Wintersport Löschkanonen statt Schnee: Weltmarktführer Technoalpin sucht alternative Geschäftsmodelle

Der Markt für Skitourismus droht künftig kleiner und elitärer zu werden. Erich Gummerer, Chef der Südtiroler Firma Technoalpin, muss umdenken.

Die Maschinen des Südtiroler Unternehmens sichern vielen Skigebieten die wirtschaftliche Existenz. (Foto: Technoalpin) Schneekanone von Technoalpin

München Es waren nichts als ein paar dünne weiße Streifen, die sich durch ein braun-schwarzes Felsmassiv ziehen: Die Bilder, die ein Skifahrer von der Abfahrt im chinesischen Yanqing schoss, wurden zu einem Symbol der Olympischen Winterspiele von Peking. Sportler und Öffentlichkeit zeigten sich befremdet über die Vergabe der Spiele in das Gebiet: Yanqing ist im Winter zwar kalt, aber extrem niederschlagsarm. Um die schmale Abfahrt zu beschneien, musste Wasser Hunderte Meter aus eigens angelegten Speicherbecken hochgepumpt werden.

Den Schnee produzierte das Südtiroler Unternehmen Technoalpin, mit einem Umsatz von zuletzt rund 190 Millionen Euro und Filialen in 13 Ländern der Weltmarktführer für künstliche Beschneiung. Auch in der aktuellen Ostersaison sorgen in vielen Skigebieten die Maschinen des Bozener Unternehmens dafür, dass die Pisten noch befahrbar sind.