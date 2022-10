Steuerhinterziehung Gericht verurteilt Starkoch Alfons Schuhbeck zu drei Jahren und zwei Monaten Haft

Alfons Schuhbeck am Donnerstag vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft hatte den Starkoch wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angeklagt.

München Ein paar Minuten stand Alfons Schuhbeck an diesem Donnerstag allein im Gerichtssaal. Seine Verteidiger redeten mit der Staatsanwältin, und der Starkoch und Unternehmer raufte sich die Haare. Sein verzweifelter Blick ging nach oben, aber hier im Münchener Justizpalast bewahrten ihn weder göttliche Gnade noch seine Geständnisse im Prozess vor dem Gefängnis.

Das Landgericht München I verurteilte den 73-Jährigen am Donnerstag wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung.

Nach anfänglichem Schweigen hatte sich der Gastronom erinnert, die Kassenumsätze seiner Münchener Restaurants „Orlando“ und „Südtiroler Stuben“ manipuliert, die Umsätze künstlich heruntergerechnet und den Fiskus massiv betrogen zu haben.

„Herr Schuhbeck hat im Prozess Verantwortung übernommen und ein umfassendes Geständnis abgelegt“, teilten die Anwälte des Starkochs in einer Erklärung mit. „Er hat seine Fehler eingestanden und bedauert das Fehlverhalten ungemein.“ Man prüfe nun, ob man gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen werde.

Staatsanwältin Susanne Gehrke-Haibl hatte zuvor eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten gefordert. Der Prozess habe bewiesen, dass Schuhbeck Steuern in Millionenhöhe hinterzogen habe, sagte die Anklägerin in ihrem Plädoyer. Schuhbeck habe sich in 21 Fällen der schweren Steuerhinterziehung schuldig gemacht und „eine sehr hohe kriminelle Energie“ gezeigt.

Im Prinzip folgte das Gericht der Staatsanwaltschaft. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass Schuhbeck insgesamt rund 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen hat. Die Einkünfte in den beiden Restaurants seien jeweils um mehr als zwei Millionen Euro verkürzt worden, also insgesamt um mehr als vier Millionen Euro.

Alfons Schuhbeck zieht einen Schlussstrich

Der um 20 Kilogramm abgemagerte Schuhbeck nahm das Urteil und den Medienrummel mit stierem Blick auf, nur ab und zu wippten die Füße. Kurz vor dem Urteilsspruch teilte er nochmals mit, die gesamte Verantwortung zu übernehmen. „Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe“, sagte Schuhbeck. Er habe seine Anwälte gebeten, „ihren Bedenken nicht weiter nachzugehen“. Ein Schlussstrich.

Zu klar war die Ansage der Richterin Andrea Wagner: Es sei davon auszugehen, dass sowohl im „Orlando“ als auch in den „Stuben“ jahrelang auf ähnliche Weise manipuliert worden sei, auch wenn die Dinge nur im „Orlando“ glasklar sind.

Der Koch hatte den Überblick über sein verzweigtes Firmennetz verloren. (Foto: IMAGO/APress) Alfons Schuhbeck als Entertainer in seinem „Teatro“

Die Tatsache, dass zwischen 2010 und 2014 immer freitags und samstags, wenn die Umsätze im Sternelokal „Stuben“ besonders hoch waren, viele Rechnungsbeträge verschwanden, deute nicht auf einen Computerfehler hin, erklärte Wagner. Man sei nicht bereit, irgendwelche „Abschläge“ vorzunehmen.

Sie las noch den emotionalen Pro-Schuhbeck-Brief einer Mitarbeiterin vor, „damit er nicht ganz so schlecht dasteht“, und sprach die Autorin im Saal sogar direkt an, „auch wenn wir hier nicht im Fernsehgericht sind“.

Überweisung eines Investors blieb aus

Auf technische Unzulänglichkeiten des veralteten Kassensystems der „Südtiroler Stuben“ hatten Schuhbecks Anwälte Markus Gotzens und Sascha König immer wieder hingewiesen. Deutlich wurde auch, dass sie bis zur letzten Minute vergeblich auf eine hohe Überweisung eines Investors warteten, um den entstandenen Schaden zu regulieren.

Die Verteidiger plädierten auf Bewährungsstrafe wegen seines Geständnisses, seiner Reue und seiner Lebensleistung. Schuhbeck sei kein gieriger Millionär, sondern habe versucht, in den letzten zehn Jahren seine Firmengruppe zu erhalten. Sein Geständnis sei auch nicht, wie von der Staatsanwältin vorgetragen, „taktisch motiviert“.

