Start-up-Check Artex will Picassos und van Goghs an die Börse bringen – mithilfe des Liechtensteiner Fürstenhauses

Anleger sollen schon ab 100 Euro Zugang zu Investments in Gemälde berühmter Künstler erhalten. Unterstützer hat das Unternehmen in Hochfinanz und Kunstszene.

Das Start-up Artex will es auch Kleinanleger ermöglichen, in Kunstwerke zu investieren. (Foto: Reuters) Gemälde von Vincent van Gogh bei Sotheby's in New York

Zürich Yassir Benjelloun-Touimi arbeitet schon seit Jahren nicht mehr als Investmentbanker. Doch diesem Börsengang fiebert er mehr als jedem anderen Deal in seiner Karriere entgegen. Der Chef und Co-Gründer der Kunstbörse Artex will ein Werk von Francis Bacon in den Handel bringen.

Für das Gemälde „Drei Studien für ein Porträt von George Dyer“ peilt er eine Bewertung von bis zu 55 Millionen Euro an. Derzeit läuft die Suche nach Investoren, das sogenannte Bookbuilding, an. Im Juli könnte der Börsengang folgen.

Benjelloun-Touimi will mit Artex erreichen, was vor ihm niemand geschafft hat: die Methoden der Börse auf dem Kunstmarkt zu etablieren. „Der Kunstmarkt ist bislang weder zugänglich noch liquide“, sagt er. „Wir wollten einen Handelsplatz schaffen, an dem jeder teilhaben kann.“