Wolfram Simon-Schröter Mode, Airport, Football: Die überraschende Übernahme-Strategie des Zeitfracht-Chefs

Frankfurt Wer Wolfram Simon-Schröter fragt, ob er angesichts all seiner Zukäufe noch wisse, was er tue, bekommt nur einen kurzen Satz als Antwort: „Die Gruppe hat im ersten Halbjahr schwarze Zahlen geschrieben“, sagt er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Das ist für den Unternehmer der wohl beste Beweis, dass seine Strategie aufgeht.

Simon-Schröter ist Geschäftsführer der Zeitfracht-Gruppe und mit Gesellschafterin Jasmin Schröter verheiratet. Das Kerngeschäft des Familienunternehmens ist die Logistik, ein wichtiger Bereich ist die Versorgung des Buchhandels.

Doch unter Simon-Schröter wird die Gruppe kräftig ausgebaut. Dabei sorgt der 41-Jährige mit seinen Übernahmen immer wieder für Überraschungen. Im vergangenen Jahr übernahm Zeitfracht erst die angeschlagene Modekette Adler, einige Monate später dann den ebenfalls insolventen Flughafen Rostock-Laage. Dazu kommt jetzt auch noch der Schokoladenhersteller Leysieffer – auch der ist insolvent.

Firmen in Schieflage zu sanieren ist die Spezialität des promovierten Ökonomen. Umso überraschender ist einer seiner jüngsten Deals: Zeitfracht ist beim American-Football-Team Frankfurt Galaxy mit einem „wesentlichen Anteil“ eingestiegen. Es war im vergangenen Jahr Meister der europäischen Liga EFL und kämpft derzeit um den Einzug in die Play-offs.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Kein Unternehmen der üblichen Definition, noch dazu keine Firma, die mit der Insolvenz kämpft – selbst für Zeitfracht-Verhältnisse ist dieses Engagement eines, das nicht zur bisherigen Strategie passt. Adler Mode hatte unter anderem Probleme in der Logistik, ein Hebel für den 42-Jährigen, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Ein Flughafen ist zwar etwas, was sich freiwillig kaum ein Spediteur um den Hals hängt. Doch es hat immerhin viel mit Logistik zu tun.

American Football als Manager-Schulung

Aber ein American-Football-Team? „Wir standen vor der Frage, wie wir unsere Endkundenmarken, die wir seit Kurzem haben, bekannter machen können“, begründet Simon-Schröter den Einstieg ins Sport-Business. Es gebe zum Beispiel eine große Affinität von Outdoor-Fans zum American Football.

Und so sind die Logos der Handelsunternehmen Speedlink, MyRacoon und des Outdoor-Ausrüsters McTrek, die alle zu Zeitfracht gehören, nun auf den Trikots der Mannschaft zu finden. Bewegungssportarten würden doch bestens zu einem Logistikunternehmen passen, findet Simon-Schröter. Auch sei ihm sehr am Thema Nachwuchsförderung gelegen.

>>Lesen Sie dazu: Was der Zeitfracht-Vorstand mit dem Flughafen Rostock vorhat

Und noch eine überraschende Brücke baut der Unternehmer zum American Football. „Wir können am Beispiel der Frankfurt Galaxy unseren Führungskräften zeigen, wie man aus einer diversen Mannschaft mit vielen unterschiedlichen Fähigkeiten ein erfolgreiches Team formen kann.“

Wie immer hat der Vater dreier Kinder auch schon ein klares Ziel für die neue Errungenschaft im Auge. „Wir wollen, dass Frankfurt Galaxy in vier bis fünf Jahren die führende Mannschaft im American Football in Europa ist, zu der auch gerne ausländische Spieler wechseln“, sagt er.

Hatte Zeitfracht 2017 noch 420 Mitarbeiter und einen Umsatz von 90 Millionen Euro, sind es heute 6500 Beschäftigte, der Umsatz erreichte 2021 fast eine Milliarde Euro. Es hat sich herumgesprochen, dass Zeitfracht eine gute Adresse für insolvente Firmen ist. Immer wieder bekommt Simon-Schröter Angebote, die meisten lehnt er ab. Er muss die Idee hinter dem Deal sehen. Einfach nur ein buntes Portfolio zusammenzukaufen – davon hält er nichts.

