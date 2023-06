 Mobilität: Uber will Kunden und Fahrer mit Big Data zum Klimaschutz bewegen

Die Mobilitätsplattform plant neue umweltfreundliche Optionen in der App. Der Umstieg auf Elektrofahrzeuge soll erleichtert werden.

Der Vorstandschef kündigte in London eine Reihe von neuen umweltfreundlichen Optionen in der App an. (Foto: Bloomberg) Uber-Chef Dara Khosrowshahi will mehr für den Klimaschutz tun

London Die Mobilitätsplattform Uber will ihre riesigen Datenmengen stärker nutzen, damit Fahrer und Kunden mehr für den Klimaschutz tun können. Dazu sollen unter anderem Informationen über CO2-Emissionen, Verkehrslage, Benzinverbrauch und Mobilitätsverhalten für neue Dienstleistungen in der App verarbeitet werden. Das US-Unternehmen kündigte in London zudem an, dass alle Lieferungen von „Uber Eats“ bis 2040 emissionsfrei sein sollen. Die mit Uber zusammenarbeitenden Restaurants sollen bis 2030 nur noch nachhaltige Verpackungen benutzen und Plastikmüll vermeiden. „Das Ziel, Klimaneutralität zu erreichen, ist die große Herausforderung unserer Generation“, sagte Uber-Vorstandschef Dara Khosrowshahi.