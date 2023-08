Umfrage Mittelstand sieht angespannte wirtschaftliche Lage und fordert politischen Neustart

Fast jedes zweite befragte Unternehmen will in den kommenden zwölf Monaten keine Neueinstellungen vornehmen. Viele bauen sogar Stellen ab.

Der Mittelstand in Deutschland sieht eine immer angespanntere wirtschaftliche Lage. In einer Umfrage bezeichneten 62 Prozent der befragten Firmen die Lage als schwierig, mehr als jedes vierte Unternehmen beschrieb die Situation sogar als sehr schlecht.

Fast jedes zweite befragte Unternehmen will in den kommenden zwölf Monaten keine Neueinstellungen vornehmen – mehr als 7 Prozent der Firmen denkt über einen Stellenabbau nach. Der Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft forderte kurz vor der Kabinettsklausur einen „politischen Neustart“.

Die Klausur in Meseberg findet am Dienstag und Mittwoch statt. Erwartet wird, dass die Koalition ein Wachstumspaket auf den Weg bringt – unter anderem mit steuerlichen Entlastungen für Unternehmen.

Der Bundesgeschäftsführer des Mittelstandsverbands, Christoph Ahlhaus, sagte, die Ergebnisse der Umfrage bewegten sich in einer „neuen Dimension“. Nach einer Pleitewelle drohe jetzt ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit.

In der Umfrage nannten 37 Prozent der befragten Firmen auf die Fragen, was das größte Risiko für das Unternehmen sei, hohe Steuern und Abgaben sowie hohe Energiepreise. Dahinter folgten Bürokratie in Deutschland und der EU sowie der zunehmende Fachkräftemangel. Auf die Frage, was die Politik für einen Neustart in Deutschland jetzt tun müsse, sagte fast ein Drittel der Firmen, Entbürokratisierung müsse konsequent durchgesetzt werden.