Der Unternehmer hat sich auf die Übernahme angeschlagener Firmen spezialisiert. (Foto: Marcus Reichmann) Zeitfracht-Gesellschafterin Jasmin Schröter und Geschäftsführer Wolfram Simon-Schröter

Bei der Modekette Adler etwa hat er neben den Logistikproblemen schnell erkannt, dass mehr Menschen in die Läden gelockt werden müssen. Das erreicht er nicht nur über eine stärkere Online-Präsenz, sondern auch über DPD-Schalter in den Filialen. Das Unternehmen war einst Mitgründer des Paketdienstes, verkaufte diesen aber vor einigen Jahren.

Die Paketshops in den Adler-Läden kämen gut an, sagt Simon-Schröter: „Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich rund 360.000 Pakete über die Märkte verschicken. Jedes Paket ist auch ein potenzieller neuer Kunde, und wenn er auch nur schnell noch ein paar Socken kauft.“

Gleichzeitig verlässt Adler die eigenen Filialen. „Wir haben in den ersten Edeka-Märkten einen Adler-Shop eingerichtet. Das läuft besser als erwartet. Bis Jahresende wollen wir 14 solcher Shops im Shop haben“, sagt Simon-Schröter. Er habe den Kauf von Adler Mode jedenfalls nicht bereut. „Nach einem kurzzeitigen Rückgang Anfang des Jahres läuft das Geschäft nun wieder sehr gut. Adler hat im ersten Halbjahr schwarze Zahlen geschrieben.“

Viel Verantwortung für ein kleines Team

Dass so ein breites Reich mit relativ schmalem Personal geführt werden kann, liegt auch daran, dass Simon-Schröter seinem Managementteam viel Verantwortung überlässt, sie dafür aber hart in die Pflicht nimmt. Als Maren Wolters 2019 von der Deutschen Bahn zu Zeitfracht wechselte, fing sie zunächst bei der Luftfahrttochter German Airways an.

Es folgte eine steile Karriere. Schnell wurde die 30-Jährige Geschäftsführerin der Airline, mittlerweile ist sie auch Geschäftsführerin des Flughafens Rostock-Laage und Aufsichtsrätin bei Adler. Auch an dem Galaxy-Deal sei sie nicht ganz unschuldig, erzählt die Managerin.

Das Thema Nachwuchsförderung im Sport habe schon länger auf der Agenda des Unternehmens gestanden. „Ich bin schon lange ein großer Fan von American Football und habe wegen des neuen Zeitfracht-Standortes und meines persönlichen Lebensmittelpunktes in Frankfurt geschaut, was in diesem Umfeld möglich ist.“

Das Flugangebot touristischer Ziele wird nach Angaben von Zeitfracht gut angenommen. (Foto: imago/Fotoagentur Nordlicht) Flughafen Rostock-Laage

Ihre vielen Aufgaben würden sie gut auslasten, aber der Job mache Spaß. „Das Luftfahrt-Geschäft läuft wieder sehr gut und intensiv. Wir haben allein zwei Flugzeuge durchgängig für Charterflüge im Einsatz und steigern die Kapazität nach und nach, weil es eine hohe Nachfrage gibt“, sagt Wolters. Und in Rostock werde das Flugangebot touristischer Ziele gut angenommen.

Nicht jeder kommt allerdings mit dem fordernden Führungsstil von Simon-Schröter klar. Adler-Chef Thomas Freude und Vertriebsvorstand Carmine Petraglia mussten das Unternehmen kurz nach der Übernahme durch Zeitfracht verlassen. Auch bei seinen Deals geht der Unternehmer nicht gerade zimperlich vor. „Er ist kein leichter Verhandlungspartner, er weiß seine Ziele sehr gut durchzusetzen“, berichtet ein früherer Geschäftspartner.

Mehr: Sport-Stars statt Linienpassagiere: German Airways erfindet sich neu.