 Viessmann: So lief der Deal um das Wärmepumpen-Geschäft ab

Max Viessmann hat mit der Klimasparte samt Wärmepumpen den Kern des Familienunternehmens in die USA verkauft. Ein Blick hinter die Kulissen dieses für den deutschen Mittelstand historischen Deals.

Die Entscheidung zum Verkauf der Klimasparte ist bei den Familieneigentümern über Monate gereift. (Foto: Dpa, Imago, PR (2)) Max und Martin Viessmann

Düsseldorf Kurz vor Abschluss der Verhandlungen gab es Süßigkeiten. „Wir hatten die Nacht durchgearbeitet“, erzählt ein beteiligter Berater. „Dann kam einer aus dem Family-Office von Viessmann und hat allen Gummibärchen, Snickers und Twix gebracht.“ Ein Signal, so interpretiert er es, dass man gemeinschaftlich und auf Augenhöhe arbeite.

Und tatsächlich, am Dienstag, den 25. April 2023, stand der Vertrag: Max Viessmann verkauft das Kerngeschäft seines 106 Jahre alten Familienunternehmens an den US-Konzern Carrier Global, ein multinationales Konglomerat mit 20 Milliarden Dollar Umsatz. Der Bereich Klimalösungen, der im Prinzip den traditionellen, deutschen Heizungsbauer ausmacht, gehört jetzt einem der größten Klimaanlagen-Hersteller der Welt. Ein deutsches Familienunternehmen begibt sich freiwillig in die Hände eines globalen Großkonzerns. Wann hat es das schon mal gegeben?

