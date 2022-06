Oto Melara Rheinmetall bietet für Sparte von Italiens Rüstungshersteller Leonardo

Der deutsche Konzern will bis zu 49 Prozent an Oto Melara übernehmen. Die Leonardo-Sparte stellt gepanzerte Fahrzeuge und Geschütze her.

Rheinmetall will offenbar bis zu 49 Prozent an einer Sparte der Italiener erwerben. (Foto: Reuters) Panzer von Leonardo Berlin. Erstpublikation: 02.06.2022, 21:03 Uhr Der Rüstungskonzern Rheinmetall will sein Geschäft in Italien mit dem Einstieg bei Oto Melara ausbauen. Die Düsseldorfer hätten vor wenigen Tagen ein unverbindliches Angebot für einen Teilerwerb bei der Konzernmutter Leonardo hinterlegt, erfuhr das Handelsblatt aus Branchenkreisen. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters liegt der Preis für bis zu 49 Prozent der Anteile bei 190 bis 210 Millionen Euro. Die beteiligten Firmen lehnten der Agentur zufolge einen Kommentar ab. Oto Melara produziert unter anderem gepanzerte Fahrzeuge und Geschütze und wird von der italienischen Regierung als zentral für die Landesverteidigung eingestuft. Letztlich wird Rom entscheiden, wer den Zuschlag erhält. An Oto Melara hatten nach früheren Angaben auch die italienische Werftengruppe Fincantieri und der deutsch-französische Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann/Nexter (KNDS) Interesse bekundet. Diese Gespräche seien indes ergebnislos abgebrochen worden, berichtete eine mit den Vorgängen vertraute Person dem Handelsblatt. Rheinmetall: Bereits in den Jahren zuvor Firmen-Übernahmen Die Idee von einer Konsolidierung der europäischen Rüstungsindustrie ist damit nicht vom Tisch. Die Branche ist anders als in den USA stark zerfasert. So bieten die europäischen Hersteller über ein Dutzend unterschiedliche Kampfpanzer an. Gerade vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs und der steigenden Verteidigungsbudgets wäre eine Marktbereinigung sinnvoll, um schneller große Projekte zu günstigeren Kosten umsetzen zu können. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Rheinmetall hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Firmen übernommen, ein großer Wurf war indes nicht dabei. Vorstandschef Armin Papperger bekundete im Handelsblatt-Interview sein Interesse an weiteren Zukäufen. Mehr: Rheinmetall-Chef über die Lage der Bundeswehr – „Wir könnten Aggressor nur wenige Tage widerstehen"