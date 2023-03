Hall of Fame Das sind die neuen Mitglieder der Hall of Fame der Familienunternehmen 2023

Natalie Mekelburger und Jürgen Heindl werden in die Hall of Fame aufgenommen. Posthum wird dm-Gründer Götz Werner für sein Lebenswerk geehrt.

München Seit 2009 ehrt das Handelsblatt gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und der Stiftung Familienunternehmen herausragende Unternehmerinnen und Unternehmer.

In diesem Jahr zählen dazu die geschäftsführende Gesellschafterin des Kabel- und Klebebandspezialisten Coroplast, Natalie Mekelburger, und der Gründer des Wellpappe- und Papierherstellers Progroup, Jürgen Heindl. Götz Werner, Gründer und langjähriger Chef der Drogeriemarktkette dm, wurde posthum in die Hall of Fame der Familienunternehmen aufgenommen.

Die feierliche Aufnahme der Pioniere der Wirtschaft fand am Mittwochabend im The Charles Hotel in München statt. Mehr als 170 Familienunternehmer waren dabei. Durch den Abend führte ZDF-Moderatorin Kay-Sölve Richter. Nachdem die Veranstaltung während der Pandemie 2021 virtuell und im vergangenen Jahr im Tipi am Kanzleramt in Berlin stattgefunden hat, ist sie nun wieder an ihren ursprünglichen Ort nach München zurückgekehrt.

Lesen Sie hier die Porträts der geehrten Familienunternehmen: