+++ Klima-Gipfel +++ Greenpeace: Arme Länder brauchen Billionen an Klimahilfen – Boris Johnson ruft zur Gipfel-Halbzeit zu mehr Ehrgeiz auf

In Glasgow haben erneut Tausende für mehr Klimaschutz demonstriert. Bei nass-kaltem Wetter zogen sie am Samstag durch die Straßen der schottischen Stadt, in der derzeit die Weltklima-Konferenz stattfindet, und forderten ein härteres Vorgehen gegen den Klimawandel. „Kapitalismus tötet den Planeten", stand auf einem der Plakate. Einige Jugendliche machten Unternehmen für die Klimakrise verantwortlich. Andere machten auf Ungerechtigkeiten und die teils prekäre Lage von Landwirten aufmerksam. Bereits am Freitag hatten Tausende Jugendliche zur Halbzeit der Konferenz von der Politik den Schutz ihrer Zukunft eingefordert. Aus ihrer Sicht sind die Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel enttäuschend.



Vanessa Nakate aus Uganda, die sich für mehr Klimagerechtigkeit einsetzt, forderte die Weltgemeinschaft auf, auf fossile Brennstoffe zu verzichten, auf die die Erderwärmung hauptsächlich zurückzuführen ist. „Die Klima-Krise bedeutet Hunger und Tod für viele Menschen in meinem Land und in Afrika." Angesprochen auf ihren Einfluss bei den Klimagesprächen, verwies sie auf die Proteste draußen auf den Straßen. „Wandel ist das, was draußen passiert, was die jungen Leute tun."



Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zufolge ist die Reduzierung der Erderwärmung auf 1,5 Grad weiter erreichbar. „So viel, wie sich in den letzten Jahren beim Thema Klimaschutz bewegt hat, können wir es schaffen, die 1,5 Grad in Reichweite zu halten", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das gelinge aber nur im globalen Miteinander, kein einzelnes Land könne das garantieren.