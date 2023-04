Deutschlands Mittelständler leiden unter den steigenden Finanzierungskosten. Es wird gespart, geknausert, Außenständen hinterhertelefoniert und Kundenservice eingeschränkt.

„Mit stärkerem Fokus auf Profitabilität dürfte es einfacher werden, Kredite zu bekommen“, sagt Gründer Dirk Graber. (Foto: Mister Spex) Brillen von Mister Spex

Berlin Dirk Graber kann Krise. 2007 gründete er einen Onlineversender für Brillen und Kontaktlinsen – mitten in die Finanzkrise hinein. In der Branche wurde er damals belächelt, heute ist Mister Spex mit 210 Millionen Euro Umsatz und rund 1350 Mitarbeitern die Nummer drei der Optikerbranche. Den Gang an die Börse wagte das Berliner Unternehmen ausgerechnet 2021 während der Coronapandemie.

Der Kurs bröckelte zwar seither, die Erlöse wuchsen allerdings trotz Konsumschwäche gegen den Branchentrend weiter. Doch dann kam die Zinswende – und zwang auch Graber zum Umdenken. „Wir müssen den Fuß etwas vom Gas nehmen und schneller profitabel werden“, sagt der 45-Jährige.

