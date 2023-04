 Gehalt als Fluglotse: Was verdienen die Profis in der Luftfahrt?

Die Deutsche Flugsicherung sucht gerade händeringend Fluglotsen. Der Job ist gut bezahlt, das Auswahlverfahren tough. Eine Lotsin berichtet aus ihrem Arbeitsalltag.

Wer die Ausbildung zum Fluglotsen besteht, wird garantiert übernommen und erhält einen unbefristeten Vertrag. (Foto: Deutsche Flugsicherung (DFS)) Fluglotsin Damaris Schröder

Berlin Dass sie mal in der Luftfahrt arbeiten würde, danach sah es für Damaris Schröder die ersten 19 Jahre ihres Lebens nicht aus. „Ich komme aus Heilbronn“, sagt sie, „da gibt es nicht mal einen Flugplatz.“

Heute sitzt sie in der Kontrollzentrale der Deutschen Flugsicherung (DFS) in der Stadt Langen zwischen Darmstadt und Frankfurt und kontrolliert die Flugzeuge, die am größten deutschen Flughafen Frankfurt am Main starten und landen. Als Fluglotsin trägt sie die maßgebliche Verantwortung für die Sicherheit der Fluggäste und der Besatzungen der Maschinen.

Der Weg dorthin war anspruchsvoll: Im November 2013 hat Schröder die Ausbildung bei der DFS begonnen, im August 2017 hat sie ihre letzte Prüfung abgelegt. Die hohe Verantwortung wird gut bezahlt – schon während der Ausbildung. Wie die genauen Konditionen sind, was man in der Ausbildung lernt und wie stressig es als Fluglotsin später werden kann, hat Damaris Schröder dem Handelsblatt verraten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen