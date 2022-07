Start-up Revoltech Veganes Leder: Diese Gründer wollen Sofas und Autositze aus Hanf fertigen

München Alles begann mit seiner Bachelorarbeit, die Lucas Fuhrmann 2015 bei einem Modeunternehmen schrieb, das für nachhaltige Bekleidung wirbt. Schnell wurde ihm klar, dass den Kunden „grüne Mode“ verkauft wurde, die in weiten Teilen aus synthetischen Textilfasern bestand. „Nicht recycelbar und hergestellt aus fossilen Rohstoffen wie Erdöl und Erdgas“, erzählt der heute 30-Jährige.

Auch die Shirts aus Bio-Baumwolle waren nicht nachhaltig. Schließlich schluckt Baumwolle Unmengen an Wasser, dazu verhagelt die Lieferung aus fernen Ländern die CO2-Bilanz.

Erst war der gebürtige Kölner ernüchtert. Dann sagte er sich: „Das muss doch besser gehen.“ Seine Suche nach Materialien, mit denen sich Textilien wirklich klimaschonend herstellen ließen, führte ihn auf Bananenplantagen in Südamerika und Asien. Von „veganem Leder“ aus Ananas-, Apfel- oder Kaktusfasern hatte er bereits gehört. Doch weil die Transportwege kurz sein sollten, endete die Reise von Fuhrmann und seinen Mitstreitern schließlich auf deutschen Äckern.

Sieben Jahre später hält Fuhrmann einen dunkelbraunen Kartenhalter, in dem Personalausweis und Mastercard Platz finden, in seine Laptop-Kamera. „Das Material sieht aus wie Leder, fühlt sich an wie Leder, besteht aber aus Hanfresten, die niemand mehr braucht“, sagt der Unternehmer mit dem sauber getrimmten Schnurrbart stolz. „Dafür wurden weder Rinder gehäutet noch Erdöl verbrannt.“

Mit seinen ehemaligen Schulfreunden, dem Betriebswirt Montgomery Wagner und dem Maschinenbauingenieur Julian Mushövel, hat Fuhrmann 2020 das Biotech-Start-up Revoltech aus der TU Darmstadt ausgegründet. Sie wollen mit einem Lederimitat, das komplett pflanzlich und plastikfrei sein soll, den Markt aufmischen.

Bewährt sich das Verfahren im industriellen Maßstab, wäre das nicht nur für die Gewinner des hessischen Gründerpreises eine gute Nachricht. Auch dem Klima würde es helfen.

Schätzungen zufolge steht die Modebranche für zehn Prozent der globalen CO2-Emissionen. Das ist mehr, als die internationale Luftfahrt und Seeschifffahrt zusammen emittieren. Dazu verursacht das Färben und Veredeln von Textilien rund 20 Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung. Für das Leder in Autositzen, Schuhen oder Polstermöbeln verschwinden in Brasilien riesige Urwaldflächen.

Investoren glauben an technologischen Durchbruch

Mit dem Hanf-Fabrikat „Lovr“ – das Akronym steht für „lederähnlich, ohne Plastik, vegan, reststoffbasiert“ will Revoltech erdölbasiertes Kunstleder und Tierhäute daher lieber heute als morgen ersetzen. Die Mission der Darmstädter ist ehrgeizig. Denn für eine mit Tierleder vergleichbare Materialqualität kommen Hersteller pflanzlicher Lederalternativen normalerweise nicht an Plastik und Chemie vorbei.

Lovr soll dagegen komplett bio-basiert und vollständig recycle- sowie kompostierbar sein. Ihre Investoren jedenfalls glauben, dass Revoltech ein technologischer Durchbruch gelungen sein könnte, und überweisen einen siebenstelligen Betrag. Das Seed-Invest stammt von der Beteiligungsgesellschaft B Value, die sich auf junge industrielle Biotech- und Neue-Materialien-Firmen spezialisiert, und zwei weiteren Gründerfonds.

