Tourismus Wie der diskrete Gerhard Wendl Österreichs größte Hotelkette aufgebaut hat

Wien Man muss nicht immer vom Fach sein, um ein Unternehmen zu schaffen. Gerhard Wendl ist Soziologe und hat mit der Jufa-Holding Österreichs größte Hotelkette aufgebaut. Sein Studium schimmert allerdings durch, etwa wenn er sagt, in seiner Gruppe hätten „isolierte Ghetto-Hotelkonzepte“ keinen Platz. Stattdessen sollten seine Betriebe Teil ihrer Umgebung sein.

„Wir wollen mithelfen, eine Region zu entwickeln“, sagt der 59-Jährige. Ihm sei es daher lieber, wenn es in einem Ort zehn weitere Hotels gebe, als dass sein Unternehmen allein auf weiter Flur sei.

Seine Kette richtet sich an Familien, Gruppen und Vereine – alles Segmente, die viele Konkurrenten scheuen. Etwa weil sie befürchten, Kinderlärm vertreibe Gäste, und Sportmannschaften gelten ohnehin nicht als leise. Wendl hat damit kein Problem. Die Indoor-Spielplätze seiner Jufa-Hotels beispielsweise sind öffentlich zugänglich. „Das fördert das Cross-Selling“, sagt der österreichische Unternehmer. „Die Eltern tauschen sich aus, und wir gewinnen neue Gäste.“

Jufa betreibt bereits zehn Hotels in Deutschland

Mittlerweile betreibt Jufa 63 Hotels in Österreich, Deutschland, Ungarn, Liechtenstein und in der Schweiz. Zwei bis drei Häuser pro Jahr hat Wendl eröffnet, dieses Tempo möchte er beibehalten. Als Nächstes im Blick hat er die Adria, genauer: einen Standort in Italien oder in Kroatien.

In Deutschland betreibt die Kette zehn Hotels. Der neueste Betrieb steht im Schwarzwald, im kommenden Jahr soll einer an der Mosel hinzukommen. Ungewöhnlich ist, dass Jufa in Deutschland nicht nur Ferienhotels führt, sondern in der Hamburger Hafencity ein Stadthaus.

Die Kette führt in Deutschland nicht nur Ferienhotels. (Foto: Jufa) Jufa-Hotel in der Hamburger Hafencity

Nicht viele Tourismusbetriebe wagen sich an diese beiden Segmente mit ihren unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten heran. Die verschiedenen Zielgruppen würden jedoch Schwankungen bei der Nachfrage gegenseitig ausgleichen, sagt Wendl.

Jufa ist zwar die größte Hotelkette Österreichs. Erstaunlicherweise erhält der Unternehmer in der Alpenrepublik aber bei Weitem nicht so viel Aufmerksamkeit wie einige Wiener Hoteliers, die gerne in Glamour machen oder sich auf ihre Wurzeln in der Kaiserzeit berufen. „Wendl ist ein Hotelier ohne Starallüren“, sagt der Hotelberater Thomas Reisenzahn.

Auch Wendl selbst ist sich bewusst, dass er lange Zeit als Außenseiter galt. Wahrscheinlich brachte er als Unternehmer, dessen Wurzeln im Bereich „Budget-Hotels“ liegen, nicht genug Stallgeruch mit, um bei den Kollegen auf breite Akzeptanz zu stoßen.

Wendls Karriere startete mit Jugendherbergen

Seine Unternehmerkarriere begann 1991, als er die Führung von drei abgewirtschafteten Jugendherbergen in der Steiermark übernahm. Er brachte sie auf Vordermann, die Gästezahlen stiegen. Plötzlich wetteiferten steirische Bürgermeister darum, dass Wendl auch in ihrem Ort ein Hotel ansiedelt. „Günstig, aber gut gemacht“, sagt ein mittlerweile erwachsener Steirer zu den Unterkünften, in denen er als Kind mit den Eltern die Ferien verbrachte.

Dass Jufa bei Jugendherbergen die Wurzeln hat, zeigt sich noch an der Firmenstruktur. Eigentümer der Jufa-Holding ist eine Stiftung. In deren Besitz befinden sich auch drei Viertel der Hotelimmobilien. Die übrigen gehören lokalen Investoren. Diese Lösung bevorzugt Wendl, je weiter ein Betrieb vom „Kernland“ weg ist.

