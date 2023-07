Start-up Alles auf Gewinn – so will Zenjob profitabel werden

Düsseldorf Wie man mit Krisen umgeht, haben die drei Gründer von Zenjob hart lernen müssen. Als die Coronapandemie begann, brach der Umsatz des Personalvermittlers in wenigen Wochen um 70 Prozent ein, erzählt Frederik Fahning, Mitgründer und Managing Director des Start-ups. Kellner und Küchenkräfte, die zuvor einen Großteil des Vermittlungsgeschäfts des Start-ups ausmachten, waren im Lockdown nicht mehr gefragt.

Innerhalb weniger Monate passten die Zenjob-Gründer das Geschäft an. Sie vermittelten ihre meist studentischen Kurzzeitarbeitskräfte stattdessen in Corona-Testzentren und Logistikzentren von Onlinehändlern. Mittlerweile hat sich das Geschäft des Start-ups wieder normalisiert – und wächst nun rasant.

Von 13,8 Millionen Euro im Coronajahr 2020 ist der Umsatz im Jahr 2022 wieder auf 80 Millionen Euro angestiegen. 2023 soll Zenjob mehr als 100 Millionen Euro umsetzen, sagten die Gründer dem Handelsblatt.

Acht Jahre nach der Gründung will das Start-up dabei im Jahr 2023 auch erstmals Gewinne schreiben. Schon 2022 habe man den Verlust gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent reduziert. Offiziell hatte Zenjob für das Jahr 2021 zuletzt einen Verlust von 15,3 Millionen Euro ausgewiesen.

Um profitabel zu werden, hat das Gründerteam um Fritz Trott in den letzten Monaten das Geschäft überprüft. Die großen Hoffnungen in das Auslandsgeschäft in Großbritannien und den Niederlanden haben sich nicht erfüllt, Ende 2022 wurden die entsprechenden Tochtergesellschaften abgewickelt.

Dabei wurden auch Mitarbeiter entlassen – das sei hart, aber notwendig gewesen, sagt Mitgründer Fahnung. Die Entlassungen seien „das Ergebnis einer sehr ehrlichen Analyse des gesamten Unternehmens“ gewesen und der „prozessualen Gewinne, die die Technologie bereits jetzt zur Verfügung stellt“. Aktuell arbeiten etwa 300 Mitarbeiter für Zenjob, ein Drittel davon in der technischen Produktentwicklung.

Die Gründer von Zenjob wollen sich nun auf das Geschäft in Deutschland konzentrieren, sie sehen hier genug Wachstumspotenzial – trotz des aktuell schwierigen Umfelds. „Allein in Deutschland ist der Markt für die Personalvermittlung mit einem Umsatz von 30 Milliarden Euro gigantisch“, sagt Zenjob-Chef Trott. Bisher beherrschten klassische Personalvermittler den Markt. „Tolle Firmen, aber halt Dinosaurier“, so der Zenjob-Chef selbstbewusst. Im Vergleich zu Branchenriesen wie Adecco oder Randstad ist Zenjob allerdings noch ein Zwerg.

Mehr als der Mindestlohn

Um weiter zu wachsen, will das Start-up schneller und flexibler sein als die angestammte Konkurrenz. Mitarbeiter könne man mittlerweile innerhalb weniger Stunden vermitteln, im Optimalfall sogar innerhalb von 20 Minuten. Schichtleiter könnten morgens ihren Dienstplan entwerfen und über das System noch für den gleichen Tag die passenden Mitarbeiter finden.

90 Prozent der Jobs vermittelt das Start-up dabei automatisiert. Die Firmen stellen eine Anfrage, das System sucht die passenden Mitarbeiter, und selbst die Bewerbung und die Abwicklung der Bezahlung laufen über das System von Zenjob. 50 Prozent des Lohns werden innerhalb von 72 Stunden ausgezahlt, der Rest am Monatsende.

Dabei bewegt sich Zenjob in einem sensiblen Umfeld: Die Personalvermittlung im Niedriglohnsektor hat einen schlechten Ruf. Niedrige Löhne, befristete Verträge und hoher Druck gehören oft zum Arbeitsalltag. Zenjob will hier eine Ausnahme sein.