Der Antrag der Verteidigung auf längere Unterbrechung zur Mittagszeit verzögerte die Bekanntgabe des Urteils, das die Richterin jedoch unbedingt sprechen wollte. Der Saal 134 war nachmittags zu räumen, wegen „ einer wichtigen Veranstaltung“. Nun ist der Saal wieder dauerhaft frei. Statt der angesetzten 18 Verhandlungstage brauchte es bis zum Urteil nur vier. Die Kochmützen-Kriminalität war zu eindeutig.

Schuhbecks IT-Fachmann setzte den Ton vor Gericht

Kronzeuge A., der langjährige freiberufliche EDV-Dienstleister Schuhbecks, hatte im Prozess den Ton gesetzt. Gleich zum Auftakt schilderte er, ein „Tool“ und einen speziellen USB-Stick für seinen Auftraggeber präpariert zu haben. Damit verkürzte Schuhbeck am Computer über eine nur für ihn aufpoppende Maske Umsätze im „Orlando“ zwischen 2009 und 2016 nach Wunsch.

Am dritten Tag fiel dem Digitalfachmann, der im Gerichtssaal eine enorme, geradezu festbetoniert wirkende Grauhaarperücke präsentierte, auch Näheres zum früheren Sternerestaurant „Stuben“ ein, wo per EDV ganze Tische aus der Abrechnung verschwinden konnten. Es gab „Negativ-Kellner“ mit „negativen Umsätzen“ und eine spezielle Datei („Repro“).

Angesichts des freimütigen, von Erinnerungslücken am Schluss völlig unbelasteten Mitarbeiters blieb auch Alfons Schuhbeck final nur der Weg in die etwas längere Beichte.

Man muss sich sein inzwischen insolvent gegangenes Firmenimperium wohl als eine Art Röhrensystem über mehrere Etagen und Gebäude vorstellen, aus dem es irgendwo immer tropft. Es fehlte immer Geld. Der prominente Inhaber war laufend damit beschäftigt, Freunde anzupumpen, damit andere Freunde ihr Geld zurückbekamen, ein „Kreislauf offener Rechnungen“, der nur mit Infarkt enden konnte. Da war ja zum Beispiel noch ein „Handwerker-Pool“, der mit Zahlungen für erfolgte Leistungen bedient werden wollte.

Den Überblick verloren: Alfons Schuhbeck rechtfertigt sich

Alfons Schuhbeck hatte zwischen drei Restaurants, Eisdiele, Schokolade, Kochschule, Party-Service, „Teatro“, Kochbüchern, TV-Sendungen im Bayerischen Rundfunk und Gewürzläden komplett den Überblick verloren: „Ich war überall und nirgends“, sagte er. Für alles gab es eigene Firmen, sogar eine eigene „Schuhbeck Internet“ GmbH, auch eine Holding gehörte zum Geflecht der genussorientierten „Gschaftlhuberei“.

Im ersten Teil seines Geständnisses – zum „Orlando“ – erzählte Schuhbeck am zweiten Prozesstag, er habe mittels des ominösen Sticks „Geld aus den Taschen des Orlandos“ genommen. All die Jahre habe er allen etwas vorgemacht und sich selbst nicht eingestanden, „dass ich gescheitert bin“, las er leise, leicht nuschelnd vom Blatt ab. Er stehe „vor den Trümmern meines Lebenswerks“ – und, ja, er sei „ein guter Koch und Gastronom, aber kein guter Kaufmann“, so seine Selbstanalyse mit der flehenden Bitte: „Glauben Sie mir!“

Der Starkoch sagte, er stehe „vor den Trümmern meines Lebenswerks“. (Foto: dpa) Alfons Schuhbeck vor Gericht mit seinen Anwälten

Zu diesem Prozess, den die Justiz mit Publicity-Effekt „Ingwer“ nannte, passte dann nur zu gut, dass Schuhbeck in Saal 134 lang und breit über die Vorzüge just dieser Pflanzenwurzel referierte, aber auch über Knoblauch, Kardamom oder Rosmarin, mit besonderem Blick auf die Heilverfahren der alten Ägypter und Griechen sowie der Asiaten.

Da musste auch die Richterin lächeln. Das Publikum auf den hinteren Plätzen feixte, und Schuhbeck erkannte am Ende seines Referats: „Ich könnte stundenlang über Gewürze reden, aber das ist wohl der falsche Zeitpunkt.“

Schuhbeck fühlte sich stark unter Druck

Über die Unregelmäßigkeiten in den „Südtiroler Stuben“ redete Schuhbeck erst am folgenden Prozesstag. Die Richterin hatte sich zuvor ungehalten darüber gezeigt, dass er hier nur allgemein als Geschäftsführer Verantwortung übernommen hatte. „Mir war bewusst, dass mir Gefängnis droht – ich stand stark unter Druck. Das bereitete mir Angst“, so erklärte der einstige Kochmützen-Zampano sein Zögern und das Geständnis auf Raten.

