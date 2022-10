Steuerhinterziehung „Ich habe einiges falsch gemacht“ – Starkoch Schuhbeck legt weitgehendes Geständnis ab

München, Düsseldorf Der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen den wegen Steuerhinterziehung angeklagten Starkoch Alfons Schuhbeck hat mit einer großen Überraschung begonnen: Der 73-Jährige legte vor dem Landgericht München I ein weitgehendes Geständnis ab. „Ich habe einiges falsch gemacht“, sagte er am Mittwoch. „Ich habe mir, meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern bis zuletzt etwas vorgemacht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich unternehmerisch gescheitert bin.“

Er habe „die Möglichkeit zur Umsatzreduktion immer wieder benutzt und dadurch Gelder aus der Kasse entnommen“, sagte Schuhbeck. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Gastronom vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 hinterzogen haben soll.

Die Ermittler stützen sich dabei wesentlich auf die Aussagen eines früheren Mitarbeiters Schuhbecks. Der ebenfalls angeklagte IT-Fachmann belastete Schuhbeck bereits zum Prozessauftakt in der vergangenen Woche schwer. Er berichtete, Schuhbeck habe ihn angewiesen, das Kassensystem im Restaurant „Orlando“ zu manipulieren, um die registrierten Tageseinnahmen zu mindern.

Dieses Tool habe es gegeben, bestätigte Schuhbeck nun. Die Angaben seines ehemaligen Mitarbeiters seien „im Großen und Ganzen richtig“, so der Starkoch, der zum Prozessauftakt noch geschwiegen hatte.

Wo das ganze Geld geblieben sei, könne er sich nicht erklären, sagte Schuhbeck. Er habe „vor allem finanzielle Löcher gestopft und meine Kinder in ihrer Ausbildung unterstützt“. Er habe ihnen das Studium ermöglichen wollen, das er selbst nicht habe absolvieren können.

„Ich habe das Geld nicht für ein Luxusleben (...) verprasst“, so Schuhbeck. „Ich spiele auch nicht.“ Auch „andere Laster“ habe er nicht. „Ich habe keine ausländischen Konten oder sonst irgendwo etwas vergraben.“

Schuhbecks Verteidiger hatten Ermittler scharf kritisiert

Das Geständnis Schuhbecks könnte den zunächst auf 18 Termine angesetzten Prozess deutlich verkürzen und dürfte sich auch strafmildernd auswirken. Am ersten Verhandlungstag sah es noch nach einer konfrontativem Prozessführung aus. Schuhbecks Verteidiger warfen den Staatsanwälten vor, schlecht und nicht objektiv ermittelt zu haben worden. „Die Ermittlungsbehörden können für die Annahme, dass tatsächlich Herr Schuhbeck die Kassen manipuliert hat, bis zum heutigen Tag kein einziges Indiz, geschweige denn einen Beweis vorlegen“, hieß es in ihrer Eröffnungserklärung.

Schuhbeck sei nachweislich an bestimmten Tagen der Manipulation gar nicht in München gewesen. Sie stellten zudem die Frage, ob nicht womöglich Dritte Zugang zum Kassensystem hatten. Bei den festgestellten Ungereimtheiten könne sich am Ende erweisen, dass Schuhbeck „nicht Täter, sondern Opfer“ gewesen sei. Diese Theorie ist mit dem Geständnis nun hinfällig.

Schuhbeck droht trotz seines Geständnisses das Gefängnis. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe aus dem Jahr 2012 ist bei einer Steuerhinterziehung ab einer Summe von einer Million Euro in der Regel eine Haftstrafe ohne Bewährung zu verhängen.

