Unternehmergespräch Heizungshersteller Viessmann: „Die Energiewende krankt an zu vielen ideologischen Diskussionen“

Düsseldorf Herr Viessmann, seit einem Monat herrscht Krieg in Europa, auch Ihr Unternehmen ist direkt betroffen, einer Ihrer Standorte in der Ukraine wurde bombardiert. Wie gehen Sie damit um?

Als ich am 24. Februar, dem Tag des Kriegsbeginns, morgens aufwachte, sah ich die E-Mail unseres Geschäftsführers aus Kiew, der schrieb: „Putin hat uns angegriffen.“ Wir haben ihn dann bekniet, in das Hotel in Lwiw im Westen des Landes zu fliehen, das wir vorsorglich einige Wochen zuvor angemietet hatten.

Sie hatten sich auf einen Angriff vorbereitet?

Ja. Man musste leider mit einer solchen Entwicklung rechnen. Wir haben verschiedene Niederlassungen in der Ukraine, der größte Standort ist in Kiew. Gott sei Dank konnten wir alle Mitarbeiter dazu bewegen, die Hauptstadt zu verlassen und nach Lwiw zu gehen. Wie die Führungskräfte vor Ort das organisiert haben, hat mich zutiefst beeindruckt.

Und nun laufen die Geschäfte in der Ukraine weiter?

So gut es eben geht. Einige Frauen und Kinder haben die Ukraine verlassen und wurden von Mitarbeitern in Polen aufgenommen. Die, die geblieben sind, halten das Geschäft am Laufen – aus Berufung, aus Loyalität und um eine Aufgabe zu haben.

Aktuell werden in der Ukraine also weiter Heizungen verkauft?

Ja, wir verkaufen wie viele andere Unternehmen auch weiterhin Produkte, um sicherzustellen, dass die kritische Infrastruktur funktionieren kann.

Und Sie zahlen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ukraine die Gehälter weiter – obwohl das Geschäft weitgehend zusammengebrochen ist. Wie lange können sie das finanziell durchhalten?

Diese Frage stelle ich mir jetzt nicht. Wir fragen uns derzeit nur, wie wir helfen können. Wir versuchen auch, unsere ukrainischstämmigen Mitarbeiter zu unterstützen, die in der EU leben und deren Familien in der Ukraine sind.

Vita Max Viessmann Der Unternehmer Max Viessmann ist seit Anfang 2022 alleiniger Vorstandsvorsitzender der Viessmann-Gruppe. Vor sechs Jahren stieg er als Digitalchef in das Familienunternehmen ein und wurde 2018 Co-CEO. Vor seiner Tätigkeit bei Viessmann war der studierte Wirtschaftsingenieur Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group (BCG). Viessmann ist außerdem Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Die Viessmann Group Der Heiztechnik- und Klimasystemhersteller beschäftigt mehr als 12.750 Mitarbeiter und hat im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von rund 2,8 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Sie sind selbst an die Ostgrenze Polens gefahren, um zu helfen. Was haben Sie dort gemacht?

Kurz nach dem Kriegsausbruch sind wir vollgepackt mit Winterkleidung, Lebensmitteln und Paketen sowie anderen Hilfsgütern nach Polen aufgebrochen und haben vor Ort geholfen.

Und die Hilfen zahlen Sie aus dem Cashflow?

Zum Teil. Wir haben zudem vor einigen Jahren die Viessmann Stiftung eingerichtet, die nun eine Million Euro spendet, um Ukrainer mit Lebensmitteln, Medikamenten und Transportmöglichkeiten zu unterstützen. Außerdem wollen wir langfristig bei der Integration und der Ausbildung von Geflüchteten helfen.

Nach dem Einmarsch von Russland in die Ukraine hat Viessmann verkündet, sofort alle Geschäfte mit Russland einzustellen. Andere Unternehmen haben mit der Entscheidung länger gebraucht.

Für uns war sehr schnell klar, dass wir keine Geschäfte mehr mit Russland machen. Aber wir wollen auch nicht das russische Volk treffen. Denn es ist nicht der Krieg der Russen, sondern es ist Putins Krieg gegen ein Brudervolk. Wir bezahlen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland deshalb weiter, sie warten auch bestehende Anlagen.

