Nachhaltigkeit Wie Mittelständler mit den Anforderungen der ESG-Vorschriften umgehen können

Hamburg Als Barbara Möllmann vor zwei Jahren ihre Stelle beim Viehlogistiker Venneker im nordrhein-westfälischen Nordkirchen antrat, musste sie erfinderisch werden. „Es gab noch keine Strukturen oder Daten in Sachen Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility, auf die ich hätte zurückgreifen können“, sagt die Nachhaltigkeitsmanagerin. „Ich bin sozusagen auf der grünen Wiese gestartet.“

Natürlich ist Nachhaltigkeit schon lange wichtig für das Familienunternehmen: Die 2018 bezogene neue Firmenzentrale ist mit Photovoltaikanlage und Wärmepumpen ausgestattet, professionelles Qualitätsmanagement gehört ebenso zum Standard wie das Einhalten der EU-Ökoverordnung für den Transport und Handel von Schweinen und Kühen. Tierwohl ist schließlich ein sehr sensibles Thema in der Lebensmittelbranche. „Wir wollten immer Vorreiter sein, um früh die positiven Effekte aus diesen Themen ziehen zu können“, sagt Möllmann.

Doch inzwischen hat das Thema ESG eine neue Qualität erreicht: Während früher nur Großkonzerne Rechenschaft über ihre ökologischen (E) und sozialen (S) Standards sowie ihre Unternehmensführung (G) ablegen mussten, betrifft diese Verpflichtung zunehmend auch Mittelständler - und zwar von Jahr zu Jahr mehr (siehe Kurztextgalerie unten).

Doch wie übersetzt man die nach wie vor reichlich schwammigen ESG-Kriterien in die Arbeitsrealität eines Viehhändlers und - transporteurs mit rund 225 Mitarbeitern und dreistelligem Millionenumsatz? Wie lassen sich Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und verantwortungsvolle Unternehmensführung wirtschaftlich sinnvoll etablieren? Und wie beschreitet man den Pfad zur Klimaneutralität, ohne sich dabei zu verheben? „Unser Wirtschaftsprüfer hat uns in die richtige Richtung geschoben“, sagt Möllmann.

Denn nicht nur von regulatorischer Seite wächst der Druck. Immer öfter fragen Kunden und Geschäftspartner nach den Bemühungen in Sachen Umweltschutz und gesellschaftliches Engagement. Jede Hausbank möchte mittlerweile wissen, wie nachhaltig das Geschäftsmodell ihrer Kunden ist, wenn sie einen Kredit vergibt - egal wie groß der Umsatz des Unternehmens ist.

Was wann auf kleine und mittelgroße Unternehmen zukommt 2023 Zu Jahresbeginn ist die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU in Kraft getreten, die die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung regelt. Dadurch sind künftig deutlich mehr Unternehmen als bisher verpflichtet, ESG-Berichte zu erstellen und ihre Entwicklung in dem Bereich zu dokumentieren. 2024 Kapitalmarktorientierte Großunternehmen

mit mehr als 500 Beschäftigten, die schon

bisher zur nicht finanziellen Berichterstattung

verpflichtet waren, müssen nun Nachhaltigkeitsberichte

nach den Anforderungen der CSRD erstellen.

Zusätzlich gilt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

bereits für Unternehmen ab

1000 Mitarbeitern. Betroffene Firmen müssen

menschen- und umweltschutzrechtliche Sorgfaltspflichten

beachten und entsprechende Risiken

in ihrer gesamten Lieferkette minimieren

beziehungsweise ganz vermeiden. 2025 Die obligatorische Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts

wird auf Unternehmen mit

mehr als 250 Mitarbeitern, mehr als 40 Millionen

Euro Umsatz und einer Bilanzsumme von

mindestens 20 Millionen Euro ausgeweitet. Dabei

reicht es aus, wenn zwei der drei Kriterien

erfüllt sind. Ausgenommen bleiben zunächst

kleine, nichtkomplexe Kreditinstitute und firmeneigene

Versicherungsunternehmen. 2026 Die CSRD-Richtlinie gilt nun auch für alle

kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU),

die kapitalmarktorientiert sind. Ausgenommen

bleiben Kleinstunternehmen. Es besteht die

Möglichkeit, einen Aufschub bis 2028 zu beantragen.

