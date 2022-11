Spezialanlagenbauer US-Investor steigt bei Chipfabrik-Spezialist Exyte ein

Der Stuttgarter Spezialanlagenbauer galt bisher als Börsenkandidat. Nun will Exyte mit zwei Großaktionären vor allem in den USA expandieren.

Exyte hat sich auf Spezialanlagen etwa für die Chipindustrie spezialisiert. (Foto: Bloomberg) Infineon-Reinraum

Stuttgart Der Stuttgarter Spezialanlagenbauer Exyte bekommt mit BDT Capital Partners einen US-Finanzinvestor als Miteigentümer. Firmenchef Wolfgang Büchele bestätigte am Mittwoch, dass BDT einen bedeutenden Minderheitsanteil vom bisherigen Alleineigentümer Georg Stumpf übernimmt. Finanzkreisen zufolge geht es um rund ein Drittel. Zum Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben.

Der vor 14 Jahren bei Exyte eingestiegene österreichische Milliardär Stumpf strebt nach früheren Berichten bei dem Teilverkauf eine Bewertung von etwa vier Milliarden Euro an. Er will allerdings an Bord bleiben: „Ich freue mich, gemeinsam mit BDT weiterhin die erfolgreiche Strategie und das künftige Wachstum von Exyte zu unterstützen“, sagte er.