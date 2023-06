Energiewende Meer, Schiene und Autobahn – neue Einsatzgebiete für Photovoltaik

PV-Module auf Schwellen in Bahngleisen

Köln Aus großer Höhe wirken sie wie Fettaugen auf einer Suppe, und Kraft sollen sie bringen, die schwimmenden Solarkollektoren auf dem Meer – sechs Plattformen mit jeweils 65 Meter Durchmesser. RWE will noch in diesem Jahr vor der niederländischen Küste Sonnenstrom ernten und mit dem „Merganser-Projekt“ Offshore-Photovoltaik testen. Mit der norwegisch-niederländischen Maritimtechnik-Firma Solarduck will RWE das Meer als Zukunftsstandort für Solarparks erschließen.

Die Photovoltaikanlagen werden mehrere Meter über der Meeresoberfläche installiert – auf kombinierbaren dreieckigen Schwimmern. „Durch die Form legen sich die Module wie ein Teppich auf die Wellen“, sagt Martin Dörnhöfer, Direktor Floating bei RWE Offshore Wind. Zwar sind die PV-Konstruktionen verankert, aber schweben quasi auf dem Meer.

Rasante Fortschritte beflügeln den Ausbau von Photovoltaik an neuen Orten. Rund ein Dutzend PV-Anlagen sind bereits auf deutschen Seen entstanden. Auch entlang von Bahnstrecken und Autobahnen soll nach einem Beschluss des Koalitionsausschusses viel Photovoltaik entstehen.

„Die Autobahn GmbH, die Deutsche Bahn AG und Dritte werden den Ausbau zügig vorantreiben“, heißt es in dem Papier von Ende März. Konkretere Pläne äußert das zuständige Bundesverkehrsministerium auf Anfrage zwar nicht, aber das Bekenntnis zur Solarenergie als günstiger Stromquelle steht.

Die gestiegene Attraktivität liegt auch an den günstigeren Erzeugungskosten von Solarstrom. Allein im Jahr 2021 seien diese um 13 Prozent gesunken, berichtet die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien. Auf ein ganzes Jahrzehnt gerechnet sei der Preis für Photovoltaikmodule um 90 Prozent gefallen, sagt Harry Wirth, Bereichsleiter Photovoltaik mit Schwerpunkt Module und Kraftwerke am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. Ein Quadratmeter Solarzelle koste heute nur noch etwa 20 Euro, zugleich sei die Effizienz deutlich gestiegen.

Dennoch sei der Zubau kein Selbstläufer. „Um die Ausbauziele zu erreichen, müssen wir auf das Sechsfache an Photovoltaik kommen“, sagt Wirth mit Blick auf den heutigen Bestand. Allerdings stehen auch Wohnungsbau und Naturschutz in Konkurrenz zum PV-Ausbau. „Wenn wir keinen weiteren Flächenverbrauch und möglichst unauffällige Solarmodule wollen, müssen wir integrierte Photovoltaik bauen“, sagt Wirth. „Wir sollten die Flächen nutzen, die wir sowieso schon versiegeln oder anderweitig nutzen“, sagt Wirth.

Neue Farbschichten helfen beispielsweise, Konflikte mit dem Denkmalschutz zu lösen: In einem Forschungsprojekt konnte das Fraunhofer ISE ein historisches Gebäude in Eppingen mit ziegelroten Solarplatten ausstatten. Die lassen noch 90 Prozent des Lichts durch – und fallen nicht auf.

Transparent auf beiden Seiten

Ein anderer Meilenstein ist die sogenannte bifaziale Technologie. Die Solarpaneele sind zu beiden Seiten transparent. Damit lassen sich die PV-Module auch aufrecht hinstellen, beispielsweise als Zaun.

Neben Ästhetik und Ausbeute ist eine mindestens ebenso wichtige Frage: Wie robust ist die Konstruktion? Das Londoner Unternehmen Bankset Energy will Photovoltaik sogar auf Eisenbahnstrecken direkt ins Gleisbett legen. Die Idee: Auf jeder Schwelle wird eine kleine Solarplatte befestigt. Auf einem Testfeld der Deutschen Bahn donnerten bereits Züge mit bis zu 150 Stundenkilometern über die Strecke, erklärt ein Sprecher von Bankset Energy. „Der Test ist sehr positiv ausgefallen. Unser System hat sich bewiesen und funktioniert.“ Es gebe keine Gefahr für Züge oder Passagiere.

Denkbar seien auch wesentlich höhere Geschwindigkeiten, wenngleich das Unternehmen den besten Nutzen für Trassen mit nur wenig Verkehr sieht. Auf 38.000 Kilometern deutschem Schienennetz ließe sich nach Unternehmensangaben rechnerisch etwa die Leistung von drei Atomkraftwerken installieren.