Nicht recht zu erklären war, wo das viele eingesparte Steuergeld gelandet ist, das sich Schuhbeck per Bargeldentnahme organisiert hatte. Er habe keine Laster, sagte der Koch, die Millionen seien eben für Kredite, ein paar Antiquitäten und vor allem für die Bildung seiner vier Kinder draufgegangen, die es besser haben sollten als er selbst. Allerdings hatte er auf Nachfrage die Geburtsdaten des Nachwuchses nicht parat und brauchte lange, das jeweilige Alter aufzuzählen.

Mir war bewusst, dass mir Gefängnis droht – ich stand stark unter Druck. Das bereitete mir Angst. Alfons Schuhbeck

Vor Gericht erzählte der unverheiratet gebliebene Schuhbeck seine Lebensgeschichte als großes Abenteuer. Der kleine Bub Alfons Karg möchte später studieren, doch die Eltern in Traunstein wollen lieber ein Haus bauen und lassen ihn zu seinem Kummer Werkzeugmacher lernen. Dann spielt der Heranreifende für Touristen im bayerischen Oberland mit seiner Band zünftig auf, wird Koch im „Camping-Stüberl“ am Waginger See, wo ihn sein späterer Adoptivvater Sebastian Schuhbeck unterstützt (mit dessen Familie er sich später juristisch über Markenrechte streitet).

Nach Wanderjahren, die ihn nach Genf, Paris und London führen, macht der Aufsteiger aus dem Waginger „Kurhausstüberl“ ein Spitzenrestaurant – dessen angejahrtes Kassensystem er 2003 mit zum Neustart im großen München nimmt. Der FC Bayern seines Freundes Uli Hoeneß hilft in der Landeshauptstadt, Schuhbeck bekocht den Klub und seine Spitzenfußballer.

Starkoch Alfons Schuhbeck bereits 1994 verurteilt: Immer wieder Probleme mit der Steuer

Er ist jetzt ganz oben, ein Repräsentant für bajuwarischen Lebensgenuss auf allen Kanälen des öffentlichen Lebens – bis die Betriebsprüfer und anschließend die Steuerfahnder kommen. Solche Probleme kannte der Selfmademan der Kochlandschaften schon: Im Jahr 1994 wurde Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung und Untreue zu einem Jahr Bewährung und 250.000 Mark Geldstrafe verurteilt.

Besorgt ums öffentlich-rechtliche Wohl des Publikums nahm das BR-Fernsehen prompt nach dem ersten Teilgeständnis des telegenen Maître de Cuisine seine aktuellen Kochsendungen „vorerst“ aus dem Programm – fünf Folgen von „Alfons & Ali: Genuss hoch drei“ sowie neue Folgen von „Schuhbecks Küchenkabarett“, wo es im Duett mit der Kabarettistin Monika Gruber schon mal um die schönsten Blumenkohlröschen geht. In der BR-Mediathek werden gleichwohl alte Folgen weiter angeboten – „deftige Schmankerl“ oder Rezepte mit „neuem Pfiff“.

Auch der frühere Bayern-Boss musste sich wegen Steuerhinterziehung verantworten. (Foto: imago images/Weißfuß) Alfons Schuhbeck mit Fußballmanager Uli Hoeneß im Jahr 2007

Zum Schluss ging es der Verteidigung darum, die Höhe der Schadenssumme aufgrund technischer Unzulänglichkeiten im Kassensystem möglichst abzusenken. Immerhin waren ja über Jahre hinweg jeweils mehr als 1000 Rechnungsbelege verschwunden. Man erfuhr, dass die WLAN-Verbindung zwischen den mannigfaltigen Betriebsstätten in Gebäuden am „Platzl“ neben dem Hofbräuhaus so schwach gewesen sei, dass der Datenverkehr regelmäßig abschmierte, wenn ein Lkw vorbeirauschte.

Doch unter eine Million Euro, die maximale Grenze für eine Bewährungsstrafe, rutschte Schuhbeck trotz der vielen reklamierten Technikmängel nicht. Ihm droht nun eine Gefängnishaft – in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech, wo auch schon Geschäftsfreund Hoeneß saß.

Aufgrund seines Alters wird der Senior, den sie „Fonsi“ nennen, dort nicht arbeiten müssen. Wahrscheinlich wird er unentwegt Koch- und Gewürztipps abgeben, wegen guter Führung nach der Hälfte der Haftzeit entlassen werden – und dann seine Erinnerungen aufschreiben. Es wäre sein dreißigstes Buch.

