Nord Stream 1 Gas-Turbine kann geliefert werden: Kanzler Scholz kontert Putins Bluff

Russland behauptet, die Gaslieferungen scheiterten an der deutschen Turbine. Hersteller Siemens Energy und der Bundeskanzler zeigen der Welt im Ruhrgebiet das Gegenteil.

Der Bundeskanzler besichtigt die Gasturbine bei Siemens Energy im Ruhrgebiet. (Foto: dpa) Olaf Scholz vor Gas-Turbine

Mülheim an der Ruhr Seit Wochen rätselt Deutschland über Status und Verbleib der Gasturbine SGT-A65. Denn an ihr, so sagt Russland, hänge die Wiederherstellung der Gasversorgung über die Pipeline Nord Stream 1. Am Mittwoch hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Anlage in Mülheim an der Ruhr besichtigt. Dort steht sie, nach der Wartung in Kanada, nun schon seit fast zwei Wochen in einer Lagerhalle des deutschen Technikspezialisten Siemens Energy.

Ein „beeindruckendes Stück Technik“, nennt Scholz die Turbine. Ein Lächeln kann er sich dabei nicht verkneifen. Hier sei aber nichts „Mystisches“ zu betrachten: „Die Turbine ist da und kann geliefert werden. Es muss nur jemand sagen: Ich möchte sie haben – dann ist sie ganz schnell da“, betont der SPD-Politiker. Und genau das ist auch der Grund für den Spontanbesuch des Kanzlers im Ruhrgebiet. Es ist eine Demonstration und ein klares Signal Richtung Russland.