Verankert aber schwebend sollen große Module Sonnenkraft oberhalb der Wellen einfangen. (Foto: RWE) PV-Module schwimmend auf dem Meer

Derzeit testet auch der Tüv Rheinland im Auftrag des Eisenbahn-Bundesamts das Potenzial von Solarenergie entlang der Bahnstrecke. Untersucht wird dabei unter anderem auch der Nutzen von PV-Modulen im Gleisbett. Ob Bankset Energy in Deutschland ins Geschäft kommt, ist offen. Der Firmensprecher sagt, er hoffe auf eine rasche Entscheidung der Bundesregierung. Die Deutsche Bahn bestätigt lediglich den Test auf ihrem Gelände. „Weiterreichende Pläne für eine Zusammenarbeit existieren aktuell nicht“, sagt eine Bahn-Sprecherin.

Das Warten eines Innovators auf Entscheidungen anderer – diese Rolle kennt auch Reinhard Kohlhauer, der mit seinem vor 30 Jahren in Gaggenau gegründeten Betrieb europaweit Lärmschutzsysteme entlang von Straßen plant und baut. „Seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich auch mit Photovoltaik an Lärmschutzwänden“, sagt Kohlhauer. „Bisher haben wir aber erst zehn Stück verbaut, alles Pilotprojekte. Das ist für mich mehr ein Hobby als ein Geschäftsmodell.“

Dabei seien mehr als 13.000 Kilometer Lärmschutzsysteme in Deutschland verbaut, die sich auch nachrüsten ließen. Das Potenzial beziffert Kohlhauer so auf den Gigawatt-Bereich. PV-Lärmschutzwände existieren schon seit den 1990er-Jahren in der Schweiz. „Das ist nicht neu, aber es wurde einfach nicht gemacht“, kommentiert Fraunhofer-Forscher Wirth.

Kommunen kümmern sich

Kohlhauer will Tests und Pilotprojekte endlich hinter sich lassen. Risiken sieht er nicht. „Die Anlagen funktionieren“, sagt er. Die von ihm auf zehn bis 15 Prozent veranschlagten Mehrkosten für die Solarmodule seien binnen zehn Jahren refinanziert, rechnet Kohlhauer vor. Doch es hake an vielen Stellen: Die Autobahn-Gesellschaft wolle davon oft nichts wissen, für Planer schaffe Photovoltaik mehr Arbeit, sagt er. Außerdem bleibe oft die Frage, wer den Strom abnimmt oder an einer Netzeinspeisung verdient.

Auf kommunaler Ebene passiert schon mehr. So wurde in Augsburg im Mai eine 250 Meter lange PV-Lärmschutzwand eingeweiht. Von den verbauten 356 Solarmodulen erhofft sich die Stadt als Trägerin 105.000 Kilowattstunden im Jahr, genug für 33 Haushalte. Auch Kohlhauer war am Vorzeigeprojekt beteiligt. Er hofft jetzt auf einen „Lärmschutzwandbonus“ für Photovoltaik und bundeseinheitliche Regelungen. Viele Projekte ließen sich dann schneller refinanzieren und wären wirtschaftlicher für Betreiber.

Fraunhofer-Forscher Wirth hofft auf Beschleunigung und das Erkennen von Zusatznutzen von PV-Projekten. Auch in der Landwirtschaft gebe es Synergien, etwa indem Solaranlagen den Pflanzen darunter Schatten spenden. „Photovoltaik in der Landwirtschaft kann die Resilienz gegen den Klimawandel steigern“, sagt Wirth. Die sogenannte Agri-PV sei in Deutschland verglichen mit dem Rest der Welt noch unterentwickelt – „aufgrund strengerer Gesetze“, wie Wirth sagt.

RWE-Mann Dörnhöfer setzt derweil darauf, dass seine Meerestests nicht nur die technische Machbarkeit demonstrieren, sondern über Technologieverbesserungen auch Kosten zu senken sind. „Herausforderungen bei dem Projekt sind die Korrosion durch Salzwasser sowie die Lasten von Wind und Wellen in der Nordsee“, sagt er.

Im Erfolgsfall wolle RWE Floating Solar Ende des Jahrzehnts in einem geplanten Offshore-Windpark in der Nordsee erstmals kommerziell betreiben – dann in der zehnfachen Größe. Dörnhöfer denkt schon weiter. Im Mittelmeer sieht er hohes Potenzial. „Weniger Wind, hohe Sonneneinstrahlung“ – das passt in seinen Plan.

