einsame Entscheidung. Heute ist für alle Mitarbeitenden klar, dass das Unternehmen in seinem Purpose festgeschrieben hat, die Generationen von morgen zu schützen und anders als früher keinerlei Produkte aus der Wehr- und Rüstungstechnik zu verarbeiten und zu veredeln.

Tatsächlich gehört auch die geschichtliche Aufarbeitung zu den Besonderheiten des Unternehmens The Coatinc Company. „Das älteste Unternehmen, muss auch das transparenteste sein“, lautet Niedersteins Überzeugung. Daher nahm er insgesamt einen sechsstelligen Betrag in die Hand, um vor allem die Zeit des Nationalsozialismus aufarbeiten zu lassen.

Historiker Vitt hat viel Zeit und Energie investiert, um ein möglichst klares Bild zu bekommen. Sein Fazit: Die Vorläufer des heutigen Unternehmens, die Siegener AG, hatte Zwangsarbeiter beschäftigt. Insgesamt waren es 750 über die gesamte Kriegszeit. während viele Facharbeiter an der Front dienten.

Auch die Unternehmerfamilie hatte einen potenziellen Nachfolger bereits im Ersten Weltkrieg verloren, im Zweiten Weltkrieg drei weitere möglich Erben. Werner Niederstein, der Großvater des jetzigen Mehrheitseigners wurde zum Nachfolger direkt nach dem Kriege bestimmt.

„Es ist erwiesen, dass die Siegener AG sich nicht an der Arisierung bereichert hat und kein jüdisches Unternehmen übernommen hat, auch wenn das Unternehmen zu Kriegszeiten in großen Umfang Rüstungsgüter, wie U-Boot-Rumpfteile und Torpedo-Schächte und Ponton-Boote hergestellt hatte“, urteilt Historiker Vitt.

Ein wichtiger Beleg dafür findet sich auch darin, dass der Großvater Niedersteins von den Briten gebeten wurde, nach dem Krieg die Industrie- und Handelskammer zu leiten, während andere Unternehmer sich in Nürnberg verantworten mussten. Heiko Kleve, Akademischer Direktor am Wittener Institut für Familienunternehmen urteilt, dass die Aufarbeitung der NS-Zeit für Familienunternehmen extrem wichtig wichtig sei. "Zum einen, weil die Verantwortungsträger dieser Zeit mit ihren Taten, insbesondere ihrer Mitschuld an den Verbrechern der Nazis deutlich zu benennen sind. Das ist aus Respekt den Opfern gegenüber notwendig." Die ermögliche auch, die Geschichte zu verarbeiten und dafür zu sorgen, "dass solche Verbrechen wie der NS-Zeit niemals wieder geschehen". Zum anderen, so sagt Kleve zeige die Aufarbeitung aber auch, wie es Unternehmen geschafft hätten, sowohl durch die Nazizeit zu kommen als auch danach weiter erfolgreich zu bleiben: "Sie haben sich in dieser Zeit soweit wie notwendig politisch angepasst, sind aber zugleich soweit wie möglich unabhängig geblieben. Dieser „Mittelweg“ der gleichzeitigen Anpassung und Unabhängigkeit bzw. der Balance zwischen beiden Polen scheint ein Resilienzfaktor gewesen zu sein – und ist es freilich auch heute noch."

Die einschneidendste Krise aber in der langen Geschichte des Unternehmens ereilte die Familie erst nach dem Krieg - Ende der 1970er Jahre. Werner Niederstein hatte nach dem zweiten Weltkrieg durchstarten und expandieren können und dabei auch die Verzinkerei Becker übernommen. Dort poolten einige Gesellschafter ihre Anteile. Doch immer mehr Anteilseigner aus der Familie wollten verkaufen, statt Anteile an einem Traditionsunternehmen zu halten.

Und so konnte Werner Niederstein zunächst nicht viel dagegen ausrichten, dass die Siegener AG mit 432 Millionen DM Umsatz in weiten Teilen 1978 an das Stahlunternehmen Hoesch verkauft wurde. Was blieb war die Verzinkerei Becker, „als kleines gallisches Dorf“ wie Niederstein es beschreibt.

Mit 60 Mitarbeitenden und rund fünf Millionen DM Umsatz war das älteste Familienunternehmen Deutschlands stark geschrumpft aber im Eigentum der Familie Niederstein. Erst 14 Jahre später konnte Werners Sohn Klaus vier weitere Verzinkereien von Hoesch zurückkaufen, allerdings brauchte er dafür den Minderheitsgesellschafter BE Wedge, einem Branchenbegleiter aus Großbritannien, der bis heute Anteile hält.

Klaus Niederstein, der Vater des jetzigen Mehrheitseigners internationalisiert die nun als Siegener Verzinkerei Holding firmierende Unternehmung, das Unternehmen wächst wieder. Klaus ist ein traditioneller Unternehmer, dem Etikette und Konventionen wichtig waren. Das Unternehmen ist sein wichtigstes Kind.

Sohn Paul, der heutige Firmenchef, weiß bereits mit 16, dass er Nachfolger werden will. Er kommt aus dem US-Internat nach Deutschland, um das Abitur in Siegen zu machen, und in Regensburg BWL zu studieren, er arbeitet in den Ferien in mancher Verzinkerei der nun existierenden Holding, macht danach international Karriere beim Energiekonzern Enron und kommt 2004 gern ins Unternehmen, als der Vater ihn ruft.

Doch dann prallen zwei Charaktere aufeinander. Klaus, der „Kopfmensch“, auf den „Bauchmenschen“ Paul, formuliert es der Sohn. Was die beiden Männer eint: Das Familienunternehmen in die 18. Generation zu führen. Paul Niederstein hat fünf Kinder, die Chancen stehen also gut. Vater Klaus hat schließlich losgelassen und den Sohn machen lassen. Paul Niederstein interessiert sich aber nicht nur für das aktuelle Geschäft, auch für die Historie, das gemeinsame Projekt lässt die beiden zusammenwachsen.

Bei den Recherchen zeigt sich, dass das Unternehmen älter ist als gedacht. 2019 steht The Coatinc Company, die seit 2011 den Namen Siegener Verzinkerei Holding tilgte, auf Platz eins der ältesten Familienunternehmen Deutschlands.