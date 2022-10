Steuerhinterziehung Gericht verurteilt Alfons Schuhbeck zu drei Jahren und zwei Monaten Haft

Alfons Schuhbeck am Donnerstag vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft hatte den Starkoch wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angeklagt.

München Ein paar Minuten stand Alfons Schuhbeck an diesem Donnerstag allein im Gerichtssaal. Seine Verteidiger redeten mit der Staatsanwältin, und der Starkoch und Unternehmer raufte sich die Haare. Sein verzweifelter Blick ging nach oben, aber hier im Münchener Justizpalast bewahrten ihn weder göttliche Gnade noch seine Geständnisse im Prozess vor dem Gefängnis.

Das Landgericht München I verurteilte den 73-Jährigen am Donnerstag wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung.

Nach anfänglichem Schweigen hatte sich der Gastronom erinnert, die Kassenumsätze seiner Münchener Restaurants „Orlando“ und „Südtiroler Stuben“ manipuliert, die Umsätze künstlich heruntergerechnet und den Fiskus massiv betrogen zu haben.

„Herr Schuhbeck hat im Prozess Verantwortung übernommen und ein umfassendes Geständnis abgelegt“, teilten die Anwälte des Starkochs in einer Erklärung mit. „Er hat seine Fehler eingestanden und bedauert das Fehlverhalten ungemein.“ Man prüfe nun, ob man gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen werde.

Staatsanwältin Susanne Gehrke-Haibl hatte zuvor eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten gefordert. Der Prozess habe bewiesen, dass Schuhbeck Steuern in Millionenhöhe hinterzogen habe, sagte die Anklägerin in ihrem Plädoyer. Schuhbeck habe sich in 21 Fällen der schweren Steuerhinterziehung schuldig gemacht und „eine sehr hohe kriminelle Energie“ gezeigt.

Im Prinzip folgte das Gericht der Staatsanwaltschaft. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass Schuhbeck insgesamt rund 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzog. Die Einkünfte in den beiden Restaurants seien jeweils um mehr als zwei Millionen Euro verkürzt worden, also insgesamt um über vier Millionen.

Schuhbeck zieht einen Schlussstrich

Der um 20 Kilogramm abgemagerte Schuhbeck nahm das Urteil und den Medienrummel mit stierem Blick auf, nur ab und an wippten die Füße. Kurz vor dem Urteilsspruch teilte er nochmals mit, die gesamte Verantwortung zu übernehmen. „Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe“, sagte Schuhbeck. Er habe seine Anwälte gebeten, „ihren Bedenken nicht weiter nachzugehen“. Ein Schlussstrich.

Zu klar war die Ansage der Richterin Andrea Wagner: Es sei davon auszugehen, dass sowohl im „Orlando“ als auch in den „Stuben“ jahrelang auf ähnliche Weise manipuliert worden sei, auch wenn die Dinge nur im „Orlando“ glasklar sind.

Auch der frühere Bayern-Boss musste sich wegen Steuerhinterziehung verantworten. (Foto: imago images/Weißfuß) Alfons Schuhbeck mit Fußballmanager Uli Hoeneß im Jahr 2007

Die Tatsache, dass zwischen 2010 und 2014 immer freitags und samstags, wenn die Umsätze im Sternelokal „Stuben“ besonders hoch waren, besonders viele Rechnungsbeträge verschwanden, deute nicht auf einen Computerfehler hin, erklärte Wagner. Man sei nicht bereit, irgendwelche „Abschläge“ vorzunehmen.

Sie las noch den emotionalen Pro-Schuhbeck-Brief einer Mitarbeiterin vor, „damit er nicht ganz so schlecht dasteht“, und sprach die Autorin im Saal sogar direkt an, „auch wenn wir hier nicht im Fernsehgericht sind“.

Überweisung eines Investors bleibt aus

Auf technische Unzulänglichkeiten des veralteten Kassensystems der „Südtiroler Stuben“ hatten Schuhbecks Anwälte Markus Gotzens und Sascha König immer wieder hingewiesen. Deutlich wurde auch, dass sie bis zur letzten Minute vergeblich auf eine hohe Überweisung eines Investors warteten, um den entstandenen Schaden zu regulieren.

Die Verteidiger plädierten auf Bewährungsstrafe wegen seines Geständnisses, seiner Reue und seiner Lebensleistung. Schuhbeck sei kein gieriger Millionär, sondern habe versucht, in den letzten zehn Jahren seine Firmengruppe zu erhalten. Sein Geständnis sei auch nicht, wie von der Staatsanwältin vorgetragen, „taktisch motiviert“.

Der Antrag der Verteidigung auf längere Unterbrechung zur Mittagszeit verzögerte die Bekanntgabe des Urteils, das die Richterin jedoch unbedingt sprechen wollte. Der Saal 134 war nachmittags zu räumen, wegen „ einer wichtigen Veranstaltung“. Nun ist der Saal wieder dauerhaft frei. Statt der angesetzten 18 Verhandlungstage brauchte es bis zum Urteil nur vier. Die Kochmützen-Kriminalität war zu eindeutig.