Indirekt werden jedoch weit mehr Firmen

betroffen sein, weil Unternehmen, die per

Gesetz berichtspflichtig sind, von ihren Lieferanten

erwarten, dass diese sich ebenfalls an die

Richtlinien halten.

Zudem fordert das seit 2021 geltende Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz von Firmen mit 3000 Mitarbeitern oder mehr, dass sie sowohl die Herstellung ihrer Produkte als auch ihre Geschäftspartner unter Menschenrechts- und Umweltschutzaspekten prüfen, Risiken abbauen und Verletzungen unterbinden. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 800.000 Euro. Ganz zu schweigen vom Imageschaden, der entsteht, wenn unethisches Verhalten öffentlich bekannt wird.

Indirekt betreffen die neuen Regeln auch viele kleinere Betriebe, die selbst nicht berichtspflichtig sind, aber in der Lieferkette großer Unternehmen stehen. „Sie werden durch die Auftraggeber angehalten, ebenfalls die entsprechenden Richtlinien einzuhalten“, so der Wirtschaftsprüfer Dirk Schulte-Uebbing, der sich mit seiner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dosu auf Nachhaltigkeitsthemen spezialisiert hat.

Seit 2021 arbeitet das Dortmunder Unternehmen klimaneutral. Aufbauend auf den eigenen Erfahrungen bietet es Dienstleistungen rund um die Transformation zum klimaneutralen Betrieb an, berät bei der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie, erstellt und prüft Nachhaltigkeitsberichte und hilft bei der Wahl passender CO2 - Kompensationsmaßnahmen. „Die Überforderung in Zeiten knapper Ressourcen bei den Betrieben ist groß, zumal jede Situation individuell anders ist“, sagt Schulte-Uebbing. Immer noch schöben viele das Thema von sich weg. „Aber über kurz oder lang müssen alle sich damit befassen“, sagt Schulte-Uebbing.

Staatliche Förderung nutzen

Inzwischen gibt es zahlreiche niedrigschwellige Beratungsangebote, die zudem oft staatlich gefördert werden. Insbesondere für kleine Betriebe kann eine Energieberatung ein sinnvoller erster Schritt sein, der sich durch das Einsparpotenzial zumindest teilweise sogar selbst finanziert. Das Land Nordrhein-Westfalen bietet zum Beispiel für alle Unternehmen mit mindestens einem Vollzeitmitarbeiter einen Zuschuss von maximal 400 Euro am Tag zu einer sogenannten Transformationsberatung mit ein bis zwölf Beratungstagen an. Die Beratungseinrichtung ist frei wählbar, solange belegt werden kann, dass Nachhaltigkeitsfragen im Mittelpunkt stehen.

In allen Bundesländern bietet sich der Weg zur Handels- oder Handwerkskammer an - oder direkt zu einem spezialisierten Nachhaltigkeitsberater. Hier sollten Unternehmen allerdings auf einen Qualifikationsnachweis achten, da die Berufsbezeichnung nicht geschützt ist. „Auch müssen die Ziele, die aus der Beratung folgen, zum Unternehmen passen und finanziell darstellbar bleiben“, sagt Andreas Nöh vom Warendorfer Beratungsunternehmen MSA-B. Ein Handwerksbetrieb mit zehn Mitarbeitern, der lediglich lokal bei Kunden zu Hause oder auch bei anderen Unternehmen tätig ist, benötigt beispielsweise keinen Code of Compliance.

Den ersten Schritt machen

Entscheidend sei es, den ersten Schritt zu tun. „Banken und Geschäftspartner wissen, dass eine Zertifizierung nach anerkannten Standards oder das Einrichten einer Berichtsstruktur Zeit benötigt“, sagt Nöh. „Aber es ist möglich, sich vom begleitenden Beratungsunternehmen oder Prüfer das Vorhaben bescheinigen zu lassen. Das verschafft einem auf der Kunden- oder Partnerseite oft schon die nötige Ruhe, um dann wirklich loszulegen.“

Da die EU in erster Linie Wirtschaftsprüfer dazu bestimmt hat, Nachhaltigkeitsberichte zu begleiten und zu prüfen, verfügen große Gesellschaften wie PwC, KPMG, Deloitte und EY bereits über ein umfangreiches Angebot auch für Mittelständler. Doch auch immer mehr kleinere, regionale Wirtschaftsprüfer holen in Sachen Nachhaltigkeit auf. „Wo es sinnvoll ist, legen wir unseren Mandanten als ersten Schritt eine EMAS-Zertifizierung nahe, denn daraus ergibt sich alles andere“, sagt Schulte-Uebbing.

Wenn die Geschäftsleitung nicht von der Umsetzung von ESG-Kriterien überzeugt ist, verändert sich im Unternehmen wenig. Dirk Schulte-Uebbing, Wirtschaftsprüfer

EMAS ist die englische Abkürzung für den sperrigen Begriff „Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung“. Wer eine Zertifizierung erreichen möchte, muss ein eigenes Umweltmanagement einrichten, das den Anforderungen der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 entspricht. Klingt kompliziert, aber dadurch werden die eigenen Aktivitäten messbar und vergleichbar. Durch den Aufbau eines Umweltmanagements entsteht Transparenz bei der Energie- und Materialeffizienz, bei Emissionen, Abwasser und Abfällen. Darüber hinaus steckt sich das Unternehmen Ziele, um jedes Jahr in Sachen Umweltschutz besser zu werden. Damit das Management auch wirklich dranbleibt, wird die Zielerreichung jährlich von einem externen Prüfer auditiert.

Genau für diesen Weg hat sich die Venneker-Gruppe entschieden. „Die Prüfungsgesellschaft Dosu kennt unser Unternehmen durch und durch und wusste, wir kriegen das hin“, sagt Möllmann. Doch ohne weitere externe Hilfe war die Umsetzung nicht zu schaffen und so zog der Mittelständler den Berater Andreas Nöh hinzu.

Schon bei der Kick-off-Veranstaltung wurde klar, dass in den nächsten Monaten alle die Ärmel hochkrempeln müssten, vom Haustechniker bis zur Geschäftsführung. Unzählige Daten mussten in allen Abteilungen gesammelt, digitalisiert und ausgewertet werden, Nachhaltigkeitswissen wurde aufgebaut, eine Ideensammlung zusammengetragen, ein Zielkatalog formuliert.

Mitarbeiter gewinnen

Und schließlich musste alles auch noch im Betrieb implementiert werden. „Eine Hürde war sicherlich, es denjenigen Mitarbeitern näherzubringen, die davor noch keinerlei Berührung mit diesen Themen hatten. Zumal es alle Bereiche und Menschen im Betrieb betrifft“, sagt Möllmann.

Mit dem Ergebnis ist Venneker zufrieden: Statt der prophezeiten zwölf bis achtzehn Monate schaffte Venneker es in nur neun Monaten, die EMAS-Zertifizierung zu erlangen. Seither haben sich neue Strukturen herausgebildet, durch die alle Projekte besser nachzuvollziehen sind und Mitarbeiter enger eingebunden werden können. Kunden reagieren positiv und selbst Geschäftspartner fragen um Rat bei ihren eigenen Nachhaltigkeitsplänen. „Auch in Bankgesprächen haben wir festgestellt, dass unsere Zertifizierung ein echter Meilenstein ist, der dafür sorgt, dass die Institute uns gern bei Finanzierungen begleiten“, sagt Möllmann.

Aus dem gesamten Prozess hat sich für Venneker ein konkreter Fahrplan für die nächsten ESG-Schritte ergeben. Obwohl der Mittelständler es rein rechtlich noch nicht müsste, soll bald der erste Nachhaltigkeitsbericht erstellt werden. Langfristig sollen die schweren Tiertransportlaster mit Wasserstoff fahren.

Aus Sicht von Wirtschaftsprüfer Schulte-Uebbing ist ein klares ESG-Konzept ein entscheidendes Kriterium für den künftigen Unternehmenserfolg - auch im Mittelstand. Dabei komme es darauf an, dass das Management den Wandel nicht nur vorgebe, sondern auch vorlebe: „Wenn die Geschäftsleitung nicht selbst davon überzeugt ist, verändert sich im Unternehmen wenig.“