Das Investmentteam von B Value bestehe aus promovierten Naturwissenschaftlern „mit tiefer technologischer Expertise“, sagt Vorstand Peter Kallien. „Wir haben uns Lovr bis in die letzte Verwinkelung angesehen und es mit nahezu allen pflanzlichen Lederalternativen am Markt verglichen.“

Das Material soll komplett bio-basiert und vollständig recycle- sowie kompostierbar sein. (Foto: Jan Schölzel) Lederimitat „Lovr“

Marie Kappen, Investmentmanagerin bei B Value, sagt, „Revoltech ragt heraus, da es auf landwirtschaftlichen Reststoffen basiert und ohne petrochemische Inhaltsstoffe auskommt.“ Anders als Lovr seien sonstige pflanzliche Lederimitate wegen ihres Materialmix nicht recyclebar. Zudem lasse sich die Produktion des Hanfleders hervorragend skalieren, da es wie Papier auf Rollen gefertigt wird.

Dazu wächst Hanf weltweit, was die Produktion nicht nur auf Deutschland beschränkt. Schwieriger sei die Skalierung mit Lederimitaten auf Pilzbasis, so Kappen. Denn dafür werden die Pilze in aufwendigen Verfahren kultiviert .

Vegane Schuhe? „Das ist Marketing“

Der Sportartikelhersteller Adidas experimentiert dennoch mit Pilzleder und hat gemeinsam mit dem US-Start-up Bolt Threads den Konzeptschuh „Stan Smith Mylo“ fabriziert. In Serienproduktion ging der Sneaker aber nicht. Weitere Turnschuh-Modelle bezeichnet der Konzern zwar ebenfalls als „vegan“. Doch heißt das nur, dass kein Tier verarbeitet wurde. So steckt etwa im „veganen“ Stan-Smith-Sneaker auch erdölbasiertes Plastik, wie ein Sprecher bestätigt.

„Pflanzlich und damit biologisch abbaubar sind solche Schuhe natürlich nicht. Genauso gut könnte man Handys oder Fernseher als vegan bezeichnen, das ist Marketing“, sagt Andreas Heydasch, Partner der Strategie- und Transformationsberatung Licennium. Er berät Unternehmen aus der Textilbranche zu Kreislauffähigkeit, kurzzeitig auch Revoltech.

Auch das „Piñatex“ der britischen Firma Ananas Anam, eine der weitverbreitetsten veganen Lederalternativen, besteht nicht nur aus Ananasfasern. Das Unternehmen kooperiert weltweit mit über 1000 Marken, darunter Hugo Boss, H&M, Hilton Hotel, Nike und Skoda. Dass Piñatex auch synthetische Materialien einsetzt und daher nicht „biologisch abbaubar ist“, macht Ananas Anam auf der Firmenwebsite transparent.

Auch beim Autohersteller Volkswagen ist man bereits auf Revoltech aufmerksam geworden. Lars Lewerdomski aus der Group Innovation, der über textile Materialkonzepte promoviert, sagt: „Rein pflanzliche Ansätze, die ohne petrochemische Kunststoffe auskommen, sind mir bislang nicht bekannt. Das macht Lovr für uns sehr interessant.“

Autobauer interessieren sich für das vegane Material

Dass die Hanfreste, die das Start-up verwendet, aus Deutschland stammen, verhindere Lieferengpässe und hohe CO2-Emissionen durch lange Transportwege. Bislang war Volkswagen an der Entwicklung von Kunstleder mit Anteilen aus Apfel- und Kaffeeresten beteiligt. „Unser Ziel ist, künftig Teile des Interieurs wie die Bezüge von Autositzen oder Türverkleidungen komplett biobasiert herzustellen“, sagt Lewerdomski.

Es zeichnet sich ein Trend ab: weg vom Tierleder. Der schwedische Autobauer Volvo hat bereits im vergangenen Jahr angekündigt, bis 2030 komplett darauf zu verzichten. Stattdessen sollen neue Materialien wie das sogenannte „Nordico“ zum Einsatz kommen, das etwa aus alten PET-Kunststoff-Flaschen besteht.

Fuhrmann legt den Hanf-Kartenhalter zur Seite. Er weiß, dass ihnen alle Türen auffliegen, wenn sie Lovr in großem Maßstab und selber Materialqualität produziert bekommen. Bei Revoltech fielen nur 0,25 Kilo CO2 pro Quadratmeter an, „während es bei Tierleder mindestens 70 Kilo sind“, so Fuhrmann.

In neun Monaten wollen die Gründer mit „einem Schuhprodukt“ auf dem Markt sein. Danach sollen vegane Sofas und Textilien aus Hanf folgen und abriebfeste Autositze, die Schweiß und Hitze standhalten. Denn nach all den Reisen und Jahren im Labor weiß Fuhrmann heute: Es geht wirklich besser.