Deutsche Unternehmer fürchten um das Schicksal ihrer Mitarbeiter in der Ukraine. (Foto: Viessmann, Polaris/laif, ddp/Ziv Koren/Polaris) Brennende Fabrik von Viessmann (l.), zerstörte Häuser in Kiew

Eine der großen Debatten ist die Frage, ob Deutschland ein Embargo auf russische Energielieferungen verhängen sollte. Wären Sie dafür?

Wir sollten den Schritt nur gehen, wenn absolut klar ist, dass wir uns selbst nicht stärker schaden.

Energie sparen: Mitarbeiter „aufgefordert, die Temperatur bei sich zu Hause zu senken“

Haben Sie Ihre Heizung also schon um drei Grad heruntergeregelt? Einige Politiker sehen das als Weg, um schneller von russischem Gas unabhängig zu werden.

Das ist der richtige Weg. Jahrelang wurde das Thema Energieeffizienz unterschätzt. Dabei wäre das ein riesiger Hebel. Wir haben unsere Familienmitglieder – also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – aufgefordert, die Temperatur bei sich zu Hause zu senken. Wir wissen alle, dass wir bei einer Zimmertemperatur von 20 Grad nicht frieren.

Und Sie persönlich gehen mit drei Grad weniger voran?

Eher zweieinhalb Grad. Aber die ganze Debatte sollte langfristig geführt werden. Und wir sollten verstehen, wie sehr Technologie dabei helfen kann. Digitale Technologien etwa können einen riesigen Beitrag leisten. Sie können zum Beispiel Bewegungsmuster der Bewohner dokumentieren und die Heizung nur dann einschalten, wenn wirklich jemand zu Hause ist.

Wie sieht so etwas bei Ihnen aus?

Meine Heizung hat eine „Connectivity Box“, die mit meiner Smartphone-App kommuniziert. Sie misst, ob ich zu Hause bin oder nicht. Wenn ich einen gewissen Radius meines Zuhauses verlasse, wird die Temperatur automatisch heruntergeregelt. Sobald ich mich dem Haus nähere, geht die Heizung wieder an. Das ist ein simpler, aber großer klimapolitischer Hebel, um Energie einzusparen und damit einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Und ein kleiner Werbeblock für Viessmann.

Das ist nicht der Punkt. Auch andere Hersteller haben solche Technologien im Programm. Fakt ist, dass sie sich in den vergangenen Jahren nur schleppend durchgesetzt haben. Das muss sich ändern. Denn auf diese Weise lässt sich in einem Haushalt einfach bis zu 15 Prozent Energie einsparen.

Über Klimaeffizienz wird seit Jahren gesprochen. Die Politik hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, aber jahrelang ist nichts passiert. Ist die Bundesregierung zu naiv?

Ich glaube, insbesondere in den vergangenen drei Jahren hat man sich übertroffen mit ambitionierten Zielen, ohne zu verstehen, ob die Voraussetzungen vorhanden sind.

„Wärmepumpen sind existenziell für den Umbau des Energiesystems“

Was heißt das genau?

Energiemanagementkonzepte und Mechanismen zur Automatisierung für Bürogebäude und Fabriken gibt es längst, sie werden nur viel zu wenig genutzt. Außerdem wurde in den vergangenen Jahren viel über die Potenziale von Photovoltaik für die Stromerzeugung gesprochen. Dabei wurden aber die Chancen der Solarthermie übersehen, die zum Beispiel Heizungen effizienter machen kann. Auch über Wärmepumpen hätte man viel früher sprechen können – die existenziell sind für den Umbau des Energiesystems.

Viele Hausbesitzer spüren diesen Nachholbedarf und denken darüber nach, wie sie sich unabhängiger machen können von Gas und Öl. Ist Viessmann ein Krisengewinner?

Krisengewinner ist ein großes Wort. Im Vergleich zum Vorjahr sind unsere Umsatzerlöse aber in der Tat noch einmal stark gewachsen. Das liegt daran, dass die Menschen durch den Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit von russischer Energie unsere Wärmepumpen stärker nachgefragt haben als vor der Krise.

Sind die Pläne der Bundesregierung zum grünen Umbau der Wirtschaft angesichts der neuen Lage noch realistisch? Eigentlich sollten Gaskraftwerke als Brückentechnologie dienen. Nun ist das Gas knapp.

Ich habe da meine Zweifel. Die Energiewende krankt an zu vielen ideologischen Diskussionen. Dabei klammern wir zum Beispiel einige wichtige Hebel der Energiewende aus.

Und zwar?

Wasserstoff. Man hat Wasserstoff lange nur für die Grundstoffindustrie vorgesehen. Das ist aus meiner Sicht ein Fehler. Denn dadurch wird der Energieträger nur für wenige Investoren attraktiv. Und die Nachfrage bleibt zu gering.

Ist nicht das Gegenteil richtig? Wird die Nachfrage nicht schon bald so groß sein, dass bislang völlig unklar ist, wie Großverbraucher wie Stahlwerke und die chemische Industrie in den nächsten Jahren mit ausreichend Wasserstoff versorgt werden können?

Das sehe ich anders. Je größer die Nachfrage, desto schneller wird das Angebot steigen. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch im Gebäudesektor, aber insbesondere in der Prozesswärme nur mithilfe von Wasserstoff schnell dekarbonisieren können.

Das bedeutet, Wasserstoff soll ins Gasnetz eingespeist werden?

Genau. Die immer diskutierte Knappheit ist schnell überwunden. Es gibt unendliches Potenzial weltweit für die Produktion von grünem Wasserstoff. Doch in die großen Anlagen wird nur dann investiert, wenn die Nachfrage gesichert ist und Investoren klar wird, dass der Wasserstoff auch abgenommen wird.

Viessmann-Chef seit Januar 2022: „Meine Lernkurve war und bleibt steil“

Sie sind seit Januar alleiniger Chef von Viessmann und haben das Amt in einer schwierigen Situation angetreten. Wünschen Sie sich manchmal doch einen erfahrenen Manager an Ihrer Seite?

Ich glaube, dass die letzten drei Jahre wenige Herausforderungen ausgelassen haben. Die Coronakrise hat uns in einem Monat fast 40 Prozent des Umsatzes gekostet, im nächsten Jahr sind wir höher zweistellig gewachsen. Dann die Lieferprobleme durch Verwerfungen in den weltweiten Logistikketten – meine Lernkurve war und bleibt steil. Aber was auch stimmt: Eigentlich wollte ich nicht so früh in unser Unternehmen einsteigen. Ich wollte immer vermeiden, dass es so aussehen könnte, ich sei nur wegen meines Nachnamens in Verantwortung gekommen.

Aber gewehrt haben Sie sich auch nicht?

Ich habe die Verantwortung gesehen und wollte mich ihr stellen. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, in Ruhe außerhalb des Unternehmens zu lernen, dann hätte ich das getan. Aber irgendwann war auch klar, dass die Transformation bei uns im Unternehmen nicht warten kann. Deshalb bin ich vor sechs Jahren im ersten Schritt als Chief Digital Officer bei Viessmann eingestiegen.

Ihr Vater ist immerhin noch Verwaltungsratsvorsitzender im Unternehmen. Können Sie eigentlich autonom entscheiden? Oder hat er immer noch das letzte Wort?

Zwischen meinem Vater und mir besteht Einigkeit über die Ausrichtung des Unternehmens, nicht das bei anderen Generationswechseln mitunter entstehende Machtgefälle. Wir tauschen uns jede Woche ungefähr fünf Stunden lang aus, diskutieren inhaltlich, sind meistens einer Meinung, da passt eigentlich kein Blatt dazwischen. Wir sorgen dafür, dass wir den gleichen Wissensstand haben. Wenn wir uns nicht einig sind, trinken wir zusammen ein Glas Wein – und finden eine Lösung.