Sonst hat sich Jufa von den Ursprüngen weit entfernt. Die Hotels richten sich zwar immer noch an dieselben Kundensegmente, sind aber mittlerweile im Drei- und Viersterne-Bereich angesiedelt. Mit der neuen Positionierung hat die Gruppe Gäste verloren, aber offensichtlich viel mehr neue gewonnen. „Mit dem Upgrading verfolgt Wendl eine kluge Strategie“, sagt Oliver Fritz, Ökonom am Wirtschaftsinstitut Wifo in Wien.

Umso größer scheint bei Wendl die Genugtuung zu sein, dass er mittlerweile auch als Redner für touristische Kongresse eingeladen wird. Der Unternehmer drängt sich nicht in den Vordergrund. Aber wenn man ihn fragt, äußert er sich auch kritisch zu seiner Branche. Das kam möglicherweise vielerorts schlecht an.

„Gewisse Konzepte erschließen sich mir nicht“, sagt er zum Beispiel. Damit meint er die hohen Summen, die manche Konkurrenten in Wellness-Anlagen gesteckt haben. Angesichts der hohen Energiepreise müssten sich diese Hoteliers nun überlegen, in welchem Ausmaß sie ihre Anlagen im kommenden Winter noch betreiben wollen.

Pandemie sorgt für Bereinigung am Markt

Auch sonst hat sich Wendl über Gepflogenheiten der Hotel- und Immobilienbranche während der nun zu Ende gegangenen Niedrigzinsphase gewundert. In Deutschland sei er von einem Investor kontaktiert worden, der 500 Millionen Euro in 20 Hotels stecken wollte, Wendl hätte dem Geldgeber nur zu sagen brauchen, wo das geschehen solle.

Im Hotelgeschäft seien viele kurzfristig orientierte Geldgeber unterwegs gewesen, sagt Wendl. Sie hätten in erster Linie den schnellen Weiterverkauf im Sinn gehabt, aber sich kaum über die langfristige Überlebensfähigkeit der Betriebe Gedanken gemacht.

Die Pandemie hat solchen Konzepten teilweise den Garaus gemacht. Sie ist allerdings auch an der Jufa-Gruppe nicht spurlos vorübergegangen. Wendl ist bei diesem Thema eher wortkarg. Er wolle nicht zu den Jammerern der Branche gehören, sagt er. Aber auch er habe wegen der Pandemie viele graue Haare bekommen.

Im Jahr 2019, also vor dem Ausbruch der Seuche, registrierte die Jufa-Gruppe 1,6 Millionen Übernachtungen; in diesem Jahr werden es nach dem Einbruch von 2020/21 rund 1,3 Millionen sein. Die Besitzer der Hotelimmobilien hätten teilweise auf ihre Rendite verzichtet, erklärt Wendl. Das habe in der schweren Zeit geholfen.

1,3 Millionen Übernachtungen düften die Jufa-Hotels in diesem Jahr verzeichnen.

Mit den hohen Energiepreisen ist der Hotelsektor allerdings bereits von einer neuerlichen Krise eingeholt worden. „Nun müssen wir Energie sparen, ohne dass es die Gäste merken“, sagt Wendl.

Die große Frage wird sein, wie sich die Reisenden angesichts der höheren Kosten verhalten werden, vor allem im kommenden Winter. Bei den Skiferien handle es sich im Unterschied zum Sommerurlaub eher um ein Luxusgut, sagt Ökonom Oliver Fritz. Wenn das Geld knapp wird, würden wohl manche darauf verzichten oder auf eine günstigere Übernachtungsmöglichkeit ausweichen.

Wendl verspricht sich da als traditioneller Anbieter von verhältnismäßig günstigen Familienferien Chancen – aber andere tun das selbstverständlich auch.

Im kommenden Winter dürfte es in der Reisebranche so zu Verschiebungen kommen. So wirbt etwa die Türkei offensiv um west- und nordeuropäische Gäste. Der Kälte entfliehen: Diese Standardfloskel hat im Tourismus-Marketing eine neue Bedeutung bekommen.

