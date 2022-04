Mittelstandsumfrage Risiken durch Ukrainekrieg: Vier von fünf Unternehmen erhöhen die Preise

Eine exklusive Umfrage zeigt, dass höhere Beschaffungspreise und Lieferengpässe den Mittelstand stärker belasten als die Pandemie. Das könnte die Inflation weiter vorantreiben.

Vier von fünf Unternehmen rechnen damit, ihre Preise erhöhen zu müssen. (Foto: dpa) Unternehmen der Metallverarbeitung

Düsseldorf Der Krieg Russlands gegen die Ukraine trifft den deutschen Mittelstand hart. Zu diesem Ergebnis kommt eine dem Handelsblatt vorab vorliegende repräsentative Umfrage der DZ Bank. Dafür wurden von Ende Februar bis Ende März mehr als 1000 Geschäftsführer und Entscheider mittelständischer Unternehmen befragt. Es ist damit die erste Umfrage, die die Auswirkungen des Kriegs abbildet.

Der Erhebung zufolge werden vier von fünf Unternehmen ihre Preise erhöhen müssen. Das gilt besonders für die Elektroindustrie und im Ernährungsgewerbe. Dort gaben jeweils fast 90 Prozent der Befragten an, die eigenen Preise nach oben korrigieren zu müssen. Im Handel, im Metall-, Kfz- und Maschinenbausektor sowie in der Chemiebranche muss mit jeweils 85 Prozent die überwältigende Mehrheit der Mittelständler höhere Kosten an ihre Kunden weiterreichen.