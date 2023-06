 Wärmewende: Fernwärmespezialist Pewo: So investiert Viessmann weiter in den Heizungssektor

Der hessische Heizungsbauer hat zwar sein Kerngeschäft verkauft – doch über Unternehmensbeteiligungen wirkt er weiter in der Branche. Töchter wie die Energietechnik-Firma Pewo profitieren.

„Mittelständische Unternehmen wie dieses braucht es, um die große Transformation hin zur Klimaneutralität zu schaffen“, sagte Habeck im Februar. (Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink) Wirtschaftsminister Habeck zu Besuch bei Pewo

Düsseldorf Das Familienunternehmen Viessmann wird nach dem Verkauf seiner Heizungssparte an das US-Unternehmen Carrier in der Wärmebranche aktiv bleiben. Ein Teil des Verkaufserlöses von zwölf Milliarden Euro soll in den bei Viessmann verbleibenden Geschäftsbereich „Investments“ fließen – zu dem zahlreiche Mittelständler gehören, die in der Heizungs- und Klimabranche aktiv sind. Der Deal hatte die Sorge geschürt, dass deutsche Unternehmen im wichtigen Wachstumsmarkt für Heizungen ins Hintertreffen geraten.

Wie Viessmann künftig Beteiligungen nutzen könnte, um weiter in der Wärmebranche mitzuspielen, zeigt das Beispiel Pewo. Viessmann ist vor vier Jahren bei dem 1991 gegründeten Unternehmen aus dem sächsischen Elsterheide in der Lausitz eingestiegen, anfangs mit einem Minderheitsanteil von 25 Prozent.

Mittlerweile hat Viessmann seine Anteile aber auf 90 Prozent aufgestockt, wie Geschäftsführer Ralf Meyer dem Handelsblatt erklärt. Er führt seit 2021 das Unternehmen zusammen mit den beiden Söhnen des Pewo-Gründers, zuvor hatte er bereits für Viessmann gearbeitet.