Zu Beginn der Coronapandemie mussten Restaurants und Bars schließen, die Nachfrage nach Kellnern und Küchenkräften brach ein. Zenjob stellte schnell auf die Vermittlung von Mitarbeitenden in Coronatest- und Versandzentren um. (Foto: dpa) Corona-Testzentrum

In einer Studie der Nichtregierungsorganisation Fairworks bekam das Start-up in den vergangenen Jahren mit neun von zehn möglichen Punkten stets die beste Bewertung der untersuchten Unternehmen der Plattformökonomie. Während Lieferdienste wie Gorillas oder Fahrvermittler wie Uber in der Studie für die mitunter prekären und unsicheren Arbeitsverhältnisse kritisiert werden, lobt Studienmitautorin Maren Borkert Zenjob ausdrücklich: „In unserer Stichprobe von Plattformen ist Zenjob die einzige, die Verträge in einem Markt anbietet, der normalerweise von freien Beschäftigungsverhältnissen geprägt ist“, sagt die Professorin für Digital Entrepreneurship an der XU Exponential University in Potsdam. Außerdem habe die Plattform explizite Antidiskriminierungs- und Diversitätsklauseln festgelegt.

„Zenjob hebt sich damit auch von internationalen Start-ups ab und zeigt, dass ein regulierter Markt für Zeitarbeit auch bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter hervorbringen kann“, sagt Borkert.

Das Start-up achtet nicht nur auf die Verlässlichkeit der Mitarbeiter, die Mitarbeiter können über das Zenjob-System auch umgekehrt die Firmen bewerten. Geraten die Kurzzeitarbeiter an einen unfreundlichen Chef oder werden die Sicherheitsvorschriften nicht genau beachtet, können sie hier Feedback geben, das die Firmen anonym erhalten und so die Arbeitsbedingungen verbessern können. Unternehmen, die wiederholt negativ auffallen, können zudem über Zenjob keine Arbeitskräfte mehr abrufen.

>> Lesen Sie außerdem: Personio-Konkurrent Kenjo bekommt frisches Geld

Auch bei der Bezahlung will sich Zenjob-Gründer Trott von der Konkurrenz abheben. Die vermittelten Mitarbeiter verdienten im Schnitt zwischen 13 und 14 Euro und damit mehr als den Mindestlohn.

„Viele Kunden wissen gerade selbst nicht, wie es weitergeht“

Trott und Fahning kommen selbst nicht aus der Personalvermittlung, sondern aus der Start-up-Szene. Als Studenten erlebten sie, wie intransparent und frustrierend die Suche nach einem Kurzzeitjob sein kann. Ihr System sei „aus der Plattformidee heraus“ entstanden, sagt Trott. „Es ist ein Datenspiel.“ Ziel sei es von Anfang an gewesen, Angebot und Nachfrage bei Kurzzeitjobs durch Automatisierung schneller zusammenzubringen. Der neben Trott und Fahning dritte Mitgründer Cihan Aksakal entwickelte die technische Basis für das Zenjob-System.

Trott selbst hat viel über den Aufbau von Unternehmen bei Rocket Internet gelernt – im Start-up-Universum der Samwer-Brüder. Der größte deutsche Start-up-Inkubator war lange dafür bekannt, neue Unternehmen in kürzester Zeit zu relevanter Größe zu führen und dann zu verkaufen oder an die Börse zu bringen.

Doch auch wenn das Start-up weiter schnell wächst, ist das Umfeld schwieriger geworden. „Viele Kunden wissen gerade selbst nicht, wie es weitergeht“, sagt Fahning. Während die Wirtschaft schwächelt, steigen die Zinsen. Das erschwert Start-ups wie Zenjob die Refinanzierung. Denn für eine hohe Bewertung geben sich die Investoren mit einem schnellen Wachstum nicht mehr zufrieden – sie wollen Gewinne sehen.

Zenjob will auch qualifiziertere Kräfte vermitteln

Zu den Investoren von Zenjob gehören aktuell Acton Capital Partners aus München, Axa Venture Partners aus Frankreich und Aragon Global aus den USA. Die letzte Finanzierungsrunde hat das Start-up im Januar 2022 abgeschlossen.

Statt in andere Märkte zu expandieren, will Zenjob in den kommenden Monaten die eigene Technologie ausbauen. 30 Millionen Euro investiert das Unternehmen, um künftig nicht mehr nur vor allem kurzzeitige Studentenjobs und Hilfsarbeiterstellen, sondern auch mehr qualifiziertere Jobs zu vermitteln. Neben der Einarbeitung vor Ort will das Unternehmen darum auch mehr digitale Schulungen anbieten.

Denn die Nachfrage nach flexiblen Nebenjobs steige in Deutschland stetig – auch durch die aktuell hohe Inflation. Eine Krise, das haben die Zenjob-Gründer gelernt, kann für Start-ups eben auch eine Chance sein.

Mehr: Superheldin im Wartestand – wie die Jobbörse für Mütter wieder durchstarten will