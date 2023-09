 Hitze und Überschwemmung: Was steckt hinter dem aktuellen Extrem-Wetter?

Während in Südeuropa Wälder brennen, kämpfen die Menschen andernorts mit Wassermassen. Nicht immer ist der Klimawandel Ursache. Die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft sind enorm.

Durch den steigenden CO2-Ausstoß wird die Atmosphäre insgesamt wärmer, das steigert die Häufigkeit von Hitzewellen. (Foto: IMAGO/ANE Edition) Kampf gegen Brände in einem Vorort von Athen

Düsseldorf Die Wetterkapriolen dieses Sommers sind immens: In Kanada und auf Teneriffa wüten Rekord-Waldbrände, in Griechenland sind die Feuer noch immer nicht gelöscht. Hitzewellen gab es zuletzt auch in Amerika, gleichzeitig haben starke Niederschläge in Slowenien, Österreich oder China zu Zerstörungen und Todesfällen geführt. Auch hierzulande wechselten sich Hitze und starke Gewitter ab.

Sind das noch normale Wetterschwankungen oder schon die Auswirkungen des Klimawandels? „Der Klimawandel ist nicht an allem schuld“, sagt Friederike Otto, die am Imperial College in London lehrt, im Handelsblatt-Podcast Green & Energy.

Man könne nicht pauschal sagen, dass jedes Extremwetterereignis durch den Klimawandel extremer geworden sei. Durch diesen gebe es zwar mehr Hitzewellen, die auch deutlich heißer seien. Bei extremen Niederschlägen sei der Einfluss hingegen weniger stark ausgeprägt, so Otto.

Hitzewelle: 40 Grad in Deutschland „weit außerhalb“ von normal