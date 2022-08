Innovationen Friederike Welter und Guido Bünstorf verstärken Expertenkommission für Forschung und Innovation

Düsseldorf Die Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn, Friederike Welter, und der Innovations- und Entrepreneurship-Forscher aus Kassel, Guido Bünstorf, werden die Expertenkommission für Forschung und Innovation (EFI) verstärken. Das Gremium ist so etwas wie der Sachverständigenrat, speziell für Innovationen. Es berät auch die Bundesregierung.

Zuletzt hatte das Gremium in seinem jüngsten Gutachten einen besorgniserregenden Rückstand Deutschlands in der Digitalisierung diagnostiziert, vor allem gegenüber China. Dieser bedrohe die technologische Souveränität insgesamt. Auch die Abhängigkeit von Importen sei problematisch.

Die neu berufenen EFI-Mitglieder sehen Innovationen vor allem als wichtiges Instrument, um mit den aktuellen Krisen umzugehen. Deutschland stehe aktuell vor außergewöhnlichen Herausforderungen, sagte Bünstorf. „Forschung und Innovation gelten als zentrale Stellschrauben, um diese Herausforderungen zu meistern, jedoch gibt es keine Blaupause, wie die Politik dabei vorgehen sollte“. Und Welter ergänzte: „Wir wollen der Bundesregierung Orientierung für eine dynamische F&I-Politik in Krisenzeiten geben.“

Welter ist – neben ihrem Amt als IfM-Präsidentin – Professorin in Siegen und forscht dort zu Mittelstand und Entrepreneurship. Die Innovationsleistung im Mittelstand, aber auch die Innovationstätigkeit von Frauen sind dabei Gegenstand ihrer Forschung.

Aktuell beschäftigt sie sich mit den Herausforderungen für den Mittelstand infolge der Transformation zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Für ihre Forschung wurde sie zuletzt 2021 mit der Aufnahme in die Academia Europaea und 2020 in den Kreis der 21st Century Entrepreneurship Research Fellows geehrt.

Guido Bünstorf ist Professor an der Universität Kassel

Prof. Dr. Guido Bünstorf leitet das Fachgebiet Wirtschaftspolitik, Innovation und Entrepreneurship an der Universität Kassel. Dort ist er zudem Mitglied des Vorstands des International Center for Higher Education Research (Incher) und Sprecher der Graduate School in Economic Behaviour and Governance.

Die Expertenkommission wird von Uwe Cantner, Professor für Volkswirtschaftslehre/Mikroökonomik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, geführt. Zu den bisherigen Mitgliedern zählen noch Irene Bertschek, Leiterin des Forschungsbereichs Digitale Ökonomie am ZEW Mannheim und Professorin an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Carolin Häussler, Inhaberin des Lehrstuhls für Organisation, Technologiemanagement und Entrepreneurship an der Universität Passau, und Till Requate, Professor für Innovation, Wettbewerbspolitik und Neue Institutionenökonomik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

