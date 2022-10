Signa Holding René Benko unter Bestechungsverdacht: Das sind die Vorwürfe der Ermittler gegen den Galeria-Eigentümer

Wien, Düsseldorf Die Vorwürfe gegen den Immobilienunternehmer René Benko wiegen schwer. Die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geht dem Verdacht nach, dass der 45-Jährige versucht haben soll, in Österreich einen hohen Beamten zu bestechen, um ein Steuerverfahren zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag die Büroräume seiner Signa Holding durchsuchen lassen.

Für Benko kommt die Durchsuchung zur Unzeit. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Untersuchung fielen die Anleihen der Signa Development Selection im Volumen von rund 300 Millionen auf ein Allzeittief und erholten sich im Laufe der Woche nicht mehr. Auch in Deutschland werden die Vorgänge genau verfolgt. Benkos angeschlagene Beteiligung Galeria Karstadt Kaufhof versucht gerade, in Deutschland einen weiteren Staatskredit zu bekommen. Ein Bestechungsverdacht gegen den Eigentümer dürfte da nicht hilfreich sein. Signa und Benko äußerten sich auf Nachfrage nicht zu den Vorwürfen.

Die Durchsuchungsanordnung der Staatsanwaltschaft, die dem Handelsblatt vorliegt, konkretisiert die Vorwürfe auf mehr als 30 Seiten. Danach soll Benko versucht haben, einen hohen Finanzbeamten zu bestechen, um Einfluss auf Ermittlungen der Steuerbehörden zu nehmen. Die Behörden werfen ihm vor, beim Verkauf einer Immobilie eine verdeckte Ausschüttung in Millionenhöhe erhalten zu haben.

Behörden eröffneten Steuerverfahren gegen René Benko

Ausgangspunkt der Geschichte ist das Steuerverfahren um den Tuchlaubenkomplex, eine Ansammlung teurer Liegenschaften im Zentrum von Wien. Die Immobilienanlage wechselte mehrmals und in kurzer Zeit den Eigentümer, blieb aber stets mindestens teilweise im Besitz von Benkos Firmen- und Stiftungsuniversum.

Zunächst verkaufte Ende 2007 die in wirtschaftlichen Problemen steckende Bank Bawag die Liegenschaften an ein Konsortium, zu dem auch Benkos Signa-Konzern zählte. Dabei blieb es aber nicht lange. Bereits im September 2008 veräußerte Signa den Komplex an das luxemburgische Konstrukt RB International. An ihm ist die Laura Privatstiftung beteiligt, deren Begünstigter Benko ist.

Nach bloß zwei Wochen stieß RB die Immobilien an eine Holding ab, an der eine Konzerngesellschaft von Signa zwölf Prozent hält. Laut Unterlagen der WKStA erhielt die RB dabei rund 53 Millionen Euro mehr, als sie selbst bezahlt hatte. Österreichische Steuerprüfer gehen daher davon aus, dass der Verkauf der Immobilien von Signa an RB nicht zum Marktwert erfolgt sei. Trifft dies zu, hätte es eine verdeckte Ausschüttung der Signa Holding an Benko gegeben.

Die österreichischen Behörden haben gegen den Unternehmer deshalb ein Steuerverfahren eröffnet. Laut der Durchsuchungsanordnung soll der Investor daraufhin versucht haben, auf die Behörden Einfluss zu nehmen. Einfallstor in das Verfahren soll für ihn der hochrangige Beamte Thomas Schmid gewesen sein. Dieser arbeitete zwischen 2013 und 2019 für mehrere österreichische Finanzminister als Kabinettschef und Generalsekretär.

Die österreichischen Ermittler gehen dem verdacht nach, dass es eine versteckte Ausschüttung an den Eigentümer gegeben hat. (Foto: IMAGO/aal.photo) Messestand von René Benkos Signa

Benko soll Schmid zu Skitouren und zu einem „Männerabend“ in Wien eingeladen haben, um ihn zu beeinflussen, ist in den Unterlagen zu lesen. Bei einem dieser Anlässe soll Benko Schmid direkt dazu aufgefordert haben, in das Abgabeverfahren einzugreifen.

Nach den Vorwürfen der WKStA soll Benko Schmid nicht nur bedrängt, sondern ihm auch ein sehr lukratives Angebot unterbreitet haben. Im Oktober 2017 soll der Investor dem Beamten demnach einen „Generalbevollmächtigtenvertrag“ bei der Signa-Gruppe vorgelegt haben. Schmid sollte demnach ein Jahresgehalt von 300.000 Euro erhalten. Zudem habe man ihm einen Bonus in derselben Höhe sowie einen Dienstwagen in Aussicht gestellt.

Laut den Korruptionsstaatsanwälten sei dieses Angebot für die „parteiische Behandlung der Steuerprüfverfahren“ erfolgt. Schmid hätte einen großen Gehaltssprung gemacht, denn im Jahr 2017 bezog er ein Bruttogehalt von 128.000 Euro. Der Seitenwechsel kam schließlich nicht zustande, und es soll auch nur einen unfertigen Vertragsentwurf gegeben haben.

Schmid angelte sich stattdessen einen anderen Traumjob. Er wurde Chef von Österreichs Staatsholding Öbag, die unter anderem Beteiligungen am Ölkonzern OMV, an der Stromfirma Verbund und am Telekomanbieter A1 hält. Schmid ist mittlerweile nicht mehr Chef der Öbag – und hat gegenüber der Staatsanwaltschaft wohl umfangreich ausgepackt.

Finanzbeamter wird zum Kronzeugen der Staatsanwaltschaft

Voller Intrigen und eine typisch österreichische Farce ist die Geschichte, warum Schmid überhaupt so gesprächig war. Im Rahmen einer anderen Untersuchung waren die Staatsanwälte in den Besitz Tausender Chat-Nachrichten gelangt, die der Beamte mit dem ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen Getreuen ausgetauscht hatte.

Diese Chats lösten in Österreich eine Korruptionsaffäre aus, zu der die WKStA ebenfalls ermittelt. Ein Kreis um den ehemaligen Bundeskanzler soll bei der Mediengruppe Österreich von 2016 bis mindestens 2018 eine wohlwollende Berichterstattung mit Inseraten erkauft haben. Teilweise manipulierte Umfragen sollten Kurz gut und seine Kontrahenten in der konservativen ÖVP schlecht aussehen lassen.

Schwer wiegt ferner der Vorwurf, dass dafür Geld vom Finanzministerium an die Mediengruppe geflossen sein soll. Laut der Interpretation der Staatsanwälte war Kurz nicht direkt in die Aktion verwickelt; vielmehr habe er dazu angestiftet. Der ehemalige Bundeskanzler bestreitet den Vorwurf weiter vehement.

Der Skandal um Ex-Kanzler Sebastian Kurz brachte auch neues Licht in den Fall Benko. (Foto: IMAGO/SEPA.Media) Sebastian Kurz bei einer Befragung im Mai

Am Dienstagabend wurde nun aber bekannt, dass sich Schmid den Anwälten bereits als Kronzeuge angeboten hatte. 15 ganztägige Befragungen haben schon stattgefunden. In diesen äußerte sich Schmid nicht nur zur Inseratenaffäre und weiteren innenpolitischen Skandalen, sondern eben auch zum Angebot von Benko.

So soll er gesagt haben, dass bei allen Gesprächen mit Benko die „Steuersache“ im Vordergrund gestanden habe. Schmid habe in der Finanzverwaltung laut eigenen Aussagen auch seinen Einfluss geltend gemacht, dass die Steuerfrage zugunsten von Benko gelöst werde. Ob dies tatsächlich geschehen ist, weiß die WKStA aber nicht.

Anleihen von Signa fallen auf Allzeittief

Auch in diese Frage soll die Durchsuchung in der Signa-Zentrale in Innsbruck Licht bringen. Laut der Durchsuchungsanordnung sollen die Fahnder E-Mails, Datenträger, Laptops und Papierakten sicherstellen, die den Verdacht gegen den Galeria-Eigentümer erhärten sollen.

Das deutsche Warenhausunternehmen Galeria Karstadt Kaufhof hat mit all diesen Vorkommnissen nichts zu tun. Es hat angesichts dreistelliger Millionenverluste mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Doch in die Frage, ob Galeria in Deutschland zum dritten Mal einen Staatskredit erhält, ist der Eigentümer eng eingebunden.

Benko und seine Signa Holding sollen wohl Garantien geben und einen Teil des Kredits für Galeria übernehmen – nicht zuletzt aus Gründen der Beihilferegeln der EU.





Transparenzhinweis: Die Handelsblatt Media Group ist wie die Signa Holding von Galeria-Eigentümer René Benko an der digitalen Bildungsplattform Ada beteiligt.

