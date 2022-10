Steuerhinterziehung „Geld für Handwerker abgezweigt“: Schuhbeck gesteht weitere Manipulationen – Haftstrafe wird wahrscheinlicher

Am dritten Prozesstag räumt der Starkoch ein, auch für Manipulationen in einem zweiten Restaurant verantwortlich zu sein. Die Richterin zeigt sich verwundert.

Der Starkoch hat sein Geständnis vom Mittwoch nun ausgeweitet. (Foto: dpa) Alfons Schuhbeck (Mitte) mit seinen Anwälten vor Gericht

München, Düsseldorf Es ist Teil zwei seines Geständnisses: Vor dem Landgericht München I hat der tief gefallene Starkoch Alfons Schuhbeck am Freitag nun auch Steuerhinterziehung in seinem Restaurant „Südtiroler Stuben“ eingestanden. Er habe veranlasst, die EDV im Nachhinein zu manipulieren, sagte Schuhbeck.

Es habe so viele Rechnungen und Kredite gegeben, die bedient werden mussten, „dass ich Gelder für einen Handwerkerpool abgezweigt habe“, begründete Schuhbeck die Manipulationen. Erst am Mittwoch hatte der 73-Jährige eingestanden, in seinem Restaurant „Orlando“ über Jahre hinweg mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben.