Outsourcing von IT-Diensten Der Software-Branche droht ein Innovationsstau

Branchenübergreifend lassen zahlreiche deutsche Unternehmen ihre IT in der Ukraine oder Belarus entwickeln. Diese Strategie steht nun vor einer Zäsur.

Die App reface, mit der Gesichter in andere Fotos eingepasst werden, stammt aus der Ukraine Reface

Es war ein Standardtermin des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Pilotinnen und Flugbegleiterinnen der Airline Aeroflot, der am vorvergangenen Wochenende für Spekulationen sorgte. Wegen einer optischen Ungenauigkeit bei seiner Hand am Mikrofon wurde in den Medien darüber spekuliert, ob der Auftritt des sonst so auf Abstand bedachten Kremlchefs vielleicht so nie stattgefunden habe. Stattdessen sei lediglich sein Gesicht in einen vorhandenen Clip digital eingebaut worden, wurde gemutmaßt.

Sollte es so gewesen sein, wäre es pure Ironie. Denn ausgerechnet die derzeit populärste Anwendung für solche sogenannten „Deepfakes“ kommt von der ukrainischen Firma Reface. Ein Teil der 191 Mitarbeiter des Unternehmens unterstützt nach Angaben von Mitbegründer und CEO Dima Shvets derzeit unter anderem die Kommunikation und Cyberangriffe der ukrainischen Armee. Für das eigentliche Geschäft bleiben wie bei so vielen anderen IT-Firmen des Landes kaum Ressourcen.

Geht es um die Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine auf die deutsche Wirtschaft, stehen bislang vor allem Industriebranchen im Fokus. Aber in den vergangenen Jahren haben zahlreiche deutsche Unternehmen auch ihre IT-Aktivitäten in die Ukraine oder nach Belarus entweder selbst ausgelagert oder an lokale Dienstleister outgesourct. „Nearshoring“ ist der branchengängige Begriff dafür.

„Über viele Branchen hinweg unterhalten mehrere Tausend deutsche Unternehmen, darunter viele Tech-Unternehmen und Start-ups, wirtschaftliche Beziehungen in die Ukraine und beschäftigen Menschen dort“, weiß Achim Berg, Präsident des Branchenverbands Bitkom. Vor allem in den Metropolen wie Kiew und Charkiw hat sich in den vergangenen Jahren eine ambitionierte, kreative Tech-Szene entwickelt. „Der russische Angriffskrieg wird auch in der digitalen Wirtschaft Spuren hinterlassen. Jedes zweite deutsche Digitalunternehmen geht davon aus, dass sich der Krieg negativ auf das eigene Geschäftsergebnis auswirkt“, so Berg.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Notfallpläne in Gang gesetzt

Auf die Unterstützung der IT-Profis aus der Ukraine und Belarus sind deutsche Konzerne angewiesen - zum Beispiel der Autovermieter Sixt. Neben Pullach und Bangalore ist Kiew einer von drei Entwicklungsstandorten weltweit des Autovermieters mit rund 100 Mitarbeitern. „Da fast ausschließlich reine Entwicklungsarbeiten von unserer Tochtergesellschaft in Kiew durchgeführt werden und die entsprechende Software vollständig außerhalb der Ukraine gehostet wird, sind die Auswirkungen auf die Betriebssicherheit sehr gering“, gibt Alexander Sixt, Co-CEO der Sixt SE, Entwarnung.

>> Lesen Sie auch: Deutsche Firmen verzeichnen immer höhere wegen des Ukrainekriegs höhere Energiekosten und steigende Preise

Darüber hinaus habe man Notfallpläne ausgeführt, um den ukrainischen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, aus der Ferne zu arbeiten. „Nach den jüngsten Ereignissen in der Region steht für uns selbstverständlich der Schutz unserer Mitarbeiter an oberster Stelle“, so Sixt.

Dass IT-Nearshoring für deutsche Mittelständler überhaupt attraktiv ist, liegt daran, dass hierzulande qualifizierte Mitarbeiter kaum zu bekommen sind (siehe Grafik links). „Die Fachkräfte aus Belarus und der Ukraine waren in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Entwicklung deutscher Softwareunternehmen“, sagt Ricco Deutscher, Geschäftsführer des Frankfurter Softwareherstellers Billwerk. „Wenn wir uns nur auf deutsche Entwickler hätten verlassen müssen, wären wir niemals so weit gekommen. Es gibt ja kaum welche.“ Der Standort in Minsk, wo Billwerk viele Entwickler beschäftigte, war zeitweise größer als der Hauptsitz in Frankfurt. „Man muss wissen, dass es eine sehr gute und über Jahre entwickelte IT-Branche in Minsk gibt“, erläutert der Billwerk-Chef. Das Bildungssystem sei dort bei den MINT-Fächern zum Teil besser aufgestellt als in Deutschland, bei zugleich deutlich niedrigeren Löhnen.

Auf die Zeit, die er nun auf die deutsche IT-Branche zukommen sieht, blickt er mit Sorge: „Belarus als Entwicklerstandort wird auch nach einem Ende des Kriegs nicht wiederkehren“, ist Deutscher überzeugt und bestätigt nochmals seine Aussagen aus einem vor einigen Wochen veröffentlichten Interview."Ich bin deshalb ganz sicher: Der Innovations- und Entwicklungsstau in der deutschen IT-Branche wird kommen.“

Mehr: Bei diesen Cybersecurity-Aktien sehen Analysten Potenzial