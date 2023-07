Wohnungsbau-Start-up Einhorn Nokera steigt ins Geschäft mit Wärmepumpen ein

Das deutsch-schweizerische Unternehmen setzt auf seriellen Wohnungsbau. Mit der Übernahme des Klimatechnikspezialisten R+S sichert sich Nokera Tausende Fachkräfte – und bekommt einen neuen Chef.

Das Unternehmen produziert Häuser unter anderem aus Holz für den öffentlich geförderten Wohnungsbau. (Foto: Nokera) Mehrfamilienhaus von Nokera

Zürich Das deutsch-schweizerische Wohnungsbau-Start-up Nokera steigt in das Geschäft mit Solaranlagen, Wärmepumpen und Gebäudetechnik ein. Dafür hat Nokera die R+S-Gruppe übernommen, einen Klimatechnikspezialisten aus Fulda. Das gaben beide Unternehmen am Montag bekannt.

Durch die Übernahme wächst Nokera schlagartig um 3000 auf rund 4000 Mitarbeiter. Der Umsatz steige um 365 Millionen auf rund 500 Millionen Euro im laufenden Jahr, wie Nokera weiter mitteilte. Ralph Burkhardt, bislang Chef der R+S-Gruppe, wird CEO von Nokera. Zum Kaufpreis äußerten sich die beiden Unternehmen nicht.

Nokera hat sich auf die industrielle Fertigung von klimaneutralen Mehrfamilienhäusern in Holz-Hybridbauweise spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Rüschlikon bei Zürich hat eine Fabrik in der Nähe von Magdeburg aufgebaut, in der am Fließband pro Jahr zehntausend Wohneinheiten und weitere Wandbauteile für die Sanierung von 20.000 Wohnungen gebaut werden können.